Τι απαντούν τα ΕΛΤΑ για το «λουκέτο»: «Κανένα νησί χωρίς κατάστημα, κανένας Έλληνας χωρίς ταχυδρόμο»

Σε «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» μετασχηματίζονται τα Ελληνικά Ταχυδρομείο, με ιδιαίτερη μέριμνα σε συνταξιούχους και ακρίτες

Newsbomb

Τι απαντούν τα ΕΛΤΑ για το «λουκέτο»: «Κανένα νησί χωρίς κατάστημα, κανένας Έλληνας χωρίς ταχυδρόμο»
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προχωρούν δυναμικά στον μετασχηματισμό τους, επεκτείνοντας το μοντέλο «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον», που φέρνει όλες τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ απευθείας στην πόρτα του πολίτη.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, «το ταχυδρομείο δεν είναι μόνο το κατάστημα της γειτονιάς· είναι μια υπηρεσία που φτάνει ακόμη πιο κοντά στον πολίτη, όπου κι αν βρίσκεται, με σύγχρονα μέσα, ευελιξία και αξιοπιστία».

Ο θεσμός «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» αξιοποιεί το ισχυρό δίκτυο 1.400 ταχυδρόμων, 500 συνεργατών ΕΛΤΑ και 400 διανομέων της ΕΛΤΑ Courier, που εξυπηρετούν καθημερινά κάθε γωνιά της χώρας. Οι ταχυδρόμοι διαθέτουν πλήρη ψηφιακό εξοπλισμό (PDA, POS) και μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές, εισπράξεις, αποστολές και παραδόσεις αντικειμένων απευθείας στον χώρο του πολίτη.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στους συνταξιούχους και στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου, όπως και σήμερα.

Σε κάθε περιοχή όπου αναστέλλεται η λειτουργία καταστήματος, οι πολίτες θα ενημερώνονται για τον αγροτικό ταχυδρόμο που τους εξυπηρετεί και θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί του για προγραμματισμό κατ’ οίκον εξυπηρέτησης.

Παράλληλα, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 212 0000 700, μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να προγραμματίζουν ραντεβού με τον ταχυδρόμο της περιοχής τους.

«Κανένα νησί δεν θα μείνει χωρίς κατάστημα και κανένας Έλληνας χωρίς ταχυδρόμο», ανέφερε ο κ. Σκλήκας. «Με το ΕΛΤΑ κατ’ οίκον, κάθε πολίτης έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες, στο σπίτι του, με τον ίδιο άνθρωπο που τον εξυπηρετούσε πάντα – αλλά τώρα ακόμα πιο γρήγορα, πιο απλά, πιο ψηφιακά και πιο κοντά».

Η αναδιοργάνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ αποτελεί αναγκαίο βήμα για τη βιωσιμότητα και το μέλλον της εταιρείας. Τα ΕΛΤΑ, όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, παραμένουν ελλειμματικά σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά ενώ σήμερα, λιγότερο από το 10% των συνολικών εσόδων συνδέεται με τη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων, όταν το κόστος λειτουργίας τους αντιστοιχεί περίπου στο 45% του συνολικού κόστους της εταιρείας. Πολλά από τα καταστήματα λειτουργούσαν με ελάχιστα έσοδα και ζημίες που ξεπερνούσαν τις 150.000 ευρώ ετησίως ανά κατάστημα.

Επομένως, ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί το μέλλον και οι προοπτικές τους, των εργαζομένων και του κοινωνικού τους ρόλου. Ειδάλλως θα μπορούσε να απειληθεί η επιβίωση συνολικά των ΕΛΤΑ. Η συνέχιση της λειτουργίας δεκάδων καταστημάτων με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα και περιορισμένη προσέλευση πελατών δεν θα ήταν βιώσιμη επιλογή.

Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων στηρίζεται σε τεκμηριωμένα οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα και αποτελεί συνέχεια ενός ευρύτερου σχεδίου μετασχηματισμού που υλοποιείται τα τελευταία δυόμισι χρόνια.

Προηγήθηκαν η συνένωση με την ΕΛΤΑ Courier, η ανανέωση του στόλου με 250 υβριδικά και 250 ηλεκτρικά οχήματα, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και η εκπαίδευση του προσωπικού.

Η Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία παραμένει πλήρως εξασφαλισμένη. Σε κάθε νησί λειτουργεί τουλάχιστον ένα ταχυδρομικό κατάστημα, ενώ σε περιοχές όπου δεν υπάρχει πλέον φυσικό κατάστημα, η εξυπηρέτηση παρέχεται μέσα από το δίκτυο των αγροτικών ταχυδρόμων, κινητών μονάδων, συνεργαζόμενων σημείων και πρακτορείων με την εμπορική ταυτότητα των ΕΛΤΑ ή της ΕΛΤΑ Courier, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παρουσία και τις ίδιες υπηρεσίες με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Καθημερινά, περισσότεροι από 1.400 ταχυδρόμοι, 500 συνεργάτες ΕΛΤΑ και 400 διανομείς συνεργατών της ΕΛΤΑ Courier, εξυπηρετούν πολίτες και επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια, καλύπτοντας απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί με τη μετακίνηση προσωπικού από τα καταστήματα που αναστέλλουν λειτουργία, ενισχύοντας τη διανομή και τη συχνότητα εξυπηρέτησης.

Το ανθρώπινο δυναμικό των ΕΛΤΑ παραμένει στον πυρήνα της προσπάθειας αυτής.

Κανένας εργαζόμενος των ΕΛΤΑ δεν χάνει τη θέση του. Το προσωπικό αξιοποιείται σε νέες, πιο παραγωγικές λειτουργίες, ενισχύοντας κρίσιμους τομείς όπως η διανομή, οι υπηρεσίες πελατών και οι ψηφιακές λειτουργίες. Παράλληλα, συνεχίζονται τα προγράμματα εκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, ώστε κάθε εργαζόμενος να συμμετέχει ενεργά στη νέα εποχή του Οργανισμού.

Τα ΕΛΤΑ παραμένουν παρόντα σε όλη τη χώρα, με νέες μορφές λειτουργίας, σύγχρονα εργαλεία και ανθρώπινο πρόσωπο. Στηρίζουν την περιφέρεια, επενδύουν σε τεχνολογία, εκπαίδευση και εξοπλισμό, και διαμορφώνουν ένα βιώσιμο, αξιόπιστο και ανθρώπινο ταχυδρομείο που υπηρετεί τον πολίτη με συνέπεια και σεβασμό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηλίας Κασιδιάρης: «Μαζί με τον Φύσσα δολοφονήθηκε και η Χρυσή Αυγή»

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες προβλέπει το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία αγοράζει χρυσό σαν να μην υπάρχει αύριο: 142 δισ. σε δύο χρόνια και η Δύση δεν ξέρει πώς να αντιδράσει

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Σαφές προβάδισμα στην αιολική ενέργεια - Νέα «δικέφαλη» τουρμπίνα θα παράγει 50 ΜW

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας η 10χρονη - Πώς έγινε η τραγωδία

16:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Τη Δευτέρα συνάντηση ΠΑΕ – ΑΣ για τη Νέα Τούμπα

16:22LIFESTYLE

Το Σόι σου: Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι σε νέες περιπέτειες – Αναλυτικά τα δύο πρώτα επεισόδια

16:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

16:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσία Μητσοτάκη η ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Σινά: «Εθνικό καθήκον η διαρκής στήριξη της Μονής Αγίας Αικατερίνης»

16:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Ανατροπή με τις πληρωμές - Νωρίτερα τα χρήματα στους λογαριασμούς

16:03ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η εξομοίωση πτυχίων καλλιτεχνικών σχολών με τίτλους σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

16:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: Πλήγμα με Τσιτσιπά - Εκτός του τουρνουά της Αθήνας

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Σοκ από τον θάνατο της 10χρονης μαθήτριας - «Κλαίμε όλοι»

15:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Απόσυρση του iPhone 12 στην Ελλάδα λόγω υψηλής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Συμμετοχή Τουρκίας στο SAFE: «Δεν υπάρχει σύσταση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» λέει η Κομισιόν

15:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μονή Σινά: Παρουσία Μητσοτάκη η τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου - «Εθνικό καθήκον το διαρκές ενδιαφέρον για την αποστολή της Μονής»

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα το 1968: 57 χρόνια μετά, ένας 78χρονος ζητά συγχώρεση

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Κατέρρευσε 10χρονη στο προαύλιο δημοτικού σχολείου

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Τι απαντούν τα ΕΛΤΑ για το «λουκέτο» σε 204 καταστήματα: «Κανένα νησί και κανένας Έλληνας χωρίς ταχυδρόμο» - Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

15:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε διάσημο τηλεοπτικό σεφ πέρασαν οι αστυνομικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας η 10χρονη - Πώς έγινε η τραγωδία

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Κατέρρευσε 10χρονη στο προαύλιο δημοτικού σχολείου

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου προς συγγενείς για την κηδεία και την ταφή

11:48ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω να έρθεις να τα βρούμε από κοντά και όλα καλά»: Τα μηνύματα που έστειλαν οι δράστες στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό στο Μοσχάτο - Αποκάλυψη Newsbomb.gr

15:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε διάσημο τηλεοπτικό σεφ πέρασαν οι αστυνομικοί

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό στη Ζάκυνθο: «Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του» - Η ερώτηση για τον Χριστόδουλο που τον έβγαλε εκτός εαυτού

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η οικία στο Κολωνάκι, οι αλλαγές στη διακόσμηση και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Τι απαντούν τα ΕΛΤΑ για το «λουκέτο» σε 204 καταστήματα: «Κανένα νησί και κανένας Έλληνας χωρίς ταχυδρόμο» - Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Σε τέσσερις μέρες έφερε 40 ιερόδουλες σε πεντάστερο ξενοδοχείο - Οι φορολογούμενοι πλήρωσαν τον λογαριασμό

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Σοκ από τον θάνατο της 10χρονης μαθήτριας - «Κλαίμε όλοι»

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της ρήξης του Ουίλιαμ με τον Άντριου: Τα παγερά βλέμματα και η απόπειρα «κουβεντούλας» σε κηδεία, αποκάλυψαν την έχθρα

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη για τη «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο: Οι δράστες προσπάθησαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο Darknet - Tι αποκάλυψε ισραηλινή εταιρεία

16:22LIFESTYLE

Το Σόι σου: Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι σε νέες περιπέτειες – Αναλυτικά τα δύο πρώτα επεισόδια

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη επιστροφή των λύκων: Πόσοι υπάρχουν, οι πραγματικοί κι οι «παρεξηγημένοι» κίνδυνοι και το πρώτο «υβρίδιο» - Ειδικός εξηγεί

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA απάντησε στη θεωρία συνωμοσίας της Κιμ Καρντάσιαν: «Έχουμε πάει στη Σελήνη έξι φορές»

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Τρεις δισεκατομμυριούχοι «τα «ήπιαν» σε φαστφουντάδικο και κέρασαν όλο το μαγαζί - Η έξοδος που έγινε viral

11:36ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν σε όλη την Ελλάδα – Αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ