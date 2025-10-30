ΕΛΤΑ: Οργή σε εργαζόμενους και τοπική αυτοδιοίκηση για το «λουκέτο» σε 204 υποκαταστήματα

Από τον σταθερό ήχο του κουδουνιού, που σήμαινε… επίσκεψη του ταχυδρόμου για παράδοση ειδήσεων, ευχών αλλά και επιστολών, στην ταμπέλα «κλειστό» έξω από 200 και πλέον υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ ανά την Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (30/10) η εταιρεία.

Η ΕΛΤΑ κάνει λόγο για «στοχευμένη αναδιάρθρωση με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα», υποστηρίζοντας ακόμη πως «η αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα, με την οποία ολοκληρώνεται ο εξορθολογισμός του δικτύου, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα συνολικά των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία επενδύουν σε νέες υπηρεσίες, την τεχνολογική αναβάθμιση και καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και πελάτες».

Το ξαφνικό «λουκέτο» καλύπτει εύρος τον Έβρο και τη Χαλκιδική έως τη Ρόδο και την Κρήτη, με αποτέλεσμα σε ορισμένους νομούς, κατάστημα των ΕΛΤΑ θα λειτουργεί πλέον μόνο στην πρωτεύουσα· τα υποκαταστήματα της Αγιάς, των Τεμπών, του Τυρνάβου, της Ιεράπετρας, του Μακρύ Γιαλού, της Ελούντας και της Νεάπολης θα σταματήσουν να λειτουργούν από αύριο (30/10), ενώ, θα κλείσουν κι άλλα σημεία από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Δεκάδες ταχυδρομεία αναμένεται να κλείσουν και στην Αττική, σε περιοχές όπως ο Άλιμος, η Δάφνη και η Νίκαια, με τους πολίτες να μένουν χωρίς κάποιο κοντινό κατάστημα για την εξυπηρέτηση των καθημερινών τους αναγκών.

«Αδικαιολόγητη ενέργεια, θα διαμαρτυρηθούμε»

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Αστέριος Τσικριτσής, τόνισε ότι «υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ηλικιωμένοι, αγρότες και χιλιάδες εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν, το κοντινότερο κατάστημα είναι σε απόσταση περίπου 20 – 25 λεπτών, στη Λάρισα. Καταδικάζουμε αυτήν την ενέργεια, έχουν προκληθεί έντονες αντιδράσεις», μιλώντας στο Newsbomb.

«Θα αποτελέσει ένα ακόμη πλήγμα για τους πολίτες και ειδικότερα μικροεπαγγελματίες και ηλικιωμένους. Θα έχουμε δυσκολίες στην καθημερινότητα, ταλαιπωρία και περαιτέρω αποκλεισμό. Ως δημοτική αρχή, θα βρεθούμε στο υποκατάστημα στον Τύρναβο και θα υπάρξει και μία κεντρική διαμαρτυρία στη Λάρισα.

Ζητούμε να ανακληθεί η απόφαση, απαιτούμε από την κυβέρνηση να εγγυηθεί τη λειτουργία του υποκαταστήματος», προσέθεσε.

«Θα υπάρξει επικίνδυνο ντόμινο επιπτώσεων στις ζωές των εργαζομένων»

Ο επικεφαλής του Σωματείου Ταχυδρόμων Αττικής, Γιάννης Οικονόμου, σημείωσε ότι «πολύ μεγάλος αριθμός των υποκαταστημάτων που κλείνουν (σ.σ. τα 204 από τα συνολικά 458)», επισημαίνοντας πως αυτή η εξέλιξη θα δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία στο προσωπικό.

«Πρόκειται για έναν πολύ μεγάλο αριθμό προσωπικού, περίπου 3.000 μόνιμοι και 1.500 άλλοι με συμβάσεις έργου, σε διάφορα πόστα. Αποχωρούν διαρκώς, άρα μείωση θέσεων εργασίας. Το ερώτημα είναι εύλογο: Πού θα μετακινηθούν οι υπάλληλοι και ποιες θα είναι οι νέες τους αρμοδιότητες, από τη στιγμή που μιλάμε για προσωπικό μεγάλο σε ηλικία, στην πλειοψηφία γυναίκες.

Δημιουργούνται αλυσιδωτά προβλήματα. Θα πάνε σε άλλα καταστήματα; Θα κάνουν διανομή, όταν 30 χρόνια είναι στην εξυπηρέτηση πελατών; Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ντόμινο, που δεν ξέρουμε αν θα έχει απτά αποτελέσματα», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

«Οι τοπικές κοινωνίες εκπροσωπούν την καλή εξυπηρέτηση. Σήμερα, δεν υπάρχει αυτό. Ολόκληροι Δήμοι μισθώνουν ιδιώτες, όπως η εταιρεία WPS. Το σκέλος της διανομής πρέπει να ενισχυθεί, να προσληφθούν υπάλληλοι προκειμένου να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τις τελευταίες μέρες, εφαρμόζεται κάτι εντελώς αντιφατικό. Αυξάνονται οι γεωγραφικοί χάρτες, εντατικοποιούν το έργο, πιέζουν πολύ τον εργαζόμενο και επομένως, μειώνεται την ποιότητα των υπηρεσιών», ολοκλήρωσε, αποσαφηνίζοντας πως «δεν πάμε για ολική κατάργηση των ΕΛΤΑ».

