ΕΛΤΑ: Αναταραχή μετά την απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων – Ερωτήματα για την επόμενη μέρα

Αναστέλλεται η λειτουργία σχεδόν των μισών καταστημάτων ΕΛΤΑ, με εργαζόμενους, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και απλούς πολίτες να βρίσκονται στα «κάγκελα», κάνοντας λόγο για περαιτέρω αποψίλωση δημόσιων υπηρεσιών αλλά και επιβάρυνση των ηλικιωμένων, των αγροτών κι εν γένει όλων των κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών

ΕΛΤΑ: Αναταραχή μετά την απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων – Ερωτήματα για την επόμενη μέρα
ΕΛΛΑΔΑ
Η απόφαση της εταιρείας «Ελληνικά Ταχυδρομεία» για το κλείσιμο 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα (από τα συνολικά 458) έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και αντιδράσεις, κυρίως από Δήμους και τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα σε περιοχές της επαρχίας, όπου αυτά τα καταστήματα αποτελούσαν ζωτικό σημείο εξυπηρέτησης και πλέον, οι κάτοικοι θα είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται στην πρωτεύουσα για τις καθημερινές τους ανάγκες.

Η ΕΛΤΑ κάνει λόγο για «στοχευμένη αναδιάρθρωση με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα», υποστηρίζοντας ακόμη πως «η αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα, με την οποία ολοκληρώνεται ο εξορθολογισμός του δικτύου, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα συνολικά των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία επενδύουν σε νέες υπηρεσίες, την τεχνολογική αναβάθμιση και καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και πελάτες».

Τα ΕΛΤΑ, που από το 2017 ανήκουν στο Υπερταμείο, «παραμένουν πιστά δεσμευμένα στην υποχρέωση για καθολική παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας και αυτό θα συνεχίσουν να πράττουν. Για 198 χρόνια, το πρόσωπο του ταχυδρόμου αποτελεί σημείο αναφοράς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και παραμένει στο επίκεντρο της νέας εποχής των ΕΛΤΑ με σύγχρονα μέσα, νέο εξοπλισμό και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Τι θα απογίνουν οι εργαζόμενοι

Ακόμη ένα μεγάλο ερώτημα είναι, τι θα γίνει με το προσωπικό των συγκεκριμένων καταστημάτων. Ο επικεφαλής του Σωματείου Ταχυδρόμων Αττικής, Γιάννης Οικονόμου, υπογράμμισε την Πέμπτη (31/10) ότι «πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο αριθμό, περίπου 3.000 μόνιμοι και 1.500 άλλοι με συμβάσεις έργου, σε διάφορα πόστα. Αποχωρούν διαρκώς, άρα μείωση θέσεων εργασίας. Το ερώτημα είναι εύλογο: Πού θα μετακινηθούν οι υπάλληλοι και ποιες θα είναι οι νέες τους αρμοδιότητες, από τη στιγμή που μιλάμε για προσωπικό μεγάλο σε ηλικία, στην πλειοψηφία γυναίκες».

Δημιουργούνται αλυσιδωτά προβλήματα. Θα πάνε σε άλλα καταστήματα; Θα κάνουν διανομή, όταν 30 χρόνια είναι στην εξυπηρέτηση πελατών; Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ντόμινο, που δεν ξέρουμε αν θα έχει απτά αποτελέσματα», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

Η Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών, σε δήλωση, έκανε λόγο για στρατηγική που οδηγεί στη συρρίκνωση και αποδιάρθρωση της εταιρείας, χωρίς να περιλαμβάνει πραγματικά μεταρρυθμιστικά στοιχεία.

Ωστόσο, η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν τίθεται θέμα απόλυσης των εργαζομένων, παρά μόνο μετάθεσης σε άλλες υπηρεσίες, αν και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εθελούσιας εξόδου, λόγω των δυσκολιών προσαρμογής στο νέο πόστο.

Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες στις περιοχές χωρίς κατάστημα

Στις περιοχές όπου δεν θα υπάρχει φυσικό κατάστημα, «οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται κανονικά μέσω του δικτύου διανομής, των κινητών μονάδων και των συνεργαζόμενων σημείων. Οι ταχυδρόμοι και οι συνεργάτες μας θα καλύπτουν κάθε περιοχή, διασφαλίζοντας ότι καμία κοινότητα δεν μένει χωρίς πρόσβαση στις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες», σύμφωνα με τα ΕΛΤΑ.

«Ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους και τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, τα ΕΛΤΑ τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου. Οι διανομείς των ΕΛΤΑ διαθέτουν πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, όπως POS και φορητές συσκευές PDA, που τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν συναλλαγές και να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον.

Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η ανθρώπινη επαφή και η προσωπική εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα για όσους έχουν περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης, με τρόπο οργανωμένο, ασφαλή και σταθερό.

Με ένα τηλεφώνημα στο 2120000700, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία του ταχυδρόμου της περιοχής τους και να προγραμματίζουν ραντεβού για εξυπηρέτηση στο σπίτι τους.

Παράλληλα, τοπικές επιχειρήσεις και φορείς εξυπηρετούνται μέσω των κινητών κέντρων περισυλλογής αλληλογραφίας, τα οποία διέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση χωρίς καθυστερήσεις.

Επιπλέον, εξετάζονται ήδη συνεργασίες με ιδιώτες επαγγελματίες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη λειτουργία σημείων εξυπηρέτησης, υπό το εμπορικό σήμα των ΕΛΤΑ ή της ΕΛΤΑ Courier, όπως ήδη συμβαίνει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνέχεια της παρουσίας και των υπηρεσιών σε κάθε δήμο, με πιο ευέλικτο και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας», σημειώνεται ακόμη.

