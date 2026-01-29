«Παγωμάρα» στη Wall Street – Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Fed

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τετάρτη (29/1) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης,, στον απόηχο της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, καθώς οι επενδυτές είχαν στραμμένη την προσοχή τους στις ανακοινώσεις από τεχνολογικούς κολοσσούς για τις επιδόσεις τους στο τελευταίο τρίμηνο του 2025.

Οι δείκτες

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 12,19 μονάδων (+0,02%), στις 49.015,60 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 40,34 μονάδων (+0,17%), στις 23.857,44 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 0,57 μονάδων (–0,01%), στις 6.978,03 μονάδες.

Αμετάβλητα διατήρησε η Fed τα επιτόκια

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της, στο εύρος του 3,50% έως 3,75%, εξηγώντας πως η οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ φαίνεται «ισχυρή».

Από τα δώδεκα μέλη της επιτροπής, δύο μειοψήφησαν και τάχθηκαν υπέρ της μείωσης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Πρόκειται για τους Στίβεν Μάιραν και Κρίστοφερ Γουόλερ. Ο πρώτος ήταν οικονομικός σύμβουλος στον Λευκό Οίκο προτού αναλάβει καθήκοντα στην αμερικανική κεντρική τράπεζα, ενώ ο δεύτερος είναι μεταξύ των επικρατέστερων για να διαδεχθεί τον επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο.