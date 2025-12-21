Μαρία Καρυστιανού: Το κίνημα οργανώνεται - Σχεδιάζουμε επιτροπή «σοφών» για τη σωτηρία της χώρας

Η Μαρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε την ύπαρξη μιας συλλογικής πολιτικής πρωτοβουλίας, η οποία όμως αποφεύγει να ταυτιστεί με τις παραδοσιακές κομματικές δομές.

Σε συνέντευξή της στην επετειακή έκδοση των 13 χρόνων της Εφημερίδας των Συντακτών, τόνισε ότι η πρωτοβουλία απαντά στην ανάγκη για συλλογική δράση και συνέχεια στον πολιτικό αγώνα, που εκφράζεται μέσα από τα μηνύματα πολιτών.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυρία Καρυστιανού δέχεται πολλαπλά αιτήματα από πολίτες που ζητούν την οργάνωση ενός συλλογικού εγχειρήματος. «Πολλοί μου λένε: ‘Μην σταματήσετε, συνεχίστε, είμαστε μαζί σας και αν μπορείτε, προχωρήστε ακόμα παραπέρα’», εξηγεί. Αυτή η ανταπόκριση, όπως σχολιάζει, αντικατοπτρίζει τόσο την κοινωνική ανάγκη για νέες μορφές πολιτικής έκφρασης όσο και τη βαθιά δυσπιστία απέναντι στο υφιστάμενο πολιτικό σύστημα.

Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι δεν επιθυμεί η πρωτοβουλία να αποκτήσει τον χαρακτήρα κόμματος, καθώς ο όρος αυτός συνδέεται με το παλαιό πολιτικό πλαίσιο που επιδιώκει να ξεπεράσει. «Το εγχείρημα που δημιουργείται θα είναι διαφορετικό», τονίζει, απορρίπτοντας τις συμβατικές κομματικές δομές και τη λογική που τις διέπει.

Προς το παρόν, η τελική μορφή της πρωτοβουλίας δεν έχει καθοριστεί. Η Καρυστιανού σημειώνει πως η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν βιάζεται να χαρακτηρίσει το κίνημα. Παράλληλα, ήδη έχει ξεκινήσει οργανωμένη εργασία σε θεματικό επίπεδο, με τη σύσταση επιτροπής ειδικών που ασχολούνται με κρίσιμους τομείς όπως η οικονομία, η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, η εκπαίδευση και η υγεία.

Η ίδια επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία διαφοροποιείται από παρόμοιες προσπάθειες λόγω των αξιών που τη συνοδεύουν. «Ανιδιοτέλεια, καθαρότητα και ειλικρίνεια είναι τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τον αγώνα και αυτή την προσπάθεια», αναφέρει, υπογραμμίζοντας τη σημασία των αρχών στην πολιτική δράση.