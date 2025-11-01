Τα δύο αγκάθια του Μαξίμου: Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα - Οι έντιμοι αγρότες έχουν δίκιο

Με πρώτο το αγκάθι των αγροτικών κινητοποιήσεων από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύουν ότι οι έντιμοι αγρότες έχουν δίκιο που δυσφορούν για τις καθυστερήσεις των πληρωμών, όμως στο τέλος τα κλεμμένα θα επιστραφούν σε αυτούς που τα δικαιούνται πραγματικά. Αυτοί που διαμαρτύρονται λένε από την Ηρώδου Αττικού 19 είναι οι «βολεμένοι» των προηγούμενων ετών.

Όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη: «Για την κυβέρνηση, το να βάλουμε τάξη στα πράγματα είναι μονόδρομος - Το περίσσευμα των επιδοτήσεων, που κόβονται από τους επιτήδειους θα πάει στους πραγματικούς αγρότες».

Οι εξηγήσεις στην Ευρώπη

Κυβερνητικοί παράγοντες τονίζουν μάλιστα ότι πρέπει να δοθούν εξηγήσεις και στην Ε.Ε.:

«Υπάρχει ένα πλάνο δράσης με 54 βήματα, από τα οποία έχουν γίνει τα 46. Πρέπει να γίνουν και τα υπόλοιπα. Μεταξύ αυτών, έως την ερχόμενη Τρίτη 4 Νοεμβρίου θα πρέπει να υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναθεώρηση του πλάνου για το ΟΣΔΕ.

Χωρίς συμφωνία δεν θα έχουμε το πράσινο φως για να πληρώσουμε και αν το κάνουμε είτε θα έχουμε πρόστιμα είτε μερική ή ακόμα και ολική ανατροπή των επιδοτήσεων. Κάτι που θα έβλαπτε πρωτίστως τους ίδιους τους αγρότες.

Φέτος θα εφαρμοστεί μεταβατικό σύστημα για την καταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2025 με διασταυρωτικούς ελέγχους, ενώ το 2026 θα τεθεί σε ισχύ νέο σύστημα με υποβολή των αιτήσεων για τις επιδοτήσεις την άνοιξη αντί για το φθινόπωρο κάθε έτους.

Αν αποδειχθεί ότι τα ζώα είναι λιγότερα από αυτά που εμφανίζονταν έως τώρα, τα χρήματα που θα περισσέψουν θα πάνε στους έντιμους παραγωγούς που δεν είχαν εικονικά πρόβατα ή κατσίκια. Είναι τελικά ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Από το 2026 θα πάμε στο καινούργιο, σύγχρονο, διαφανές, ευρωπαϊκό σύστημα χωρίς ρίσκο για καινούργια πρόστιμα».

Για την ευλογιά - Έκκληση προς τους κτηνοτρόφους: Ακούτε μόνο τους επιστήμονες

Στο άλλο μεγάλο ζήτημα της ευλογιάς των προβάτων από την κυβέρνηση τονίζουν ότι «αν δεν προσέξουμε, το πρόβλημα θα οξυνθεί. Δεν είναι δυνατόν να τα έχουμε καταφέρει στον κορονοϊό και να μην τα καταφέρουμε στην ευλογιά. Χρειάζεται πειθαρχία, εφαρμογή των οδηγιών του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και να δώσουμε τη μάχη συντεταγμένα».

Ταυτόχρονα, φάκελο με στοιχεία για την ευλογιά των αιγοπροβάτων παρέδωσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Ζητήθηκε μάλιστα η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, δεν υπάρχει εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο εμβόλιο για την ευλογιά αιγοπροβάτων στην ΕΕ. Η σύγχυση που προκαλείται από ανεύθυνες δηλώσεις και παραβατικές πρακτικές δεν πλήττει μόνο τους κτηνοτρόφους, αλλά έναν ολόκληρο κλάδο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, όπως είναι η κτηνοτροφία, τονίζουν παράγοντες του Μαξίμου.

Ξεβολεύονται οι απατεώνες

Για τις κινητοποιήσεις των αγροτών η θέση της Κυβέρνησης η οποία έχει εκφραστεί επισήμως από τις κινήσεις των Αρχών και τους ελέγχους που έχουμε δει, είναι ότι: «οι μόνοι που ξεβολεύονται είναι οι απατεώνες, αυτοί οι οποίοι έπαιρναν χρήματα που δεν έπρεπε να πάρουν ή περισσότερα από όσα έπρεπε να πάρουν ή ενώ δεν έπρεπε να πάρουν καθόλου, έπαιρναν επιδοτήσεις.

Οι κινητοποιήσεις γίνονται από αγρότες οι οποίοι έχουν δικαιολογημένες αγωνίες, έχουν δικαιολογημένη εν μέρει ένταση, η οποία προκύπτει από την ανάγκη να πάρουν τα λεφτά που δικαιούνται. Συμμεριζόμαστε τις αγωνίες τους, ωστόσο όσο δίκαιο και να έχουν, δεν πρέπει να διαταραχθούν οι λειτουργίες του Κράτους, οι μετακινήσεις των υπόλοιπων πολιτών».

ΕΛΤΑ: Δεν βγαίνουν οι αριθμοί - Πρόβλημα βιωσιμότητας

Στο άλλο μεγάλο αγκάθι της επικαιρότητας με το λουκέτο στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ η κυβέρνηση επιμένει ότι στήριξε τα ΕΛΤΑ οικονομικά πάρα πολύ, με μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άνω των 250 εκατομμυρίων ευρώ και ότι τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας και συνεπώς πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις.

Είναι μια συζήτηση που όπως λένε ξεκινά από τις ημέρες της προηγούμενης κυβέρνησης.

Διευκρινίζουν μάλιστα ότι με νόμο ΣΥΡΙΖΑ του 2018, το σύνολο των μετοχών κυριότητας του ελληνικού δημοσίου στα ΕΛΤΑ μεταβιβάσθηκε αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην ελληνική εταιρεία συμμετοχών και περιουσίας δηλαδή στο Υπερταμείο, το οποίο ιδρύθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνουν μάλιστα ότι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ως Υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούσε τότε με τον Νίκο Παππά σχετικά με την αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ και τη μελέτη της PWC, που προέβλεπε το κλείσιμο 200 καταστημάτων. Ο κ. Τσακαλώτος φερόταν να επιμένει να προχωρήσει η μελέτη

Το 2017 ο κ. Παππάς απαντούσε πλήρως τεχνοκρατικά στον κ. Μανιάτη σχετικά με το κλείσιμο κάποιων ταχυδρομείων λέγοντας πως στον Δήμο Επιδαύρου «έχουμε ήδη τόσα καταστήματα και η κάλυψη γίνεται ήδη πλήρως».

Τα ΕΛΤΑ έχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν κατά την αναδιάρθρωσή τους, ενώ χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων είπε ότι η αλληλογραφία αντιπροσωπεύει μόλις το 10% αυτού που ήταν πριν από 10 χρόνια.

Την ίδια ώρα με ανακοίνωση η διοίκηση των ΕΛΤΑ διαβεβαιώνει ότι κανένας Έλληνας δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρόμο και κανένα νησί χωρίς κατάστημα.

Ιδιαίτερη μέριμνα όπως λένε θα υπάρξει για συνταξιούχους και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών με σύγχρονα μέσα και πυκνό δίκτυο διανομέων.

«Κανένας εργαζόμενος των ΕΛΤΑ δεν χάνει τη θέση του, πλήρως εξασφαλισμένη η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία - Η αναδιοργάνωση του δικτύου, απαραίτητο βήμα για τη βιωσιμότητα των Ελληνικών Ταχυδρομείων

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στους συνταξιούχους και στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου, όπως και σήμερα» είναι οι διαβεβαιώσεις που δίδονται παρά τις τεράστιες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί.

