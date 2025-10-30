ΕΛΤΑ: Λουκέτο σε 204 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σε πολλούς νομούς της χώρας, κατάστημα των ΕΛΤΑ θα λειτουργεί πλέον μόνο στην πρωτεύουσα

Newsbomb

ΕΛΤΑ: Λουκέτο σε 204 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα – Η ανακοίνωση της εταιρείας
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα ΕΛΤΑ προχωρούν στην άμεση αναστολή λειτουργίας 200 και πλέον υποκαταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Την Τετάρτη (29/10), αναρτήθηκαν ανακοινώσεις στα 204 καταστήματα που πρόκειται να κλείσουν, προκαλώντας «θύελλα» αντιδράσεων από τις τοπικές Αρχές.

Τα υποκαταστήματα της Αγιάς Λάρισας, των Τεμπών, του Τυρνάβου, της Ιεράπετρας, του Μακρύ Γιαλού, της Ελούντας και της Νεάπολης θα σταματήσουν να λειτουργούν από αύριο κιόλας, ενώ, ακολουθούν κι άλλα καταστήματα από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Δεκάδες ταχυδρομεία αναμένεται να κλείσουν και στην Αττική, σε περιοχές όπως ο Άλιμος, η Δάφνη και η Νίκαια, με τους πολίτες να μένουν χωρίς κάποιο κοντινό κατάστημα για την εξυπηρέτηση των καθημερινών τους αναγκών.

Σε ορισμένους νομούς, κατάστημα των ΕΛΤΑ θα λειτουργεί πλέον μόνο στην πρωτεύουσα.

Τι αναφέρει η εταιρεία

Σε επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΤΑ κάνει λόγο για «στοχευμένη αναδιάρθρωση με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα», υποστηρίζοντας ακόμη πως «η αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα, με την οποία ολοκληρώνεται ο εξορθολογισμός του δικτύου των ΕΛΤΑ, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα συνολικά των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία επενδύουν σε νέες υπηρεσίες, την τεχνολογική αναβάθμιση και καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και πελάτες».

«Σήμερα πλέον η συναλλακτική δραστηριότητα στα καταστήματα συνεισφέρει λιγότερο από 10% των εσόδων, αλλά αναλώνει πάνω από το 50% των εξόδων, κατασπαταλώντας δυνατότητες επένδυσης, ανάπτυξης και το αποτέλεσμα από τις άλλες υγιώς αναπτυσσόμενες δραστηριότητες, όπως courier, ανάπτυξη ecommerce, υποστήριξη επιχειρήσεων, κ.ά.

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες παρέχονται αδιάλειπτα σε κάθε περιοχή της χώρας, ανεξάρτητα από τη λειτουργία φυσικού καταστήματος, μέσα από 1.400 ταχυδρόμους, 500 συνεργάτες, 400 πράκτορες couriers και αγροτικούς διανομείς, σε εκατοντάδες συνεργαζόμενα σημεία και με χρήση σύγχρονων εργαλείων. Διασφαλίζεται έτσι ότι η περιφέρεια θα εξυπηρετείται πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά.

Τα ΕΛΤΑ, που από το 2017 ανήκουν στο Υπερταμείο, παραμένουν πιστά δεσμευμένα στην υποχρέωση για καθολική παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας και αυτό θα συνεχίσουν να πράττουν. Για 198 χρόνια, το πρόσωπο του ταχυδρόμου αποτελεί σημείο αναφοράς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και παραμένει στο επίκεντρο της νέας εποχής των ΕΛΤΑ με σύγχρονα μέσα, νέο εξοπλισμό και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών.

Οι περισσότεροι ταχυδρόμοι και συνεργάτες είναι εξοπλισμένοι με ψηφιακά μέσα ενώ οι αγροτικοί διανομείς, όπως και οι ψηφιακοί ταχυδρόμοι, μοναδικό προτέρημα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, διαθέτουν εξοπλισμό που τους επιτρέπει να παρέχουν πλήθος υπηρεσιών στους πελάτες χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα.

Τα ΕΛΤΑ πετυχαίνουν έτσι να παρέχουν κατ’ οίκον εξυπηρέτηση και να εξασφαλίζουν κάλυψη ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Τα νέα ΕΛΤΑ επεκτείνονται με νέες, πιο σύγχρονες μορφές παρουσίας. Τα 204 καταστήματα που αποσύρονται, έχουν ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα και με επικαλύψεις από γειτονικά σημεία.

Αρκετά από αυτά λειτουργούσαν με ζημίες που ξεπερνούσαν τις 150.000 ευρώ ετησίως. Με την αναπροσαρμογή του δικτύου, το προσωπικό των ΕΛΤΑ μεταφέρεται σε παραγωγικές λειτουργίες, ενισχύοντας την παρουσία ταχυδρόμων και την επιχειρησιακή δυναμική στην περιφέρεια.

Στις περιοχές όπου δεν θα υπάρχει φυσικό κατάστημα, οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται κανονικά μέσω του δικτύου διανομής, των κινητών μονάδων και των συνεργαζόμενων σημείων. Οι ταχυδρόμοι και οι συνεργάτες μας θα καλύπτουν κάθε περιοχή, διασφαλίζοντας ότι καμία κοινότητα δεν μένει χωρίς πρόσβαση στις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους και τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, τα ΕΛΤΑ τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου. Οι διανομείς των ΕΛΤΑ διαθέτουν πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, όπως POS και φορητές συσκευές PDA, που τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν συναλλαγές και να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον.

Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η ανθρώπινη επαφή και η προσωπική εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα για όσους έχουν περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης, με τρόπο οργανωμένο, ασφαλή και σταθερό.

Με ένα τηλεφώνημα στο 2120000700, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία του ταχυδρόμου της περιοχής τους και να προγραμματίζουν ραντεβού για εξυπηρέτηση στο σπίτι τους.

Παράλληλα, τοπικές επιχειρήσεις και φορείς εξυπηρετούνται μέσω των κινητών κέντρων περισυλλογής αλληλογραφίας, τα οποία διέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση χωρίς καθυστερήσεις.

Επιπλέον, εξετάζονται ήδη συνεργασίες με ιδιώτες επαγγελματίες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη λειτουργία σημείων εξυπηρέτησης, υπό το εμπορικό σήμα των ΕΛΤΑ ή της ΕΛΤΑ Courier, όπως ήδη συμβαίνει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνέχεια της παρουσίας και των υπηρεσιών σε κάθε δήμο, με πιο ευέλικτο και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας.

Η ταχυδρομική αγορά υφίσταται τα τελευταία χρόνια ριζικές μεταβολές, ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης ψηφιοποίησης και της δραστικής μείωσης της επιστολικής αλληλογραφίας. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει χαθεί το 90% του επιστολικού προϊόντος, ενώ μόνο την τελευταία πενταετία η μείωση ξεπέρασε το 50%.

Σήμερα, λιγότερο από το 10% των συνολικών εσόδων των ΕΛΤΑ συνδέεται με τη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων, ενώ το κόστος λειτουργίας τους αντιστοιχεί σε περίπου 45% του συνολικού κόστους της εταιρείας.

Ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί το μέλλον και οι προοπτικές τους, των εργαζομένων τους και του κοινωνικού τους ρόλου, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι θέμα επιβίωσης για τα ίδια τα ΕΛΤΑ.

Στρατηγική μας είναι να υπάρχει η καλύτερη δυνατή κάλυψη. Τα ΕΛΤΑ έχουν ήδη ανέβει στην 2η θέση στην αγορά δεμάτων και επενδύουν σε σύγχρονες υποδομές logistics και ηλεκτροκίνησης, με 250 υβριδικά οχήματα και 250 ηλεκτρικά δίκυκλα που ενισχύουν την παρουσία τους σε όλη τη χώρα», σημειώνεται ακόμη στην ανακοίνωση.

«Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η εξυγίανση και ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ ώστε να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία θα λειτουργεί με βιωσιμότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα για να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλους τους πελάτες, με θετικό αποτύπωμα και ευθύνη. Άλλωστε, το ενιαίο δίκτυο ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier θα αριθμεί πάνω από 800 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα, διασφαλίζοντας την κάλυψη κάθε περιοχής και την αδιάλειπτη παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία λειτουργούν με ευθύνη απέναντι στους πολίτες και τις κοινότητες της χώρας, εξελίσσοντας το ιστορικό τους έργο μέσα από ένα σύγχρονο, βιώσιμο και αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας εποχής. Με σταθερή παρουσία στην περιφέρεια, επενδύσεις σε ανθρώπους και τεχνολογία και στόχο τη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης, τα ΕΛΤΑ συνεχίζουν να συνδέουν την Ελλάδα. Αξιόπιστα, σύγχρονα και παντού», ολοκληρώνει η ανακοίνωση.

Αντιδράσεις εργαζομένων: «Αρμαγεδδών συρρίκνωσης»

Εντονότατη ανησυχία προκαλείται στις τάξεις των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ, με την Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών κάνει λόγο για στρατηγική που οδηγεί στη συρρίκνωση και αποδιάρθρωση της εταιρείας, χωρίς να περιλαμβάνει πραγματικά μεταρρυθμιστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, τα νέα πλάνα δεν αποτελούν καινοτομία, αλλά επανέκδοση του σχεδίου αναδιοργάνωσης που είχε παρουσιαστεί από το Υπερταμείο στα ΕΛΤΑ το 2018.

Αυτό που προκαλεί σήμερα έκπληξη, είναι η «ταχύτητα υλοποίησης, το μέγεθος και η ένταση των αλλαγών» που δρομολογούνται όλες προς την ίδια κατεύθυνση: Εκχώρηση έργου σε ιδιώτες και μετακινήσεις τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η πτώση των εσόδων του τελευταίου τριμήνου στο επιστολικό ταχυδρομείο και στα χρηματοοικονομικά προϊόντα, εξαιτίας της ψηφιακής υποκατάστασης, δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τις ριζικές αυτές παρεμβάσεις.

Οι σημερινές εξελίξεις για την Ομοσπονδία αποτελούν αποτέλεσμα δεκαετιών απουσίας σαφούς και ολοκληρωμένης πολιτικής για τα ΕΛΤΑ, σε συνδυασμό με την καθυστερημένη και ανεπαρκή αποζημίωση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, που έχει οδηγήσει τη δημόσια ταχυδρομική υπηρεσία σε ασφυξία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ανισότητες κρατικής χρηματοδότησης ανάμεσα στα ΕΛΤΑ και σε άλλες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Όπως τονίζει, «την ώρα που ξένη εταιρεία επιδοτείται ετησίως με 50 εκατ. ευρώ για τη διατήρηση μιας μεταφορικής γραμμής, τα ΕΛΤΑ δεν λαμβάνουν ούτε κλάσμα αυτού του ποσού».

Οι εργαζόμενοι εκφράζουν φόβους ότι το σχέδιο θα έχει πολλαπλές συνέπειες, τόσο για τους ίδιους όσο και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την Ομοσπονδία να καλεί τους εργαζομένους να τηρούν αυστηρά τις υπηρεσιακές διαδικασίες και να καταγγέλλουν κάθε προσπάθεια καταπάτησης δικαιωμάτων. «Διαθέτουμε την εμπειρία και τα μέσα να αντιδράσουμε συνδικαλιστικά και νομικά», σημειώνεται επιπλέον.

«Αδιαπραγμάτευτες κόκκινες γραμμές μας είναι οι θέσεις εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα, οι αμοιβές και η αποφυγή εξοντωτικών μετακινήσεων συναδέλφων», επισημαίνεται ακόμη.

«Αν και αναγνωρίζουμε ότι δεν συνδιοικούμε, ούτε συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων, δηλώνουμε αποφασισμένοι να αντισταθούμε σε κάθε μέτρο που απειλεί τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι περισσότερο, αλλά δεν έχουμε τη διάθεση να συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο», καταλήγει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

19:12ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Αντιδράσεις εργαζομένων για τα 204 καταστήματα που κλείνουν – «Αρμαγεδδών συρρίκνωσης»

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Η αναγνώριση του Κοσόβου από τη Συρία ήταν με υπογραφή Τουρκίας

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος στον Βόλο για ενδοοικογενειακή βία - Γύρισε την 6χρονη κόρη του ανάποδα και την απειλούσε

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανατρέπει για πρώτη φορά από το 1992 την πολιτική των ΗΠΑ για τα πυρηνικά - Τι σημαίνει - Έχει δίκιο;

18:59LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει αυτούς τους 3 μήνες, αν δεν είχα τον Γρηγόρη»

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Επιτάχυνση και απλοποίηση αδειοδοτήσεων και εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας»

18:53ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ στη World Athletics από υπαλλήλους

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιμαλάια: Η στιγμή που τεράστια χιονοστιβάδα «κατάπιε» μια ολόκληρη κατασκήνωση - Δείτε βίντεο

18:47LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Αθηνά και Τζον ξανά μαζί

18:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Σκορπίσαμε σαν οικογένεια», λέει ο παππούς του βρέφους που παρασύρθηκε από μεθυσμένο οδηγό - Βίντεο

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ελικοπτέρου στη Βρετανία: Ένας νεκρός και 4 τραυματίες

18:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου: Η πρώτη ξενάγηση στις εντυπωσιακές αίθουσες του Τουταγχαμών και την ιστορία της χώρας των Φαράω

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 17χρονου στην Αυστραλία: Χτυπήθηκε από μπάλα κρίκετ στο λαιμό

18:18ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Λουκέτο σε 204 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

18:10ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Δύο θάνατοι από covid-19 και ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ την τελευταία εβδομάδα

18:03ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: Το ξεχωριστό κάλεσμα του Νόβακ Τζόκοβιτς μέσα από το Telekom Center Athens

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Συνελήφθη ο ασυνείδητος οδηγός που χτύπησε και εγκατέλειψε 4χρονο κοριτσάκι - Η κατάσταση υγείας του παιδιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:18ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Λουκέτο σε 204 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

16:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Δεν με έδειρε ο σύντροφός μου, δεν θυμάμαι πώς χτύπησα» - Τα πρώτα λόγια της Λιθουανής μέσα από το νοσοκομείο

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

18:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ

15:49ΕΛΛΑΔΑ

«Η Νάντια δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω»: Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός σε 15 χρόνια κάθειρξης για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 38χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα μηνύματα από «πακιστανικό» κινητό σε στενό συγγενή του 68χρονου πριν και μετά το έγκλημα

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πλησιάζει «διαταραχή» από την Ιταλία - Πότε έρχονται οι πρώτες βροχές του Νοεμβρίου

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Μέσα στο μαιευτήριο της φρίκης με τους 460 νεκρούς - Σκληρές εικόνες

15:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου: Η πρώτη ξενάγηση στις εντυπωσιακές αίθουσες του Τουταγχαμών και την ιστορία της χώρας των Φαράω

13:54LIFESTYLE

Sydney Sweeney: Έκανε την πιο τολμηρή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί με διάφανη τουαλέτα γεμάτη κρύσταλλα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος στον Βόλο για ενδοοικογενειακή βία - Γύρισε την 6χρονη κόρη του ανάποδα και την απειλούσε

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άντε να δούμε πότε θα ξαναβρέξει» - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ