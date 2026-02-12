Χαμηλές πτήσεις στη Wall Street λόγω Fed

Με πτώση ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

Χαμηλές πτήσεις στη Wall Street λόγω Fed
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'

Απώλειες κατέγραψε την Τετάρτη (11/2) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Τα νεότερα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ μετρίασαν τις προσδοκίες επενδυτών σχετικά με την προοπτική μείωσης επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Οι δείκτες

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 66,74 μονάδων (–0,13%), στις 50.121,40 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 36 μονάδων (–0,16%), στις 23.066,46 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 0,34 μονάδων στις 6.941,47 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:54ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Μέχρι πότε θα ισχύουν – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

01:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χαμηλές πτήσεις στη Wall Street λόγω Fed

01:10ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλειστοί δρόμοι στο Πολύγωνο λόγω καθίζησης οδοστρώματος

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ολλανδός συγγραφέας Σέις Νόοτεμποομ

00:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα παρέμβαση Παυλόπουλου για τη συνταγματική αναθεώρηση: «Απαιτεί θεσμική συνέχεια και νωπή δημοκρατική νομιμοποίηση»

23:56WHAT THE FACT

Πονοκέφαλος μετά από κόκκινο κρασί: Έρευνα λύνει το μυστήριο

23:48LIFESTYLE

Eurovision - «Sing for Greece 2026»: Ο Akylas και έξι ακόμη καλλιτέχνες πέρασαν στον εθνικό τελικό

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Καντάδα στο Ρέθυμνο: Ρεθυμνιώτες και Ρεθυμνιώτισσες τραγούδησαν τα πιο όμορφα τραγούδια

23:36ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Η τελευταία συνέντευξή του - «Ο καρκίνος το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ζει εδώ και δύο χρόνια χωρίς μνήμη - Έκκληση από τις αρχές για βοήθεια

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Μητέρα σκότωσε τον 5χρονο γιο της πετώντας τον στη θάλασσα - «Θέλαμε να κολυμπήσουμε, μετά θέλαμε να πεθάνουμε»

23:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει αύριο

23:21WHAT THE FACT

Τσικνοπέμπτη: Ο σωστός τρόπος ψησίματος της μπριζόλας - Έλληνας επιστήμονας εξηγεί

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς χιόνι το χιονοδρομικό του Πηλίου - Αναστέλλει τη λειτουργία του

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο ορόσημο: Η μέλισσα, το πρώτο έντομο στην ιστορία που απέκτησε νομικά δικαιώματα

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Εκτός κινδύνου η γυναίκα που καταπλακώθηκε από γεωργικό όχημα - Νοσηλεύεται με κατάγματα

23:04LIFESTYLE

Eurovision - «Sing for Greece 2026»: Το X έβγαλε νικητές… και χαμένους – Χαμός με τα σχόλια

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Μυστικό πέρασμα για δραπέτες σκλάβους ανακαλύφθηκε στο Μανχάταν

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αδημοσίευτες φωτογραφίες του Le Constellation μετά τη φονική πυρκαγιά

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πλημμύρισε ξανά η Ακτή Δυμαίων - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει αύριο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

23:48LIFESTYLE

Eurovision - «Sing for Greece 2026»: Ο Akylas και έξι ακόμη καλλιτέχνες πέρασαν στον εθνικό τελικό

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

19:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για καταγγελία ομαδικού βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας - «Τους εμπιστεύτηκα», είπε η 19χρονη

17:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυτοί είναι ο νέοι Άγιοι της Ορθοδοξίας - Ποιοι είναι ο παπά Τύχων ο Αγιορείτης και ο Χατζηγεώργης

17:53LIFESTYLE

Το «αμαρτωλό» παρελθόν της Μάργκοτ Ρόμπι: Η ηθοποιός ξεδιπλώνει την άγρια πλευρά του εαυτού της

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της

01:10ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλειστοί δρόμοι στο Πολύγωνο λόγω καθίζησης οδοστρώματος

21:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το αποτύπωμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Τέσσερις ειδικοί μιλούν στο Newsbomb

23:36ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Η τελευταία συνέντευξή του - «Ο καρκίνος το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ»

21:36ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Πέθανε στα 48 του ο πρωταγωνιστής του «Dawson's Creek» - Πάλευε με τον καρκίνο

23:04LIFESTYLE

Eurovision - «Sing for Greece 2026»: Το X έβγαλε νικητές… και χαμένους – Χαμός με τα σχόλια

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ζει εδώ και δύο χρόνια χωρίς μνήμη - Έκκληση από τις αρχές για βοήθεια

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

22:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε και πού θα γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Η ιδανική ώρα για τσίκνισμα την Πέμπτη - Τι λέει ο Τσατραφύλλιας

14:38LIFESTYLE

Τραϊάνα Ανανία: Μιλά για την κακοποίηση που δέχτηκε σε μικρή ηλικία - «Θυμάμαι ότι κοιτούσα αλλού»

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δημοσκόπηση RealPolls: Το πολιτικό τοπίο του Φεβρουαρίου - Οι ανατροπές από τον Ιανουάριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ