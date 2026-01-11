Ιράν: Βίντεο δείχνει δεκάδες πτώματα στοιβαγμένα έξω από το νεκροτομείο Kahrizak
Απελπισμένες οικογένειες προσπαθούν να αναγνωρίσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών
Ένα βίντεο, το οποίο έχει επικυρωθεί από το AFP, δείχνει δεκάδες πτώματα στοιβαγμένα έξω από ένα νεκροτομείο νότια της Τεχεράνης, με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ισχυρίζονται ότι είναι θύματα της καταστολής των διαδηλώσεων από τις ιρανικές αρχές.
Το υλικό με γεωγραφική ετικέτα, που πιστεύεται ότι προέρχεται από το νεκροτομείο Kahrizak, ακριβώς νότια της ιρανικής πρωτεύουσας, δείχνει πτώματα τυλιγμένα σε μαύρες σακούλες στο έδαφος έξω, με αυτό που φαινόταν να θρηνεί συγγενείς να αναζητούν τους αγαπημένους τους.
Το βίντεο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο διαδίκτυο το Σάββατο.
Το νεκροτομείο είναι επίσημα γνωστό ως Επαρχιακό Ιατροδικαστικό Διαγνωστικό Κέντρο και Εργαστήριο της Τεχεράνης. Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ήδη επιστήσει την προσοχή στο υλικό από το Kahrizak, με τη νορβηγική οργάνωση Iran Human Rights (IHR) να λέει ότι «δείχνει μεγάλο αριθμό ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των πανεθνικών διαδηλώσεων στο Ιράν».
Η ομάδα Hengaw, με έδρα επίσης τη Νορβηγία, δήλωσε ότι είχε επαληθεύσει υλικό που δείχνει «δεκάδες αιματηρά πτώματα τόσο μέσα όσο και έξω από το νεκροτομείο Kahrizak», καταδεικνύοντας ένα «εκτεταμένο και σοβαρό έγκλημα».