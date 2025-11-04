Αγρότισσα μιλά για το δράμα της ευλογιάς: «Εγώ το σκληρό καρύδι πήγα σε ψυχολόγο για τα πρόβατά μου»

Έθαψα 600 πρόβατα στην αυλή του σπιτιού μου και κλαίω κάθε μέρα για αυτά, είπε συγκλονίζοντας το κοινό η Μαίρη Μάρου

Αγρότισσα μιλά για το δράμα της ευλογιάς: «Εγώ το σκληρό καρύδι πήγα σε ψυχολόγο για τα πρόβατά μου»
«Εγώ το σκληρό καρύδι, πήγα σε ψυχολόγο για τα πρόβατά μου», εξομολογήθηκε αγρότισσα στη Λάρισα, μιλώντας για το δράμα που ζουν οι κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάς στα ζώα τους, που οδηγεί σε μαζικές θανατώσεις.

«Είμαι η Μαίρη Μάρου, κτηνοτρόφος – δεν θέλω να πω ‘πρώην’ γιατί δεν το αισθάνομαι», είπε η ίδια, ξεκινώντας την ομιλία της σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την ευλογιά στη Λάρισα.

«Όσοι με ξέρουν, με ξέρουν για ένα σκληρό καρύδι. Όμως, έκλαψα και κλαίω ακόμα, για τα πρόβατα μου, 600 πρόβατα στην αυλή του σπιτιού μου θαμμένα», είπε με σπαρακτική φωνή και συνέχισε: «Πού είναι τα συντροφιά μου να με πάρουν τηλέφωνο να με ρωτήσουν πώς την βγάζω. Κανείς απολύτως».

«Το εμβόλιο έπρεπε να γίνει χθες και όχι σήμερα, γιατί εγώ από τα 600 πρόβατα θα είχα τα 500, θα θυσίαζα και 100 πρόβατα για την ευλογιά και σήμερα δεν έχω ούτε 1 ευρώ εισόδημα. Ποιος αναρωτιέται για αυτό το πράγμα; Ποιος μας έστειλε ένα ψυχολόγο; Να δουν πώς περνάμε, που δεν κοιμόμαστε τα βράδια. Εγώ, το σκληρό καρύδι πήγα σε ψυχολόγο, για να δω πώς θα βγάλω τις βραδιές μου. Δεν έχω κοιμηθεί 4 μήνες και έρχεται το κράτος να μου δώσει εμένα 140 ευρώ».

«Δε θέλω 150 ευρώ, θέλω 600 πρόβατα να μου δώσουν, γιατί αυτό μου πήραν. Όταν μου τα θανάτωσαν, άρμεγα 400 κιλά γάλα την ημέρα και τώρα είμαι στο μηδέν. Μείναμε στο έλεος του θεού. Χωρίς πρωτογενή τομέα, πάει η Ελλάδα. Εγώ έκλαιγα, έκλαιγαν τα εγγονάκια μου και μου έλεγαν γιατί κλαις γιαγιά; Και εγώ ακόμη κλαίω για τα 600 πρόβατα. Είναι κόποι μιας ζωής. Πνιγήκαμε με τον Daniel. Βάλαμε 120.000 ευρώ να ξανασηκωθούμε κι ακόμη δεν πήραμε τα λεφτά από τον Daniel».

«Θέλω να πω το πρόβλημα μου και μόνο», είχε πει ξεκινώντας η Μαίρη Μάρου. «Πρώτα, θα πω δύο λόγια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ είμαι μετακινούμενη κτηνοτρόφος, πήγαινα με τα πρόβατα μου στον Γράμμο Ιωαννίνων. Μου έδιναν βοσκότοπο με την τεχνική λύση στη Ρόδο. Τουτέστιν, στον Γράμμο που ήμουν εγώ, και έπρεπε να πάρω χιλιάδες στρέμματα, τα έπαιρναν οι ξένοι. Παίρναμε 7.000 εξισωτική αποζημίωση φτάσαμε να παίρνουμε 800 ευρώ. Πήγαμε κάναμε μήνυση στον εισαγγελέα Ιωαννίνων και όσο την είδατε εσείς την είδαμε και εμείς από το 2015. Αν υπάρχει κράτος και υπάρχει δικαιοσύνη. Εγώ έμαθα να ζω από το 1981 με το κόμμα του του Ανδρέα Παπανδρέου, για ένα δίκαιο κι αληθινό κράτος. Έμαθα να ζω έντιμη. Όχι να με κλέβουν», υπογράμμισε.

«Θέλω η φωνή του ΠΑΣΟΚ να σηκωθεί ψηλά γιατί εμείς για αυτό το κόμμα παλεύουμε, για αυτή την Ελλάδα, για το δίκαιο κράτος, να ζήσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας αξιοπρεπώς. Δεν είμαστε λιγούρια. Ούτε θέλουμε ελεημοσύνη. θέλουμε αυτό που μας ανήκει», κατέληξε η αγρότισσα.

Ολόκληρη η ομιλία της Μαίρης Μάρου από το 2:27:15:

