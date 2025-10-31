Πιερρακάκης: «Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα – Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις»

«Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα, υπάρχουν πολλά ζητήματα στην αναδιάρθρωσα, που πρέπει να λυθούν», απάντησε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στην αντιπολίτευση για το επικείμενο κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ ανά την επικράτεια.

Ο κ. Πιερρακάκης συμφώνησε πως «πρέπει να ληφθεί υπόψη κάθε παράμετρος», ωστόσο, επεσήμανε πως η αλληλογραφία σήμερα «βρίσκεται στο 10% αυτού που ήταν πριν από μία δεκαετία», παρεμβαίνοντας στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, όπου συζητείται το φορολογικό νομοσχέδιο με τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης

«Προφανώς και πρέπει να συνεδριάσει άμεσα η επιτροπή για το θέμα. Η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα έρθει και θα απαντήσει», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ληφθεί διαχρονικά.

