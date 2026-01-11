Ιράν: Από το Παρίσι μέχρι το Λονδίνο βγήκαν στους δρόμους - Απαγόρευση στην Κωνσταντινούπολη

Από το Λονδίνο μέχρι το Παρίσι, από τη Βιέννη μέχρι το Σίδνεϊ, από τη Μαδρίτη μέχρι την Ουάσινγκτον, χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν και σήμερα στους δρόμους σε αρκετές δυτικές πόλεις για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους Ιρανούς διαδηλωτές.

Οι δύο πλευρές της ιρανικής αντιπολίτευσης βγήκαν στους δρόμους: υποστηρικτές του γιου του τελευταίου Σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλεβί, και όσοι πρόσκεινται στο Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν, με επικεφαλής τη Μαριάμ Ρατζαβί.

Η τουρκική αστυνομία, ωστόσο, απαγόρευσε τις ιρανικές διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε καταδικάσει την παρέμβαση του Ισραήλ στις διαδηλώσεις στο Ιράν.

Στο Παρίσι, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι διαδήλωσαν μετά από κάλεσμα των υποστηρικτών του Ρεζά Παχλεβί, φωνάζοντας το σύνθημα «Όχι στην τρομοκρατική Ισλαμική Δημοκρατία».

Οι διαδηλωτές, από όλες τις γενιές, συμπεριλαμβανομένων πολλών νέων, διαδήλωσαν υπό τις σημαίες του πρώην ιρανικού καθεστώτος και του Ισραήλ. Μπόρεσαν να πλησιάσουν την ιρανική πρεσβεία στο Παρίσι, μετά από απόφαση της νομαρχίας.

Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν επίσης στο Λονδίνο σήμερα το απόγευμα για να υποστηρίξουν τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες κατά της ιρανικής κυβέρνησης.

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές συγκεντρώσεις μπροστά από την ιρανική πρεσβεία κοντά στο Χάιντ Παρκ και την Ντάουνινγκ Στριτ.

Το Σάββατο, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν ήδη διαδηλώσει μπροστά από την πρεσβεία και ένας άνδρας κατάφερε να σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι του κτιρίου για να αντικαταστήσει για λίγο τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας με μια σημαία από την εποχή της μοναρχίας.