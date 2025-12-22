Ηχηρή απάντηση της κυβέρνησης: Εκτός πραγματικότητας η ανάρτηση της Καρυστιανού

Από την κυβέρνηση διαβεβαιώνουν ρητά ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία εκδικητική ενέργεια

Κώστας Τσιτούνας

Ηχηρή απάντηση της κυβέρνησης: Εκτός πραγματικότητας η ανάρτηση της Καρυστιανού
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου περνάνε στην αντεπίθεση μετά τις καταγγελίες της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού η οποία χαρακτήρισε επιχείρηση τρομοκράτησης την έφοδο της ΑΑΔΕ στα γραφεία του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών.

Συγκεκριμένα για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο των συγγενών θυμάτων των Τεμπών μετά από καταγγελίες για τα έσοδα από συναυλία υποστήριξης στελέχη της κυβέρνησης σημειώνουν ότι:

«Η συναυλία αυτή έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν έγινε τώρα. Αυτό που τώρα έγινε είναι ότι ένας άλλος συγγενής θυμάτων προχώρησε σε μια καταγγελία. Αυτό πιθανότατα η ΑΑΔΕ το συνυπολόγισε, το είδε και το ελέγχει.

Υπάρχουν πολίτες σε αυτή τη χώρα που πρέπει να είναι υπεράνω ελέγχων; Υπάρχουν άραγε πονεμένοι συγγενείς τους οποίους πρέπει να ακούμε και κάποιοι άλλοι πονεμένοι συγγενείς που πρέπει να μιλάνε και να μην τους ακούμε;».

Μάλιστα σημειώνουν ότι «ο καθένας με τον ρόλο του, εμείς με τον δικό μας, η Δικαιοσύνη με τον δικό της και οι Ανεξάρτητες Αρχές με τον δικό τους ρόλο.

Γιατί, δηλαδή, πρέπει μια καταγγελία δημόσια ενός ανθρώπου να μην ελέγχεται από μια Ανεξάρτητη Αρχή; Ποιος το λέει αυτό; Μετά, ποιος και τι θα απαντήσει από την Ανεξάρτητη Αρχή, αν δεν γίνει αυτός ο έλεγχος; ».

«Καμία εκδικητική ενέργεια»

Από την κυβέρνηση διαβεβαιώνουν ρητά ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία εκδικητική ενέργεια. Το κράτος λειτουργεί, η κάθε υπηρεσία, είτε είναι υπηρεσία κρατική είτε είναι μία Ανεξάρτητη Αρχή κάνει την δουλειά της. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει η δουλειά αυτή και ας μην κατηγορούμε κανέναν για τίποτα, ας περιμένουμε τα πορίσματα των ελέγχων αυτών.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν στελέχη της κυβέρνησης «δεν υπάρχουν συγγενείς θυμάτων "δύο ταχυτήτων", ούτε μεταξύ των τραγωδιών που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα -είτε δηλαδή το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και άλλων εθνικών τραγωδιών, είτε μεταξύ των ίδιων των συγγενών», ενώ αφήνουν και έμμεσες αιχμές λέγοντας «και ο συγκεκριμένος σύλλογος, όπως είναι γνωστό, δεν εκπροσωπεί το σύνολο των συγγενών των θυμάτων. Ο καθένας εκπροσωπεί αυτόν που πιστεύει και δίνει τον αγώνα του και η δικαιοσύνη πρέπει να δώσει απαντήσεις σε όλα. Και σε αυτό δεν μπαίνουμε σε καμία περίπτωση σε συζήτηση».

Το ακαταδίωκτο ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ

Για τις αιτιάσεις Καρυστιανού περί «ακαταδίωκτου» των μελών της διοίκησης της ΑΑΔΕ βάσει νομοθεσίας από το Μέγαρο Μαξίμου απαντούν ότι δεν ισχύει.

«Πρώτον, ο νόμος είναι του 2016. Άρα δεν ήταν επί των ημερών των δικών μας Κυβερνήσεων. Δεύτερον, ο νόμος δεν λέει αυτό το οποίο ισχυρίζεται η κ. Καρυστιανού.

Οφείλουμε να απαντάμε με την αλήθεια, χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί έλλειψη σεβασμού στο απόλυτο δράμα, το οποίο έχει ζήσει και εκείνη και άλλοι άνθρωποι.

Δεν υπάρχει κανένα ακαταδίωκτο. Ο νόμος αναφέρεται σε κάποια αδικήματα εξ’ αμελείας, από τα οποία προστατεύονται οι κατά καιρούς διοικήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και όχι -σε καμία περίπτωση- στα εκ δόλου τελεσθέντα αδικήματα». Συμπληρώνουν μάλιστα με νόημα ότι η ανάρτηση της κυρίας Καρυστιανού δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.

«Ο νόμος αυτός που είναι άλλης κυβέρνησης, αλλά δεν έχει σημασία, η αλήθεια είναι μία, δεν αναφέρεται σε αδικήματα εκ δόλου, δεν αναφέρεται σε καμία ασυλία, δεν υπάρχει καμία ασυλία. Οι άνθρωποι αυτοί διώκονται κανονικά, εφόσον τελούν οποιοδήποτε τέτοιο αδίκημα.

Δεν υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο ιερά πρόσωπα, τα οποία έχουν χάσει τα δικά τους άτομα, τα παιδιά τους, τα αδέρφια τους, τους φίλους τους. Όσο ιερό είναι ένα πρόσωπο, το οποίο έχει χάσει το παιδί του, άλλο τόσο είναι κι ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο βγαίνει δημοσίως και κάνει κάποιες καταγγελίες».

Στην ίδια σκληρή απάντηση από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι δεν υπάρχουν συγγενείς θυμάτων «δύο ταχυτήτων», ούτε μεταξύ των τραγωδιών που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα -είτε δηλαδή το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και άλλες εθνικές τραγωδίες είτε μεταξύ των ίδιων των συγγενών.

«Ο συγκεκριμένος σύλλογος δεν εκπροσωπεί και το σύνολο των συγγενών των θυμάτων. Ο καθένας εκπροσωπεί αυτόν που πιστεύει και δίνει τον αγώνα του και η δικαιοσύνη πρέπει να δώσει απαντήσεις σε όλα. Και σε αυτό δεν μπαίνουμε σε καμία περίπτωση σε συζήτηση».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:14LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας – Γρηγόρης Αρναούτογλου: H σπάνια τηλεοπτική συνάντηση στον αέρα του ANT1

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δύο ακόμη αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα: Πού και πότε θα αρχίσει να χιονίζει

21:02MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τι δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της χρονιάς

21:00WHAT THE FACT

Όλη η ζωή στη γη προέρχεται από έναν πρόγονο - Παλαιότερο από όσο νομίζαμε

20:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Βραβεία ΠΣΑΤ: Κορυφαίος ο Εμμανουήλ Καραλής - Οι πρώτοι σ’ όλες τις κατηγορίες

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη φλαμίνγκο στη Λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου - Εντυπωσιακό βίντεο

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν γυμνάζεται με Γάλλους στρατιώτες στο Άμπου Ντάμπι – Ανακοίνωσε αγορά νέου αεροπλανοφόρου

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «χτύπημα» της Άγκυρας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Δεν «βλέπει» χριστουγεννιάτικη εκεχειρία - Κρίσιμες ημερομηνίες 23, 24 και 25 Δεκεμβρίου

20:38ΕΛΛΑΔΑ

myBusinessSupport: Άνοιξε για τον Β κύκλο στήριξης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Daniel

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός οδηγός ηλεκτρικού πατινιού - Τον παρέσυρε αυτοκίνητο

20:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια επίθεση με μαχαιριές στα Κάτω Πατήσια: Δύο νεαροί στο νοσοκομείο - Βίντεο ντοκουμέντο

20:25TRAVEL

Χριστούγεννα σαν παραμύθι στα Καλάβρυτα – Ο απόλυτος προορισμός για μικρούς και μεγάλους

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους των φορέων οδικών μεταφορών - Οι δεσμεύσεις του

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τους γονείς του Ιωνά Καρούση συναντήθηκε στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης - «Θαυμάζω την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίσατε την ανείπωτη τραγωδία»

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στο Ντουμπάι: Ο ζηλιάρης πρώην πίστευε ότι ήταν συνοδός πολυτελείας - Ακολούθησε την αεροσυνοδό χιλιάδες χιλόμετρα

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα καλύτερα χωριά της Κρήτης για διακοπές Χριστουγέννων

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο δικυκλιστής έπειτα από τροχαίο

19:54ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι να προσέξουν οι αγρότες στις ενστάσεις τους για τα αγροτεμάχια χωρίς ΚΑΕΚ και το Μέτρο 23

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «χτύπημα» της Άγκυρας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Οι δηλώσεις των ηγετών

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης «Είναι ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» λέει ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος

21:02MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τι δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της χρονιάς

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανό είναι να δούμε χιόνια χαμηλά μέσα στις γιορτές - Τι έδειξε το πρωί το ECMWF

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή απάντηση της κυβέρνησης: Εκτός πραγματικότητας η ανάρτηση της Καρυστιανού - Δεν υπάρχουν πολίτες υπεράνω ελέγχων

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πώς θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς όπου έχουν συγκεντρωθεί τα τρακτέρ - Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τις Εθνικές Οδούς

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή στο διάλειμμα – Δείτε βίντεο

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

12:41ΚΟΣΜΟΣ

James Ransone: Από τη σεξουαλική κακοποίηση καθηγητή του στο τραγικό τέλος - Ποιος ήταν ο 46χρονος ηθοποιός που αυτοκτόνησε

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Η ανεξιχνίαστη εξαφάνιση Βελγίδας τουρίστριας στην Αυστραλία - Δύο χρόνια μετά βρήκαν το κινητό της στη ζούγκλα

18:26LIFESTYLE

«Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία» - Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Chris Rea

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ