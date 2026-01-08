Μητροπολίτης Κοζάνης: «Τα παιδιά που σκοτώθηκαν στην Ελβετία δεν ακολούθησαν τον δρόμο της αρετής»

Θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσε ξανά με τον λόγο του ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, κ. Παύλος ανήμερα των Θεοφανείων

Στο κήρυγμά του, έπειτα από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη πολύνεκρη τραγωδία σε μπαρ του Κραν Μοντανά, στην Ελβετία, υποστηρίζοντας ότι τα 47 νέα παιδιά που σκοτώθηκαν στη φονική πυρκαγιά ακολούθησαν το «εγώ και την κακία του Οδυσσέα» και όχι «το δρόμο της αρετής του Ηρακλή».

«Λένε κάποιοι τι Θεός είναι αυτός…γιατί άφησε τα παιδάκια εκεί στην Ελβετία να καούν….Ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο τα πάντα και την ελευθερία.Εμείς είμαστε, από τη στιγμή που βαπτιστήκαμε, να επιλέξουμε ή το δρόμο της αρετής, όπως τον επέλεξε ο Ηρακλής και υπέστη τα πάνδεινα από το διάβολο και την αμαρτία, αυτό σημαίνει άθλοι, ή τον δρόμο που επέλεξε ο Οδυσσέας, γιατί αυτό σημαίνει Ιθάκη, ο Οδυσσέας επέλεξε Θεό το ΕΓΩ του..δεν τα λέω εγώ, είναι μέσα στο κείμενο, όταν τελικά του εξαφανίζει τα πάντα, ούτε ένα ξύλο δεν έχει….και βρίσκεται στο τέλος, πεταμένος εκεί στην Κέρκυρα και λέει τι σας έχω κάνει Θεοί και Ποσειδώνα….γιατί δε με πιστεύεις σου λέει…πιστεύεις στο ΕΓΩ σου, το έχεις κάνει Θεό σου…αυτό είναι…ο μεν Ηρακλής δείχνει το δρόμο της αρετής, ο δε Οδυσσέας, με την Ιθάκη του, δείχνει το δρόμο του ΕΓΩ και της κακίας”», ανέφερε στο κήρυγμά του ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, κ. Παύλος.

