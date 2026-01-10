Ο Άγιος Παΐσιος «ζωντανεύει» στη μεγάλη οθόνη – Από τα Φάρασα στην αιωνιότητα

Για πρώτη φορά, μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη η ζωή του Αγίου Παϊσίου, ενός σύγχρονου Αγίου της Ορθοδοξίας που «άγγιξε» τις καρδιές εκατομμυρίων πιστών στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Η κινηματογραφική παραγωγή αποτυπώνει την πορεία ενός ανθρώπου που άφησε πίσω του μία ανεκτίμητη πνευματική παρακαταθήκη, με λόγο διαχρονικό, παρηγορητικό και βαθιά ανθρώπινο.

Στηρίζεται στην τηλεοπτική σειρά που καθήλωσε το κοινό και μεγάλο της μέρος γυρίστηκε στην περιοχή της Κόνιτσας.

Η ιστορία ξεκινά από τη γέννηση του Αγίου Παϊσίου, κατά κόσμον Αρσενίου Εζνεπίδη, στα Φάρασα της Καππαδοκίας. Μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης, η οικογένεια ακολουθεί τον δρόμο της προσφυγιάς και εγκαθίσταται στην Ελλάδα.

Ο μικρός Αρσένιος μεγαλώνει στην Κόνιτσα της Ηπείρου, δίπλα στη μητέρα και τη γιαγιά του, οι οποίες του μεταδίδουν τη βαθιά πίστη στον Χριστό και την αγάπη για τον συνάνθρωπο. Από νεαρή ηλικία, καλλιεργείται μέσα του η επιθυμία να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο.