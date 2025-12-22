Ηχηρή απάντηση της κυβέρνησης: Εκτός πραγματικότητας η ανάρτηση της Καρυστιανού

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου περνάνε στην αντεπίθεση μετά τις καταγγελίες της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού η οποία χαρακτήρισε επιχείρηση τρομοκράτησης την έφοδο της ΑΑΔΕ στα γραφεία του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών.

Συγκεκριμένα για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο των συγγενών θυμάτων των Τεμπών μετά από καταγγελίες για τα έσοδα από συναυλία υποστήριξης στελέχη της κυβέρνησης σημειώνουν ότι:

«Η συναυλία αυτή έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν έγινε τώρα. Αυτό που τώρα έγινε είναι ότι ένας άλλος συγγενής θυμάτων προχώρησε σε μια καταγγελία. Αυτό πιθανότατα η ΑΑΔΕ το συνυπολόγισε, το είδε και το ελέγχει.

Υπάρχουν πολίτες σε αυτή τη χώρα που πρέπει να είναι υπεράνω ελέγχων; Υπάρχουν άραγε πονεμένοι συγγενείς τους οποίους πρέπει να ακούμε και κάποιοι άλλοι πονεμένοι συγγενείς που πρέπει να μιλάνε και να μην τους ακούμε;».

Μάλιστα σημειώνουν ότι «ο καθένας με τον ρόλο του, εμείς με τον δικό μας, η Δικαιοσύνη με τον δικό της και οι Ανεξάρτητες Αρχές με τον δικό τους ρόλο.

Γιατί, δηλαδή, πρέπει μια καταγγελία δημόσια ενός ανθρώπου να μην ελέγχεται από μια Ανεξάρτητη Αρχή; Ποιος το λέει αυτό; Μετά, ποιος και τι θα απαντήσει από την Ανεξάρτητη Αρχή, αν δεν γίνει αυτός ο έλεγχος; ».

«Καμία εκδικητική ενέργεια»

Από την κυβέρνηση διαβεβαιώνουν ρητά ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία εκδικητική ενέργεια. Το κράτος λειτουργεί, η κάθε υπηρεσία, είτε είναι υπηρεσία κρατική είτε είναι μία Ανεξάρτητη Αρχή κάνει την δουλειά της. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει η δουλειά αυτή και ας μην κατηγορούμε κανέναν για τίποτα, ας περιμένουμε τα πορίσματα των ελέγχων αυτών.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν στελέχη της κυβέρνησης «δεν υπάρχουν συγγενείς θυμάτων "δύο ταχυτήτων", ούτε μεταξύ των τραγωδιών που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα -είτε δηλαδή το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και άλλων εθνικών τραγωδιών, είτε μεταξύ των ίδιων των συγγενών», ενώ αφήνουν και έμμεσες αιχμές λέγοντας «και ο συγκεκριμένος σύλλογος, όπως είναι γνωστό, δεν εκπροσωπεί το σύνολο των συγγενών των θυμάτων. Ο καθένας εκπροσωπεί αυτόν που πιστεύει και δίνει τον αγώνα του και η δικαιοσύνη πρέπει να δώσει απαντήσεις σε όλα. Και σε αυτό δεν μπαίνουμε σε καμία περίπτωση σε συζήτηση».

Το ακαταδίωκτο ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ

Για τις αιτιάσεις Καρυστιανού περί «ακαταδίωκτου» των μελών της διοίκησης της ΑΑΔΕ βάσει νομοθεσίας από το Μέγαρο Μαξίμου απαντούν ότι δεν ισχύει.

«Πρώτον, ο νόμος είναι του 2016. Άρα δεν ήταν επί των ημερών των δικών μας Κυβερνήσεων. Δεύτερον, ο νόμος δεν λέει αυτό το οποίο ισχυρίζεται η κ. Καρυστιανού.

Οφείλουμε να απαντάμε με την αλήθεια, χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί έλλειψη σεβασμού στο απόλυτο δράμα, το οποίο έχει ζήσει και εκείνη και άλλοι άνθρωποι.

Δεν υπάρχει κανένα ακαταδίωκτο. Ο νόμος αναφέρεται σε κάποια αδικήματα εξ’ αμελείας, από τα οποία προστατεύονται οι κατά καιρούς διοικήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και όχι -σε καμία περίπτωση- στα εκ δόλου τελεσθέντα αδικήματα». Συμπληρώνουν μάλιστα με νόημα ότι η ανάρτηση της κυρίας Καρυστιανού δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.

«Ο νόμος αυτός που είναι άλλης κυβέρνησης, αλλά δεν έχει σημασία, η αλήθεια είναι μία, δεν αναφέρεται σε αδικήματα εκ δόλου, δεν αναφέρεται σε καμία ασυλία, δεν υπάρχει καμία ασυλία. Οι άνθρωποι αυτοί διώκονται κανονικά, εφόσον τελούν οποιοδήποτε τέτοιο αδίκημα.

Δεν υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο ιερά πρόσωπα, τα οποία έχουν χάσει τα δικά τους άτομα, τα παιδιά τους, τα αδέρφια τους, τους φίλους τους. Όσο ιερό είναι ένα πρόσωπο, το οποίο έχει χάσει το παιδί του, άλλο τόσο είναι κι ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο βγαίνει δημοσίως και κάνει κάποιες καταγγελίες».

Στην ίδια σκληρή απάντηση από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι δεν υπάρχουν συγγενείς θυμάτων «δύο ταχυτήτων», ούτε μεταξύ των τραγωδιών που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα -είτε δηλαδή το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και άλλες εθνικές τραγωδίες είτε μεταξύ των ίδιων των συγγενών.

«Ο συγκεκριμένος σύλλογος δεν εκπροσωπεί και το σύνολο των συγγενών των θυμάτων. Ο καθένας εκπροσωπεί αυτόν που πιστεύει και δίνει τον αγώνα του και η δικαιοσύνη πρέπει να δώσει απαντήσεις σε όλα. Και σε αυτό δεν μπαίνουμε σε καμία περίπτωση σε συζήτηση».

Διαβάστε επίσης