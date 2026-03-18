ΗΠΑ: Η Fed αγνοεί τον Τραμπ και διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια

Παρά τις συνεχείς πιέσεις από τον Λευκό Οίκο, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση

Η Fed διατήρησε το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο 3,50-3,75% κατά τη σημερινή συνεδρίασή της.

Οι εκτιμήσεις στις αρχές του έτους προέβλεπαν δύο μειώσεις επιτοκίων κατά τη διάρκεια του 2026, αλλά αργότερα, ξεκινώντας από το καλοκαίρι. Και ο πόλεμος στο Ιράν, ειδικότερα, αυξάνει την οικονομική αβεβαιότητα, η οποία αποθαρρύνει τις αλλαγές στη νομισματική πολιτική, παρά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίς το πρωί της Τρίτης επιτέθηκε ξανά στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή αντιστάθηκε στην πίεση του προέδρου των ΗΠΑ να εφαρμόσει σημαντικές μειώσεις επιτοκίων.

Και παρά τις συνεχείς πιέσεις από τον Λευκό Οίκο, η κεντρική τράπεζα διατήρησε το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, τοποθετώντας το γύρω στο 3,6% - στο εύρος μεταξύ 3,50% και 3,75%.

Ταυτόχρονα, η απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων, θα μπορούσε να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη, καθώς ένα μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτικών δαπανών θα διατεθεί για το γέμισμα του ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, αφήνοντας λιγότερα χρήματα διαθέσιμα για δαπάνες σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες.

Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό ανεργίας θα μπορούσε να αυξηθεί.

Η μέση τιμή βενζίνης στις ΗΠΑ αυτήν την Τρίτη ήταν 3,79 δολάρια ανά γαλόνι - 3,78 λίτρα - σύμφωνα με την AAA, η οποία αντιπροσωπεύει αύξηση 88 σεντς σε σύγκριση με ένα μήνα πριν.

Αυτά τα δύο σενάρια, υψηλότερος πληθωρισμός και υψηλότερη ανεργία, συνήθως ωθούν τη Fed σε αντίθετες κατευθύνσεις. Η κεντρική τράπεζα διατηρεί αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια ή ακόμη και τα αυξάνει για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, ενώ τα μειώνει για να τονώσει τις δαπάνες και τις προσλήψεις.

Ένας συνδυασμός αυξανόμενων τιμών και υψηλότερης ανεργίας είναι γενικά το χειρότερο σενάριο για τους κεντρικούς τραπεζίτες.

Ταυτόχρονα, η συνάντηση αυτής της εβδομάδας είναι μία από τις τελευταίες του Πάουελ ως προέδρου. Η θητεία του λήγει στις 15 Μαΐου και ο Τραμπ επέλεξε τον πρώην αξιωματούχο της Fed, Κέβιν Γουόρς, για να τον αντικαταστήσει.

Ωστόσο, η επικύρωση του Γουόρς έχει καθυστερήσει στη Γερουσία επειδή Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές έχουν αντιταχθεί σε έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Πάουελ σχετικά με την κατάθεσή του αναφορικά με την ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της κεντρικής τράπεζας.

Την περασμένη Παρασκευή, ένας δικαστής απέρριψε δύο κλητεύσεις που είχε εκδώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης προς τη Fed. Ωστόσο, η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Jeannine Pirro δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Η συνάντηση αυτής της εβδομάδας είναι η προτελευταία του Πάουελ, εκτός εάν ο διορισμός του Γουόρς δεν κυρωθεί πριν από τις 15 Μαΐου. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πάουελ θα μπορούσε να παραμείνει πρόεδρος της επιτροπής καθορισμού επιτοκίων της Fed μέχρι να διοριστεί αντικαταστάτης.

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απασχόληση έβαζαν τη Fed σε δύσκολη θέση.

Οι τιμές στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο τον Ιανουάριο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, με τον πληθωρισμό (εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας) να φτάνει το 3,1% σε ετήσια βάση. Το ποσοστό αυτό δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου από το επίπεδο πριν από δύο χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται με υψηλό ρυθμό.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μουσικός περίπατος στο Μουσείο Ακρόπολης με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

21:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννης απαντά στον Δούκα: «Το μόνο πράσινο που τον νοιάζει είναι αυτό των συνέδρων του ΠΑΣΟΚ»

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Το μαρτύριο της σταγόνας περνούν οι κάτοικοι- Ακατάλληλο για κάθε χρήση το νερό στο νησί

20:53LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: «Γαζώνουν» τον Άγγελο, συλλαμβάνουν τον Ορφέα

20:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η Βαλεφόλια την κούπα, ο Παναθηναϊκός απέδειξε ότι το μέλλον του ανήκει!

20:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας παρουσίασε την «Ιθάκη» στην Αλεξανδρούπολη: Ένα νέο κίνημα γεννιέται

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Επαναπατρίστηκαν 101 Έλληνες και 45 κατοικίδια - Χαμόγελα και συγκίνηση στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τι δήλωσαν στο Newsbomb

20:38ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακό: Ο Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με τον Γκουτέρες: «Θα πρέπει να αναμένουμε σύντομα εξελίξεις»

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Eπίθεση στην ενεργειακή «καρδιά» του Ιράν - Ξεκίνησαν τα αντίποινα της Τεχεράνης στις χώρες του Κόλπου

20:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Η ΔΕΑΒ κάλεσε Φουρνιέ κι «ερυθρόλευκους» για «σοβαρό φαινόμενο βίας»

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Τι αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον 23χρονο κατηγορούμενο

20:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βενζινοπώλες: Μη βιώσιμο το πλαφόν - Στο τραπέζι κινητοποιήσεις ενόψει συνάντησης με Θεοδωρικάκο

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Κωμικός με καρκίνο σε τελικό στάδιο επιχείρησε να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του, αφού πρώτα δολοφόνησε τον πατέρα της

20:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπέτις - Παναθηναϊκός: «Θέλουμε να γίνουμε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη» | Οι δηλώσεις Μπενίτεθ

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Νέα Υόρκη για τον μασκοφόρο με μαχαίρι - Επιτέθηκε σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

20:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Η Fed αγνοεί τον Τραμπ και διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Βανς: «Δεν υπάρχει κίνδυνος ο Τραμπ να εμπλέξει τις ΗΠΑ σε μακροχρόνια σύγκρουση με το Ιράν»

19:50LIFESTYLE

Ο Ορλάντο Μπλουμ πουλά την επί 15 χρόνια πολυτελή κατοικία του στο Μαλιμπού για $12 εκατ.

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στη θάλασσα του Ρεθύμνου

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση «σταθμός» από το ΣτΕ για τους διαζευγμένους γονείς - Πώς διαμορφώνεται η γονική μέριμνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση «σταθμός» από το ΣτΕ για τους διαζευγμένους γονείς - Πώς διαμορφώνεται η γονική μέριμνα

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κλεομένη: «Μάγκες έσφαξαν Τούρκο» - Τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Eπίθεση στην ενεργειακή «καρδιά» του Ιράν - Ξεκίνησαν τα αντίποινα της Τεχεράνης στις χώρες του Κόλπου

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Γεννάει παιδιά για να γλιτώσει τη φυλακή

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για αγοράκι τριών ετών - Κατάπιε ξυραφάκι

11:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ζούσε με €370 το μήνα και ‘έφυγε’ χτυπημένη από τον καρκίνο»: Η viral ανάρτηση για την κυρία Μαρία

09:38LIFESTYLE

Σωσίες σώματος στο Χόλιγουντ: Η κρυφή ζωή τους - Από τα πόδια της Τζούλια Ρόμπερτς έως τα χέρια του Μάικλ Ντάγκλας

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Κωμικός με καρκίνο σε τελικό στάδιο επιχείρησε να σκοτώσει την πρώην σύζυγό του, αφού πρώτα δολοφόνησε τον πατέρα της

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Επαναπατρίστηκαν 101 Έλληνες και 45 κατοικίδια - Χαμόγελα και συγκίνηση στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τι δήλωσαν στο Newsbomb

19:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό: Πώς θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία, ποιοι ωφελούνται

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επίθεση Τσελίκ στις χώρες της Ευρώπης που έστειλαν βοήθεια στην Κύπρο

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Ταυροκαρχαρίας: Κι όμως, ο πιο επιθετικός καρχαρίας του ωκεανού μπορεί να κάνει φίλους - Ερευνητές κολύμπησαν μαζί τους για 6 χρόνια κι αποκαλύπτουν

17:36LIFESTYLE

Ταλαιπωρία για την Ιωάννα Τούνη: «Τα νεύρα μου με την απεργία των ταξί» - Η οργισμένη ανάρτηση

19:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ταυτοποιήθηκε 23χρονος μοτοσικλετιστής για επικίνδυνη οδήγηση - Αναρτούσε βίντεο στο διαδίκτυο

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Το ένα πράγμα που πρέπει πάντα να αποφεύγετε στο πρωινό, σύμφωνα με διαιτολόγους

20:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Η ΔΕΑΒ κάλεσε Φουρνιέ κι «ερυθρόλευκους» για «σοβαρό φαινόμενο βίας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ