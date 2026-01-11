Μικρού μήκους ταινία για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Μια ταινία μικρού μήκους διάρκειας 10 λεπτών με τίτλο «Ιωάννης – ο Προφήτης, Πρόδρομος και Βαπτιστής» δημιούργησε το Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με στόχο να αποτελέσει εκπαιδευτικό υλικό για κατηχητικά στελέχη, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Η παραγωγή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας παροχής χρήσιμου και κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού προς τα στελέχη του νεανικού κατηχητικού έργου, καθώς και προς εκπαιδευτικούς και γονείς που επιθυμούν να φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στη ζωή του Τιμίου Προδρόμου. Στόχος είναι η ταινία να λειτουργήσει ως αφορμή για συζήτηση και ουσιαστική γνωριμία των παιδιών με τη μορφή και την πνευματική παρακαταθήκη του Αγίου Ιωάννη.

Η ταινία αξιοποιεί εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), ενώ το περιεχόμενό της βασίζεται σε πληροφορίες και αναφορές που προέρχονται από τα ιερά Ευαγγέλια. Την επιμέλεια του έργου ανέλαβαν ο π. Αμφιλόχιος Διαμαντίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Αγγελόπουλος.

Διαβάστε επίσης