«Μόμπι Ντικ» του Herman Melville στο θέατρο Νέος Ακάδημος την ερχόμενη θεατρική σεζόν

Η Happy Productions εγκαινιάζει την πρώτη της συνεργασία με την καλλιτεχνική ομάδα GAFF, παρουσιάζοντας στο θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ μια σύγχρονη θεατρική μεταφορά του εμβληματικού «Μόμπι Ντικ» του Herman Melville, σε σκηνοθεσία και διασκευή Σοφίας Καραγιάννη.

Τα τελευταία χρόνια, η ομάδα GAFF, με βασικούς δημιουργούς τη Σοφία Καραγιάννη και τον Ιωσήφ Ιωσηφίδη —τον οποίο το κοινό απολαμβάνει παράλληλα στη μεγάλη επιτυχία «Τζόνι Μπλε»— έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες και πιο πολυσυζητημένες καλλιτεχνικές δυνάμεις του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, υπογράφοντας διαδοχικές επιτυχίες και πολυβραβευμένες παραστάσεις όπως «Η Πανούκλα», «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς», «Νεκρές Ψυχές» κ.ά.

Παράλληλα, η Σοφία Καραγιάννη έχει ξεχωρίσει μέσα από τη σκηνοθετική της πορεία με παραστάσεις όπως ο «Άγριος Σπόρος» και το «Μπουμπουλίνας 18», δημιουργώντας ένα προσωπικό θεατρικό σύμπαν έντασης, σωματικότητας και σκοτεινής ποιητικότητας.

Το «Μόμπι Ντικ», ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, μεταφέρεται στη σκηνή ως ένα σύγχρονο θεατρικό ταξίδι πάνω στην ανθρώπινη εμμονή, τη ματαιοδοξία, την εξουσία, την πίστη, τη βία και την αυτοκαταστροφή.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ο μυθικός καπετάνιος Άχαμπ (Ιωσήφ Ιωσηφίδης), ένας άνθρωπος ολοκληρωτικά παραδομένος στην ανάγκη του να εκδικηθεί τη λευκή φάλαινα που τον σημάδεψε για πάντα. Καθώς το πλοίο βυθίζεται ολοένα περισσότερο σε ένα ατέρμονο κυνήγι, το ταξίδι μετατρέπεται σταδιακά σε μια σκοτεινή κατάβαση στα όρια της ανθρώπινης παράνοιας.

Το «Μόμπι Ντικ» δεν είναι μόνο μια ιστορία περιπέτειας. Είναι ένα βαθιά πολιτικό και υπαρξιακό έργο για τον άνθρωπο που επιμένει να συγκρουστεί με δυνάμεις μεγαλύτερες από τον ίδιο — ακόμη κι όταν γνωρίζει πως αυτή η σύγκρουση θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην καταστροφή.

Η Σοφία Καραγιάννη δημιουργεί έναν σκηνικό κόσμο σκληρό, θαλασσινό, ποιητικό και εφιαλτικό. Με έντονη σωματικότητα, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και έναν πυκνό ηχητικό κόσμο, η παράσταση μετατρέπει τη σκηνή σε ένα πλοίο που ταξιδεύει ασταμάτητα προς το άγνωστο.

Ένα σύγχρονο θεατρικό γεγονός υψηλής αισθητικής, όπου η λογοτεχνία, η εικόνα, η κίνηση και ο ήχος ενώνονται σε μια εμπειρία σκοτεινή, καθηλωτική και βαθιά ανθρώπινη.

Μια από τις πιο φιλόδοξες θεατρικές παραγωγές της νέας σεζόν

Σημείωμα Σκηνοθέτη

Γιατί αποφασίσαμε με την ομάδα GAFF το «ΜΟΜΠΙ ΝΤΙΚ»; Γιατί μοιάζει τρομακτικά με τον κόσμο που ζούμε. Η επιλογή αυτού του έργου δεν γεννήθηκε από μια επιθυμία επιστροφής σε ένα κλασικό λογοτεχνικό κείμενο αλλά από την αίσθηση ότι ζούμε ήδη πάνω στο Pequod.

Ένα πλοίο που ταξιδεύει χωρίς επιστροφή, ένα πλήρωμα που συνεχίζει να υπακούει ενώ γνωρίζει τον κίνδυνο, ένας καπετάνιος που μετατρέπει την προσωπική του εμμονή σε συλλογική αποστολή και όλοι μαζί να προχωρούν προς την καταστροφή, αδυνατώντας να αλλάξουν πορεία.

Σε μια εποχή πολιτικής σύγχυσης, πολέμων, κοινωνικής ασφυξίας και διαρκούς φόβου, ο Άχαμπ μοιάζει οικείος. Δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος κυριευμένος από μανία, είναι η μορφή μιας εξουσίας που παρασύρει τους πάντες μέσα από τον φόβο, το όραμα, την υπόσχεση ενός μεγάλου σκοπού. Και, δυστυχώς, το πλήρωμα δεν είναι αθώο. Συμμετέχει, σιωπά, συναινεί.

Μας απασχόλησε βαθιά αυτή η σχέση ανάμεσα στον ηγέτη και το σύνολο. Πόσο εύκολα μια κοινωνία μπορεί να παραδοθεί στην παράνοια; Πότε σταματά η ευθύνη του ενός και πότε αρχίζει η ευθύνη όλων; Τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο να ακολουθεί, ακόμη κι όταν γνωρίζει πού οδηγείται; Ο φόβος; Η ανάγκη να ανήκει κάπου; Η πίστη ότι κάποιος άλλος γνωρίζει καλύτερα; Ή μήπως η βαθιά ανθρώπινη ανάγκη να πιστέψουμε σε έναν σκοπό, ακόμη και όταν αυτός μας οδηγεί στην καταστροφή;

Στο «ΜΟΜΠΙ ΝΤΙΚ», κανείς δεν είναι πραγματικά αμέτοχος. Το πλοίο συνεχίζει να κινείται επειδή όλοι, με διαφορετικό τρόπο, συντηρούν την πορεία του.

Ο θίασος, το πλήρωμα του Pequod, ξεκίνησε ένα ταξίδι σε σκοτεινά και αχαρτογράφητα νερά, όπου η θάλασσα γίνεται τόπος μνήμης, παραφοράς και αποκάλυψης. Δεν μας ενδιέφερε μια αφηγηματική αναπαράσταση του μυθιστορήματος, αλλά μια σκηνική εμπειρία που να μεταφέρει την ασφυξία ενός κόσμου που συνεχίζει να κινείται ενώ ξέρει ότι βυθίζεται.

Στην αναμέτρηση με το σπουδαίο κείμενο του Melville πέφτεις στην παγίδα να δώσεις μια απάντηση στο ερώτημα «ποιος είναι ο ΜΟΜΠΙ ΝΤΙΚ;». Και κάπου εκεί, μέσα στη διαδικασία, καταλαβαίνεις πως το ερώτημα είναι άλλο: «ποιον ακολουθούμε και μέχρι πού;».

Κι ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο επικίνδυνο ταξίδι: όχι η αναμέτρηση με τη φάλαινα, αλλά η στιγμή που παραδίδεις τη βούλησή σου σε κάποιον άλλον και τον αφήνεις να καθορίσει την πορεία σου.

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Διονύσης Λάνης, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Πασσάς

Συντελεστές

Συγγραφέας: Herman Melville

Herman Melville Σκηνοθεσία/Διασκευή: Σοφία Καραγιάννη

Σοφία Καραγιάννη Σκηνικά-Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Γεωργία Μπούρδα Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Χριστιανάκης

Γιώργος Χριστιανάκης Κίνηση: Μαργαρίτα Τρίκκα

Μαργαρίτα Τρίκκα Σχεδιασμός φωτισμών: Βασιλική Γώγου

Βασιλική Γώγου Βοηθός σκηνοθέτη: Σοφία Χατζηευθιμιάδη

Σοφία Χατζηευθιμιάδη Φωτογραφία/Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας

Πάτροκλος Σκαφίδας Γραφιστική Επιμέλεια: Μαύρα Γίδια

Μαύρα Γίδια Επιμέλεια Μαλλιά/Μακιγιάζ: Εύα Τόμπρου / Le Boudoir

Εύα Τόμπρου / Le Boudoir Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

Ιωάννης Παντελίδης Παραγωγή: Happy Productions

Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα (email aglaiapagona@gmail.com)

Παραστάσεις: Δευτέρα 21:15, Τρίτη 20:00

Πρεμιέρα: 26 Οκτωβρίου 2026

Διάρκεια Παράστασης: 90 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Τιμές Εισιτηρίων:

Γενική Είσοδος 20€

Άνεργοι-Πολύτεκνοι-Νέοι έως 24 χρονών 18€

ΝΕΟΣ Ακάδημος: Ακαδημίας & Ιπποκράτους 17, Μετρό Πανεπιστήμιο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-0080900

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