Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

Αναλυτικά η πρόγνωση του καταξιωμένου μετεωρολόγου

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα
ΚΑΙΡΟΣ
Το γιατί ο χιονιάς που έρχεται στη χώρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά την Αθήνα εξηγεί ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος σε ανάρτησή του στο προσωπικό του blog.

Όπως αναφέρει, βασικός παράγοντας είναι η απουσία δυναμικού αιτίου, καθώς η κύρια διαταραχή της ατμόσφαιρας κινείται νοτιότερα και δεν επηρεάζει την Αττική. Παράλληλα, με το πέρασμα δεύτερης διαταραχής, το επιφανειακό ρεύμα στην κεντρική και ανατολική Ελλάδα στρέφεται σε βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις, γεγονός που δεν ευνοεί την εκδήλωση χιονοπτώσεων στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, κρίσιμο ρόλο παίζει και η θέση του επιφανειακού χαμηλού, το οποίο αναμένεται να σχηματιστεί στην ευρύτερη περιοχή της Χίου και όχι νοτιότερα, στα Δωδεκάνησα. Έτσι, δεν ενεργοποιείται ο μηχανισμός παραγωγής χιονιού μέσω του Βορείου Αιγαίου σε βαθμό που θα μπορούσε να επηρεάσει την Αττική.

Αντίθετα, ευνοείται η σύγκλιση βορειοδυτικών και βορειοανατολικών ανέμων που ξεκινά από την περιοχή Καβάλας – Θάσου και εκτείνεται νοτιότερα, επηρεάζοντας κυρίως περιοχές της Εύβοιας. Οι πιο αξιόλογες χιονοπτώσεις της Δευτέρας αναμένονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της ανατολικής και βορειοανατολικής Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος επισημαίνει ακόμη ότι, πέρα από την έλλειψη υετού, οι θερμοκρασίες στα πεδινά της Αττικής δεν θα είναι επαρκώς χαμηλές ώστε να επιτρέψουν χιονοπτώσεις.

Όσον αφορά την εξέλιξη του καιρού το Σαββατοκύριακο, ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή:

  • Το Σάββατο, σε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα και κατά μήκος της Πίνδου, καθώς και σε πολύ ισχυρούς δυτικούς ανέμους.
  • Την Κυριακή, τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται κυρίως στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα, ενώ με την πτώση της θερμοκρασίας αναμένονται τοπικές χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και σε πεδινές περιοχές της βορειοανατολικής χώρας.
Ολόκληρη η ανάρτηση του Δημήτρη Ζιακόπουλου:

Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα είναι αθηναϊκός!

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους ο χιονιάς της προσεχούς Δευτέρας (12/1) δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά την Αθήνα είναι οι παρακάτω:

1) Δεν υπάρχει δυναμικό αίτιο (θετική μεταφορά στροβιλισμού). Η διαταραχή «Α» κινείται Ν-ΝΑ και δεν θα επηρεάσει την Αττική.

2) Με το πέρασμα της διαταραχής «Β», το επιφανειακό ρεύμα από τη κεντρική Μακεδονία και κατά μήκος των ακτών της Θεσσαλίας και του μεγαλύτερου μέρους της Α. Στερεάς θα γίνει Β-ΒΔ. Συναφές με αυτό είναι και το γεγονός ότι τις κρίσιμες ώρες το επιφανειακό χαμηλό σχηματίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Χίου και όχι στα Δωδεκάνησα.

3) Σχετική με τον παραπάνω λόγο είναι και η μη λειτουργία του μηχανισμού παραγωγής χιονιού υπό την επίδραση του Β. Αιγαίου, στον βαθμό που αυτό θα έφθανε στην Α. Στερεά. Αντ’ αυτού θα υπάρξει η σύγκλιση των ΒΔ με τους ΒΑ ανέμους που θα ξεκινήσει από την περιοχή Καβάλας - Θάσου και επεκτεινόμενη προς τα νότια θα επηρεάσει περιοχές της Εύβοιας. Η προαναφερθείσα ζώνη καθώς και τα ορεινά - ημιορεινά της Α-ΒΑ Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης θα δεχθούν τις πιο αξιόλογες χιονοπτώσεις της Δευτέρας.

4) Πέρα από την έλλειψη υετού, προβληματικές θα ήταν και οι θερμοκρασίες για να φθάσει το χιόνι στα πεδινά της Αττικής.

Κατά τα άλλα:

Σήμερα (Σάββατο), έχουμε τον νου μας: (α) στις αξιόλογες βροχές και τις καταιγίδες που θα εκδηλωθούν στη Δ. Ελλάδα και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου και της προέκτασής της ως τη Ν. Πελοπόννησο και (β) στους πολύ ισχυρούς δυτικών διευθύνσεων ανέμους.

Αύριο (Κυριακή): (α) η όποια επικινδυνότητα των καταιγίδων θα περιοριστεί στη ΝΑ νησιωτική Ελλάδα και (β) με την αναμενόμενη πτώση της θερμοκρασίας, θα σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις σε ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας καθώς και σε πεδινές περιοχές της ΒΑ Ελλάδας.

