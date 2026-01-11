Ιράν: Από το Παρίσι μέχρι το Λονδίνο βγήκαν στους δρόμους - Απαγόρευση στην Κωνσταντινούπολη

Η τουρκική αστυνομία απαγόρευσε τις ιρανικές διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη

Newsbomb

Ιράν: Από το Παρίσι μέχρι το Λονδίνο βγήκαν στους δρόμους - Απαγόρευση στην Κωνσταντινούπολη
Protesters participate in a demonstration in front of the Brandenburg Gate in Berlin, Germany, in support of the nationwide mass protests in Iran against the government, Sunday, Jan. 11, 2026. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από το Λονδίνο μέχρι το Παρίσι, από τη Βιέννη μέχρι το Σίδνεϊ, από τη Μαδρίτη μέχρι την Ουάσινγκτον, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν και σήμερα στους δρόμους σε αρκετές δυτικές πόλεις για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους Ιρανούς διαδηλωτές.

Οι δύο πλευρές της ιρανικής αντιπολίτευσης βγήκαν στους δρόμους: υποστηρικτές του γιου του τελευταίου Σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλεβί, και όσοι πρόσκεινται στο Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν, με επικεφαλής τη Μαριάμ Ρατζαβί.

Η τουρκική αστυνομία, ωστόσο, απαγόρευσε τις ιρανικές διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε καταδικάσει την παρέμβαση του Ισραήλ στις διαδηλώσεις στο Ιράν.

Στο Παρίσι, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι διαδήλωσαν μετά από κάλεσμα των υποστηρικτών του Ρεζά Παχλεβί, φωνάζοντας το σύνθημα «Όχι στην τρομοκρατική Ισλαμική Δημοκρατία».

Οι διαδηλωτές, από όλες τις γενιές, συμπεριλαμβανομένων πολλών νέων, διαδήλωσαν υπό τις σημαίες του πρώην ιρανικού καθεστώτος και του Ισραήλ. Μπόρεσαν να πλησιάσουν την ιρανική πρεσβεία στο Παρίσι, μετά από απόφαση της νομαρχίας.

Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν επίσης στο Λονδίνο σήμερα το απόγευμα για να υποστηρίξουν τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες κατά της ιρανικής κυβέρνησης.
Πραγματοποιήθηκαν αρκετές συγκεντρώσεις μπροστά από την ιρανική πρεσβεία κοντά στο Χάιντ Παρκ και την Ντάουνινγκ Στριτ.

Το Σάββατο, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν ήδη διαδηλώσει μπροστά από την πρεσβεία και ένας άνδρας κατάφερε να σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι του κτιρίου για να αντικαταστήσει για λίγο τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας με μια σημαία από την εποχή της μοναρχίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Άρης: «Στεφάν Λανουά έχουμε κουραστεί με τα “εργαλεία” που φέρνεις»

22:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – ΑΕΚ: «Δεν θέλω να ξέρω τι είπαν στο VAR» - Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ

22:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να χακαριστούν», σύμφωνα με «γκουρού» της τεχνολογίας

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες Κρίσεις Ταξίαρχων - Ποιοι προάγονται και ποιοι αποστρατεύονται - Όλα τα ονόματα

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – ΑΕΚ: «Μπορεί να έχουμε και το παγκόσμιο ρεκόρ» - Το σχόλιο του Νίκολιτς για το ακυρωθέν γκολ

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα «λευκά» η Στερεά Ελλάδα: Έντονη χιονόπτωση σε Εύβοια και Καρπενήσι - Βίντεο

22:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο αγωνιστής της Αριστεράς Θανάσης Γρέβιας σε ηλικία 86 ετών

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η αποχαιρετιστήρια μαντινάδα για τον 27χρονο Στέλιο από φίλο του – «Όταν κατεβώ κι εγώ στον Άδη…»

22:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – ΑΕΚ: Τα highlights του «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι της Super League

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Φινλανδία: Εισάγει μάθημα «Ανάγνωσης AI» στα σχολεία για την καταπολέμηση των fake news

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.500.000 ευρώ

21:59ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Από το Παρίσι μέχρι το Λονδίνο βγήκαν στους δρόμους - Απαγόρευση στην Κωνσταντινούπολη

21:53ΕΛΛΑΔΑ

ΚΥΣΕΑ: Οι κρίσεις ανώτατων αξιωματικών σε Στρατό Ξηράς, Ναυτικό και Αεροπορία - Όλα τα ονόματα

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από την περιοχή του Ρίου

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Συνελήφθη ένας άνδρας για τη φωτιά στις δύο αποθήκες - Πώς έφτασαν στα ίχνη του οι αρχές

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-0: Βρίσκει δίχτυα και ο Γεντβάι στο πρώτο ημίχρονο

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Οι κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων: Η νέα ιεραρχία στο στράτευμα

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Κοπεγχάγη και νότια Σκανδιναβία: εργασιακός παράδεισος ή μύθος;

21:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – ΑΕΚ 1-1: «Πάγωσε» στη Θεσσαλονίκη κι έπεσε από την κορυφή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Πού θα είναι κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας

22:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο αγωνιστής της Αριστεράς Θανάσης Γρέβιας σε ηλικία 86 ετών

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Φόβος κυριεύει την αρχαιολογική κοινότητα της Κίνας: Κανείς δεν τολμά να ανοίξει σφραγισμένο τάφο 2.200 ετών - Βίντεο

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

20:39ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Κολυδά για «κυκλωνικό στροβιλισμό» από την κεντρική Ευρώπη - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.500.000 ευρώ

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα «λευκά» η Στερεά Ελλάδα: Έντονη χιονόπτωση σε Εύβοια και Καρπενήσι - Βίντεο

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής της MI6 λέει ότι είναι «βέβαιος» πως ο Πούτιν χρησιμοποιεί σωσίες

19:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «ψυγείο» η χώρα μέχρι την Τρίτη - Ολική μεταβολή του σκηνικού στο τέλος της εβδομάδας

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Στιγμές πανικού σε κατάστημα από το χτύπημα ανεμοστρόβιλου - Βίντεο

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Οι κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων: Η νέα ιεραρχία στο στράτευμα

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η αποχαιρετιστήρια μαντινάδα για τον 27χρονο Στέλιο από φίλο του – «Όταν κατεβώ κι εγώ στον Άδη…»

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα με καρκίνο σε τελικό στάδιο συγκεντρώνει χρήματα για να στηρίξει τα παιδιά της μετά τον θάνατό της

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός 3-0: Βρίσκει δίχτυα και ο Γεντβάι στο πρώτο ημίχρονο

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ