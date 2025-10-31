Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στους πραγματικούς αγρότες τα κονδύλια από τους «κατά φαντασίαν»

«Είναι μονόδρομος να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαστε αποφασισμένοι να τα καταφέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Δήλωσε παράλληλα ανοιχτός σε διάλογο με τους αγρότες, με τους εκπροσώπους των οποίων υπάρχει ήδη συνεχής επαφή.

«Υπάρχει», όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, «ένα πλάνο δράσης με 54 βήματα, από τα οποία έχουν γίνει τα 46. Πρέπει να γίνουν και τα υπόλοιπα. Μεταξύ αυτών, έως την ερχόμενη Τρίτη 4 Νοεμβρίου θα πρέπει να υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναθεώρηση του πλάνου για το ΟΣΔΕ, ώστε να υπάρχει συμφωνία για τα γεωχωρικά δεδομένα, δηλαδή πώς καταγράφονται τα χωράφια, πώς καταγράφονται τα ζώα και πώς γίνονται οι έλεγχοι. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για να ξεκλειδώσουν οι επιδοτήσεις. Χωρίς συμφωνία δεν θα έχουμε το πράσινο φως για να πληρώσουμε και αν το κάνουμε είτε θα έχουμε πρόστιμα είτε μερική ή ακόμα και ολική ανατροπή των επιδοτήσεων. Κάτι που θα έβλαπτε πρωτίστως τους ίδιους τους αγρότες. Θα ήταν μια επιπόλαιη λογική, στην οποία κανένας από την κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει».

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι φέτος θα εφαρμοστεί μεταβατικό σύστημα για την καταβολή της βασικής ενίσχυσης του 2025 με διασταυρωτικούς ελέγχους, ενώ το 2026 θα τεθεί σε ισχύ νέο σύστημα με υποβολή των αιτήσεων για τις επιδοτήσεις την άνοιξη αντί για το φθινόπωρο κάθε έτους.

Ανήγγειλε επίσης και κατανομή των κονδυλίων, που θα περισσέψουν, από τους «κατά φαντασίαν», στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους.

Όπως εξήγησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, το μεταβατικό καθεστώς, που θα εφαρμοστεί το 2025, θα στηρίζεται στα τιμολόγια για το γάλα και το κρέας που πούλησαν οι κτηνοτρόφοι και τις ζωοτροφές που αγόρασαν. «Αυτά θα είναι τα βασικά τεκμήρια για το μέγεθος της εκμετάλλευσης και τον αριθμό των ζώων, ώστε να πάρουμε τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προχωρήσουμε», συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης.

«Αν αποδειχθεί ότι τα ζώα είναι λιγότερα από αυτά που εμφανίζονταν έως τώρα, τα χρήματα που θα περισσέψουν θα πάνε στους έντιμους παραγωγούς που δεν είχαν κατά φαντασίαν πρόβατα ή κατσίκια. Είναι τελικά ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Από το 2026 θα πάμε στο καινούργιο, σύγχρονο, διαφανές, ευρωπαϊκό σύστημα χωρίς ρίσκο για καινούργια πρόστιμα».

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε επίσης ότι στόχος της κυβέρνησης είναι από το 2026 οι αιτήσεις για την καταβολή των ετήσιων επιδοτήσεων να υποβάλλονται την άνοιξη και όχι το φθινόπωρο, όπως γινόταν έως τώρα. «Διαχειρίστηκα ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τις προθεσμίες για τις φορολογικές δηλώσεις και το πέτυχα. Οι δηλώσεις από πέρυσι γίνονται κανονικά. Με τον ίδιο τρόπο θα προχωρήσουμε και εδώ», τόνισε.

Παράλληλα, όπως είπε χαρακτηριστικά, συνεχίζεται η προσπάθεια ώστε «να καθίσει κάθε κατεργάρης στον πάγκο του», με τους ελέγχους της οικονομικής αστυνομίας που συνεχίζονται, τις διώξεις που έχουν ασκηθεί και τις συλλήψεις. «Φαίνεται», ανέφερε, «ότι οι έρευνες έχουν φτάσει στον πυρήνα του προβλήματος».