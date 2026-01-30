Ο Τραμπ «έδειξε» τον διάδοχο του Πάουελ στην προεδρία της Fed – Ποιος είναι ο Κέβιν Γουόρς

Η αμερικανική κυβέρνηση «προκρίνει» την υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς για τη θέση του νέου επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι σκοπεύει να ανακοινώσει την επιλογή του για την ηγεσία της Fed την Παρασκευή (30/01).

Τα πρόσωπα, τα οποία ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους καθώς πρόκειται για πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, τόνισαν ότι η επιλογή δεν θεωρείται οριστική μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον Τραμπ, μιλώντας στο Bloomberg.

Ο Γουόρς, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed και ένας από τους τέσσερις επικρατέστερους υποψηφίους στη λίστα του Τραμπ για την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας, επισκέφθηκε πριν από μερικές ώρες τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με μία πηγή.

Οι μετοχές υποχώρησαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά, καθώς ενισχύθηκαν τα στοιχήματα ότι ο Γουόρς θα αποτελέσει τον επόμενο πρόεδρο της Fed. Το δολάριο κατέγραψε περαιτέρω άνοδο, ενώ, τα πολύτιμα μέταλλα υποχώρησαν.

Οι αγορές προβλέψεων κατέγραψαν νωρίτερα αύξηση των στοιχημάτων υπέρ της επιλογής του Γουόρς.

Άλλοι υποψήφιοι στη λίστα περιλαμβάνουν τον διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ, τον διοικητή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, και το στέλεχος της BlackRock, Ρικ Ράιντερ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι επίκειται ανακοίνωση, χωρίς να αποκαλύψει όνομα, λέγοντας ότι η επιλογή δεν θα εκπλήξει και ότι πρόκειται για πρόσωπο γνωστό «σε όλους» στον χρηματοοικονομικό κόσμο.

«Πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για κάποιον που θα μπορούσε να βρίσκεται σε αυτήν τη θέση ήδη πριν από μερικά χρόνια», προσέθεσε.

Ο Γουόρς διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed από το 2006 έως το 2011 και έχει συμβουλεύσει τον Τραμπ σε θέματα οικονομικής πολιτικής. Αν προταθεί κι εγκριθεί, θα διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο.

Θα πρόκειται για επιστροφή του 55άχρονου Γουόρς, τον οποίο ο Τραμπ είχε παρακάμψει το 2017, επιλέγοντας τότε τον Πάουελ για τη θέση.

Τους τελευταίους μήνες, ο Γουόρς έχει ευθυγραμμιστεί με τον πρόεδρο, υποστηρίζοντας δημόσια χαμηλότερα επιτόκια, σε αντίθεση με τη μακροχρόνια φήμη του ως «σκληρού» απέναντι στον πληθωρισμό.

Ο Τραμπ αναζητά έναν υποψήφιο που θα είναι γενικά αποδεκτός από τις αγορές και θα συμμερίζεται την τάση του υπέρ περαιτέρω και ταχύτερων μειώσεων επιτοκίων, όπως εξηγούν αναλυτές.

Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, αφού τα είχε μειώσει τρεις φορές στο τέλος του 2025.

