Ο Τραμπ «έδειξε» τον διάδοχο του Πάουελ στην προεδρία της Fed – Ποιος είναι ο Κέβιν Γουόρς

Η αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να στηρίξει τον Κέβιν Γουόρς για τη θέση του επικεφαλής της Federal Reserve

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ο Τραμπ «έδειξε» τον διάδοχο του Πάουελ στην προεδρία της Fed – Ποιος είναι ο Κέβιν Γουόρς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αμερικανική κυβέρνηση «προκρίνει» την υποψηφιότητα του Κέβιν Γουόρς για τη θέση του νέου επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι σκοπεύει να ανακοινώσει την επιλογή του για την ηγεσία της Fed την Παρασκευή (30/01).

Τα πρόσωπα, τα οποία ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους καθώς πρόκειται για πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, τόνισαν ότι η επιλογή δεν θεωρείται οριστική μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον Τραμπ, μιλώντας στο Bloomberg.

Ο Γουόρς, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed και ένας από τους τέσσερις επικρατέστερους υποψηφίους στη λίστα του Τραμπ για την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας, επισκέφθηκε πριν από μερικές ώρες τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με μία πηγή.

Οι μετοχές υποχώρησαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά, καθώς ενισχύθηκαν τα στοιχήματα ότι ο Γουόρς θα αποτελέσει τον επόμενο πρόεδρο της Fed. Το δολάριο κατέγραψε περαιτέρω άνοδο, ενώ, τα πολύτιμα μέταλλα υποχώρησαν.

Οι αγορές προβλέψεων κατέγραψαν νωρίτερα αύξηση των στοιχημάτων υπέρ της επιλογής του Γουόρς.

Άλλοι υποψήφιοι στη λίστα περιλαμβάνουν τον διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ, τον διοικητή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, και το στέλεχος της BlackRock, Ρικ Ράιντερ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι επίκειται ανακοίνωση, χωρίς να αποκαλύψει όνομα, λέγοντας ότι η επιλογή δεν θα εκπλήξει και ότι πρόκειται για πρόσωπο γνωστό «σε όλους» στον χρηματοοικονομικό κόσμο.

«Πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για κάποιον που θα μπορούσε να βρίσκεται σε αυτήν τη θέση ήδη πριν από μερικά χρόνια», προσέθεσε.

Ο Γουόρς διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed από το 2006 έως το 2011 και έχει συμβουλεύσει τον Τραμπ σε θέματα οικονομικής πολιτικής. Αν προταθεί κι εγκριθεί, θα διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο.

Θα πρόκειται για επιστροφή του 55άχρονου Γουόρς, τον οποίο ο Τραμπ είχε παρακάμψει το 2017, επιλέγοντας τότε τον Πάουελ για τη θέση.

Τους τελευταίους μήνες, ο Γουόρς έχει ευθυγραμμιστεί με τον πρόεδρο, υποστηρίζοντας δημόσια χαμηλότερα επιτόκια, σε αντίθεση με τη μακροχρόνια φήμη του ως «σκληρού» απέναντι στον πληθωρισμό.

Ο Τραμπ αναζητά έναν υποψήφιο που θα είναι γενικά αποδεκτός από τις αγορές και θα συμμερίζεται την τάση του υπέρ περαιτέρω και ταχύτερων μειώσεων επιτοκίων, όπως εξηγούν αναλυτές.

Η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, αφού τα είχε μειώσει τρεις φορές στο τέλος του 2025.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:19ΚΟΣΜΟΣ

Ασυνήθιστη κλοπή στην Ιαπωνία: Έριξαν δακρυγόνα σε πολυσύχναστο δρόμο του Τόκιο για να αρπάξουν βαλίτσες με 2,3 εκατ. ευρώ σε μετρητά

09:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Με DNA πρέσβη» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Το πλαίσιο νόμου για εγκαταστάσεις με προπάνιο και τι ισχύει για ευθύνες ιδιοκτητών κι ασφαλιστικές καλύψεις

09:12ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε πουλιά δεν προσγειώνονται έτσι» – Έλληνας πιλότος δίνει… ρεσιτάλ με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης και γίνεται viral

09:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαστεργίου για Βιολάντα: Το 2007 ασχολήθηκα με τις μελέτες τμήματος της επιχείρησης – Να δούμε τι πήγε λάθος

08:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μπραντ Πιτ: Έρχεται στην Ύδρα για τα γυρίσματα διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Πέθανε ο δήμαρχος Φιλιατών Βασίλης Τζίγκος - Νοσηλευόταν στο Λαΐκό Νοσοκομείο Αθηνών

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ιστιοφόρο σημαίας Μεγάλης Βρετανίας βυθίστηκε στη Σύμη

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Λουίτζι Μαντζιόνε: Άνδρας που παρίστανε πράκτορα του FBI, αποπειράθηκε να τον ελευθερώσει με… κόφτη πίτσας

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση μεγάλων βράχων στο Αγρίνιο - Αποκαταστάθηκαν άμεσα οι ζημιές

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός πρώην όμηρος στη Γάζα: «Μπορώ να αναπνεύσω ξανά» λέει μετά από 500 ημέρες αιχμαλωσίας

08:35ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Τέταρτη σερί ήττα χωρίς Giannis οι Μπακς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Δεκάδες νεκροί από επίθεση τζιχαντιστών στη Νιγηρία - Πολλοί στρατιώτες αγνοούνται

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Μαλανδρίνο: Μαχαίρωσαν βαρυποινίτη στις φυλακές - Του είχαν στήσει καρτέρι

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, κέντρο, Αττική Οδό – Πού αλλού υπάρχει μποτιλιάρισμα

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Τράμπ: Μήνυσε το υπουργείο Οικονομικών και την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων για τη διαρροή των φορολογικών του δηλώσεων - Ζητάει 10 δισ.δολάρια

08:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτεί ομάδα και κείμενο για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις μισθοδοσίες σήμερα οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα από τις φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ - Αναλυτικά παραδείγματα

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Χειροπέδες σε 15χρονο για τον ξυλοδαρμό 13χρονου - Συνελήφθη και ο πατέρας του

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Iνδονησία: Λιποθύμησε από τον πόνο γυναίκα που μαστιγώθηκε δημόσια 140 φορές για συνεύρεση εκτός γάμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις μισθοδοσίες σήμερα οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα από τις φοροελαφρύνσεις της ΔΕΘ - Αναλυτικά παραδείγματα

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Επίδομα μετακόμισης»: Ποιοι δικαιούνται έως 10.000 ευρώ και ποιες περιοχές μπαίνουν στο πρόγραμμα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Iνδονησία: Λιποθύμησε από τον πόνο γυναίκα που μαστιγώθηκε δημόσια 140 φορές για συνεύρεση εκτός γάμου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

08:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτεί ομάδα και κείμενο για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Πέθανε ο δήμαρχος Φιλιατών Βασίλης Τζίγκος - Νοσηλευόταν στο Λαΐκό Νοσοκομείο Αθηνών

22:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποδαρικό» με νεροποντές και χιόνια για τον Φλεβάρη - Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» - Η πιο δύσκολη ημέρα για την Αττική

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιολάντα: Το Μέγαρο Μαξίμου βάζει στο κάδρο των ευθυνών την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον δήμο Τρικάλων και τοπική υπηρεσία της Πυροσβεστικής

06:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR: Διπλό που θα σημάνει αντεπίθεση

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλεπάλληλα τα περάσματα των καταιγίδων – Κορυφώνεται η κακοκαιρία την Κυριακή

09:12ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε πουλιά δεν προσγειώνονται έτσι» – Έλληνας πιλότος δίνει… ρεσιτάλ με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης και γίνεται viral

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα οι κηδείες των δύο οπαδών του ΠΑΟΚ σε Θεσσαλονίκη και Πιερία

19:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρέχει... λεφτά: Πόσα χρήματα θα δουν αύριο το πρωί 2 εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ