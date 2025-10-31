Συναγερμός στην αντιπολίτευση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ - Αποδεκτό το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ

Αναμένεται η απάντηση Κακλαμάνη στο αίτημα του Σωκράτη Φάμελλου για κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών τη Δευτέρα

Αντώνης Ρηγόπουλος

Συναγερμός στην αντιπολίτευση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ - Αποδεκτό το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ
Η είδηση της απόφασης των ΕΛΤΑ να διακόψουν τη λειτουργία συνολικά 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα έχει προκαλέσει από το πρωί σειρά αντιδράσεων τόσο στις κατά τόπους περιοχές που επηρεάζονται, όσο και σε κεντρικό επίπεδο των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα για την άμεση σύγκλιση των αρμόδιων Επιτροπών της Βουλής ώστε να συζητήσουν το θέμα, το οποίο μάλιστα έγινε αποδεκτό από το σύνολο των Κοινοβουλευτικών Ομάδων. Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά κοινή έκτακτη συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου, του Υπερταμείου και της διοίκησης των ΕΛΤΑ.

Για το ζήτημα υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, κατά το οποίο ο κ. Φάμελλος ζήτησε η συνεδρίαση των Επιτροπών να πραγματοποιηθεί άμεσα, τη Δευτέρα, εφόσον το αίτημα έγινε δεκτό ομόθυμα. Εν ανάγκη να προστεθεί συνεδρίαση των Επιτροπών, αν δεν είναι δυνατή η αναβολή της συνεδρίασης για το φορολογικό νομοσχέδιο. Όπως αναφέρει σε ενημέρωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κακλαμάνης δεσμεύτηκε ότι θα επικοινωνήσει με τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών κ. Πιερρακάκη, προκειμένου να προγραμματιστεί η συνεδρίαση.

ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμος κρίκος κοινωνικής συνοχής τα ΕΛΤΑ

Άμεση ήταν και η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα, με το ΠΑΣΟΚ να τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση οι κάτοικοι των περιοχών που επηρεάζονται «στερούνται πλέον βασικών υπηρεσιών — πληρωμών, αποστολών και παραλαβών, ταχυδρομικών δεμάτων και συναλλαγών μικροχρηματοοικονομικού χαρακτήρα — που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή οικονομική και κοινωνική ζωή», και τονίζει ότι τα ΕΛΤΑ « δεν αποτελούν απλώς πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά κρίσιμο κρίκο κοινωνικής συνοχής».

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης το ΠΑΣΟΚ παραθέτει έξι ερωτήματα προς την κυβέρνηση, τα οποία την καλεί να απαντήσει:

  • Ποια είναι τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που έχουν ήδη αναστείλει τη λειτουργία τους ή επίκειται να κλείσουν βάσει του σχεδίου αναδιοργάνωσης της ΕΛΤΑ Α.Ε.;
  • Έχει προηγηθεί αξιολόγηση ή γνωμοδότηση της ΕΕΤΤ σχετικά με τις επιπτώσεις των παραπάνω αποφάσεων στην παροχή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας;
  • Ποια είναι τα κριτήρια και η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συγχώνευση ή κατάργηση καταστημάτων ΕΛΤΑ, και αν υπάρχει πρόβλεψη δημόσιας διαβούλευσης με τους οικείους δήμους και περιφέρειες;
  • Πώς διασφαλίζεται ότι οι πολίτες σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές διατηρούν πρακτική πρόσβαση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες που ορίζονται από τη σύμβαση του 2022;
  • Προτίθεται το Υπουργείο να επανεξετάσει το υφιστάμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΕΛΤΑ Α.Ε., ώστε να μην θιγεί ο καθολικός χαρακτήρας των υπηρεσιών και να ενισχυθεί η παρουσία του Οργανισμού στις τοπικές κοινωνίες;
  • Προτίθεται το Υπουργείο να διασφαλίσει, σε συνεργασία με την ΕΕΤΤ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη λειτουργία ενός ελάχιστου εγγυημένου δικτύου ΕΛΤΑ ανά Δήμο;

«Η διατήρηση ισχυρού δημόσιου πυρήνα διανομής και εξυπηρέτησης, ο πλήρης ψηφιακός μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, είναι οι βασικές προϋποθέσεις για καθολική ταχυδρομική εξυπηρέτηση και στήριξη της κοινωνίας», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

ΚΚΕ: Στήριξη των ΕΛΤΑ αντί για λουκέτα, απολύσεις και ιδιωτικοποίηση

Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε από την πλευρά του το ΚΚΕ, απαιτώντας να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ και να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας τους.

«Το ΚΚΕ υπογραμμίζει ότι η διασφάλιση ενός καθολικού, δημόσιου και αξιόπιστου ταχυδρομικού δικτύου αποτελεί κοινωνική ανάγκη και υποχρέωση του κράτους. Αντί για λουκέτα, απολύσεις και ιδιωτικοποίηση, απαιτείται στήριξη των ΕΛΤΑ με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των υποδομών, ώστε να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, σε κάθε γωνιά της χώρας», αναφέρουν μεταξύ άλλων στην Ερώτησή τους οι βουλευτές του ΚΚΕ.



