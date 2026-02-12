Χαμηλές πτήσεις στη Wall Street λόγω Fed
Με πτώση ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Απώλειες κατέγραψε την Τετάρτη (11/2) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Τα νεότερα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ μετρίασαν τις προσδοκίες επενδυτών σχετικά με την προοπτική μείωσης επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).
Οι δείκτες
O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 66,74 μονάδων (–0,13%), στις 50.121,40 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 36 μονάδων (–0,16%), στις 23.066,46 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 0,34 μονάδων στις 6.941,47 μονάδες.
