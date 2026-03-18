ΗΠΑ: Η Fed αγνοεί τον Τραμπ και διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια

Η Fed διατήρησε το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο στο 3,50-3,75% κατά τη σημερινή συνεδρίασή της.

Οι εκτιμήσεις στις αρχές του έτους προέβλεπαν δύο μειώσεις επιτοκίων κατά τη διάρκεια του 2026, αλλά αργότερα, ξεκινώντας από το καλοκαίρι. Και ο πόλεμος στο Ιράν, ειδικότερα, αυξάνει την οικονομική αβεβαιότητα, η οποία αποθαρρύνει τις αλλαγές στη νομισματική πολιτική, παρά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίς το πρωί της Τρίτης επιτέθηκε ξανά στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή αντιστάθηκε στην πίεση του προέδρου των ΗΠΑ να εφαρμόσει σημαντικές μειώσεις επιτοκίων.

Και παρά τις συνεχείς πιέσεις από τον Λευκό Οίκο, η κεντρική τράπεζα διατήρησε το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, τοποθετώντας το γύρω στο 3,6% - στο εύρος μεταξύ 3,50% και 3,75%.

Ταυτόχρονα, η απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων, θα μπορούσε να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη, καθώς ένα μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτικών δαπανών θα διατεθεί για το γέμισμα του ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, αφήνοντας λιγότερα χρήματα διαθέσιμα για δαπάνες σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες.

Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό ανεργίας θα μπορούσε να αυξηθεί.

Η μέση τιμή βενζίνης στις ΗΠΑ αυτήν την Τρίτη ήταν 3,79 δολάρια ανά γαλόνι - 3,78 λίτρα - σύμφωνα με την AAA, η οποία αντιπροσωπεύει αύξηση 88 σεντς σε σύγκριση με ένα μήνα πριν.

Αυτά τα δύο σενάρια, υψηλότερος πληθωρισμός και υψηλότερη ανεργία, συνήθως ωθούν τη Fed σε αντίθετες κατευθύνσεις. Η κεντρική τράπεζα διατηρεί αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια ή ακόμη και τα αυξάνει για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, ενώ τα μειώνει για να τονώσει τις δαπάνες και τις προσλήψεις.

Ένας συνδυασμός αυξανόμενων τιμών και υψηλότερης ανεργίας είναι γενικά το χειρότερο σενάριο για τους κεντρικούς τραπεζίτες.

Ταυτόχρονα, η συνάντηση αυτής της εβδομάδας είναι μία από τις τελευταίες του Πάουελ ως προέδρου. Η θητεία του λήγει στις 15 Μαΐου και ο Τραμπ επέλεξε τον πρώην αξιωματούχο της Fed, Κέβιν Γουόρς, για να τον αντικαταστήσει.

Ωστόσο, η επικύρωση του Γουόρς έχει καθυστερήσει στη Γερουσία επειδή Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές έχουν αντιταχθεί σε έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Πάουελ σχετικά με την κατάθεσή του αναφορικά με την ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της κεντρικής τράπεζας.

Την περασμένη Παρασκευή, ένας δικαστής απέρριψε δύο κλητεύσεις που είχε εκδώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης προς τη Fed. Ωστόσο, η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Jeannine Pirro δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Η συνάντηση αυτής της εβδομάδας είναι η προτελευταία του Πάουελ, εκτός εάν ο διορισμός του Γουόρς δεν κυρωθεί πριν από τις 15 Μαΐου. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πάουελ θα μπορούσε να παραμείνει πρόεδρος της επιτροπής καθορισμού επιτοκίων της Fed μέχρι να διοριστεί αντικαταστάτης.

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απασχόληση έβαζαν τη Fed σε δύσκολη θέση.

Οι τιμές στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο τον Ιανουάριο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, με τον πληθωρισμό (εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας) να φτάνει το 3,1% σε ετήσια βάση. Το ποσοστό αυτό δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου από το επίπεδο πριν από δύο χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται με υψηλό ρυθμό.

