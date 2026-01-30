Ο Κέβιν Γουόρς υποψήφιος του Τραμπ για την προεδρία της Fed - Ποιος είναι ο 55χρονος τραπεζίτης

O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ως υποψήφιο πρόεδρο της Fed τον Κέβιν Γουόρς. Η επιλογή του για να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ έρχεται εν μέσω επιθέσεων στην ανεξαρτησία της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας.

Ο Κέβιν Γουόρς υποψήφιος του Τραμπ για την προεδρία της Fed - Ποιος είναι ο 55χρονος τραπεζίτης
AP.
Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε το πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed, Κέβιν Γουόρς, ως τον επόμενο πρόεδρό της, εν μέσω της εντεινόμενης προσπάθειάς του να ενισχύσει τον έλεγχό του στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ και να περιφρονήσει τη μακροχρόνια ανεξαρτησία της.

Το να είσαι πρόεδρος της Fed είναι ένας από τους πιο ισχυρούς ρόλους στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, με τεράστια επιρροή στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.Εάν επικυρωθεί από τη Γερουσία, ο Γουόρς θα αντικαταστήσει τον Τζερόμ Πάουελ, τον οποίο ο Tραμπ διόρισε για πρώτη φορά το 2018, αλλά στη συνέχεια τον επέκρινε έντονα επειδή αψήφησε τις επανειλημμένες εκκλήσεις του για χαμηλότερα επιτόκια.

Ο Kέβιν Γουόρς είναι πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) με υπόβαθρο που γεφυρώνει τα χρηματοοικονομικά, το δίκαιο και τη δημόσια πολιτική. Γεννημένος το 1970 στα βόρεια της Νέας Υόρκης, απέκτησε πτυχίο δημόσιας πολιτικής από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και πτυχίο νομικής από το Χάρβαρντ.

Η πορεία του προς την ηγεσία στη νομισματική πολιτική ήταν αντισυμβατική σε σύγκριση με τους περισσότερους κεντρικούς τραπεζίτες, οι οποίοι συνήθως προέρχονται από την ακαδημαϊκή οικονομία. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Morgan Stanley στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όπου εργάστηκε σε συγχωνεύσεις και εξαγορές και ανέβηκε στην ιεραρχία σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον της Wall Street.

Το 2002, έκανε το άλμα από τα χρηματοοικονομικά στη δημόσια διοίκηση, εντασσόμενος στην κυβέρνηση Τζορτζ Μπους ως ειδικός βοηθός του Προέδρου για την Οικονομική Πολιτική. Σε αυτόν τον ρόλο, συμβούλευε για τραπεζικά θέματα, κεφαλαιαγορές και κανονιστική πολιτική, βοηθώντας στη διαμόρφωση των θέσεων του Λευκού Οίκου σχετικά με τη χρηματοοικονομική μεταρρύθμιση στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η απόδοσή του τράβηξε την προσοχή ανώτερων αξιωματούχων και το 2006, ο πρόεδρος Μπους τον πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Στην ηλικία των 35 ετών, έγινε ένα από τα νεότερα μέλη στην ιστορία της Fed, φέρνοντας μαζί του μια πρακτική, ενημερωμένη για την αγορά οπτική γωνία που ξεχώριζε μεταξύ των πιο ακαδημαϊκά προσανατολισμένων συναδέλφων του.

Σήμερα είναι λέκτορας στο Stanford Graduate School of Business και έχει θέσεις στην εταιρεία ταχυμεταφορών UPS, στην κορεατική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Coupang και στο Duquesne Family Office, την επενδυτική εταιρεία του δισεκατομμυριούχου Stanley Druckenmiller. Ο Γουόρς είναι παντρεμένος με την Τζέιν Λόντερ, εγγονή του μεγιστάνα των καλλυντικών Εστέ Λόντερ και κόρη του Ρόναλντ Λόντερ, του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία που έχει συμφέροντα στη Γροιλανδία και ενθάρρυνε τον Τραμπ να επιχειρήσει να αποκτήσει την περιοχή .

Ο Γουόρς ασκεί εδώ και καιρό κριτική στην εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολιτική που ακολουθεί η Fed από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης, συμπεριλαμβανομένου του διευρυμένου ισολογισμού της κεντρικής τράπεζας. Προηγουμένως θεωρούνταν υποστηρικτής της νομισματικής πολιτικής, αλλά φαίνεται να έχει ευθυγραμμιστεί με την πίεση του Λευκού Οίκου για χαμηλότερο κόστος δανεισμού.

