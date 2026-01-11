Ιράν: Βίντεο δείχνει δεκάδες πτώματα στοιβαγμένα έξω από το νεκροτομείο Kahrizak

Ένα βίντεο, το οποίο έχει επικυρωθεί από το AFP, δείχνει δεκάδες πτώματα στοιβαγμένα έξω από ένα νεκροτομείο νότια της Τεχεράνης, με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ισχυρίζονται ότι είναι θύματα της καταστολής των διαδηλώσεων από τις ιρανικές αρχές.

Questo è l’obitorio di Kahrizak, a sud di Teheran. Le famiglie disperate cercano di identificare i loro cari uccisi durante le proteste. La reazione del regime degli ayatollah è un vero e proprio massacro di civili. pic.twitter.com/fnks6pWFqM — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) January 11, 2026

Το υλικό με γεωγραφική ετικέτα, που πιστεύεται ότι προέρχεται από το νεκροτομείο Kahrizak, ακριβώς νότια της ιρανικής πρωτεύουσας, δείχνει πτώματα τυλιγμένα σε μαύρες σακούλες στο έδαφος έξω, με αυτό που φαινόταν να θρηνεί συγγενείς να αναζητούν τους αγαπημένους τους.

Το βίντεο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο διαδίκτυο το Σάββατο.

Το νεκροτομείο είναι επίσημα γνωστό ως Επαρχιακό Ιατροδικαστικό Διαγνωστικό Κέντρο και Εργαστήριο της Τεχεράνης. Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ήδη επιστήσει την προσοχή στο υλικό από το Kahrizak, με τη νορβηγική οργάνωση Iran Human Rights (IHR) να λέει ότι «δείχνει μεγάλο αριθμό ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των πανεθνικών διαδηλώσεων στο Ιράν».

Η ομάδα Hengaw, με έδρα επίσης τη Νορβηγία, δήλωσε ότι είχε επαληθεύσει υλικό που δείχνει «δεκάδες αιματηρά πτώματα τόσο μέσα όσο και έξω από το νεκροτομείο Kahrizak», καταδεικνύοντας ένα «εκτεταμένο και σοβαρό έγκλημα».

