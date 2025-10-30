ΕΛΤΑ: Αντιδράσεις εργαζομένων για τα 204 καταστήματα που κλείνουν – «Αρμαγεδδών συρρίκνωσης»

Εντονότατη ανησυχία προκαλείται στις τάξεις των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ, μετά την ανακοίνωση των σχεδίων της εταιρείας για συνολική αναδιάρθρωση, στο πλαίσιο της οποίας κλείνουν 204 υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα.

Η Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών, σε δήλωση, κάνει λόγο για στρατηγική που οδηγεί στη συρρίκνωση και αποδιάρθρωση της εταιρείας, χωρίς να περιλαμβάνει πραγματικά μεταρρυθμιστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, τα νέα πλάνα δεν αποτελούν καινοτομία, αλλά επανέκδοση του σχεδίου αναδιοργάνωσης που είχε παρουσιαστεί από το Υπερταμείο στα ΕΛΤΑ το 2018.

Αυτό που προκαλεί σήμερα έκπληξη, είναι η «ταχύτητα υλοποίησης, το μέγεθος και η ένταση των αλλαγών» που δρομολογούνται όλες προς την ίδια κατεύθυνση: Εκχώρηση έργου σε ιδιώτες και μετακινήσεις τακτικού προσωπικού, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η πτώση των εσόδων του τελευταίου τριμήνου στο επιστολικό ταχυδρομείο και στα χρηματοοικονομικά προϊόντα, εξαιτίας της ψηφιακής υποκατάστασης, δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τις ριζικές αυτές παρεμβάσεις.

Οι σημερινές εξελίξεις για την Ομοσπονδία αποτελούν αποτέλεσμα δεκαετιών απουσίας σαφούς και ολοκληρωμένης πολιτικής για τα ΕΛΤΑ, σε συνδυασμό με την καθυστερημένη και ανεπαρκή αποζημίωση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, που έχει οδηγήσει τη δημόσια ταχυδρομική υπηρεσία σε ασφυξία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ανισότητες κρατικής χρηματοδότησης ανάμεσα στα ΕΛΤΑ και σε άλλες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Όπως τονίζει, «την ώρα που ξένη εταιρεία επιδοτείται ετησίως με 50 εκατ. ευρώ για τη διατήρηση μιας μεταφορικής γραμμής, τα ΕΛΤΑ δεν λαμβάνουν ούτε κλάσμα αυτού του ποσού».

Οι εργαζόμενοι εκφράζουν φόβους ότι το σχέδιο θα έχει πολλαπλές συνέπειες, τόσο για τους ίδιους όσο και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την Ομοσπονδία να καλεί τους εργαζομένους να τηρούν αυστηρά τις υπηρεσιακές διαδικασίες και να καταγγέλλουν κάθε προσπάθεια καταπάτησης δικαιωμάτων. «Διαθέτουμε την εμπειρία και τα μέσα να αντιδράσουμε συνδικαλιστικά και νομικά», σημειώνεται επιπλέον.

«Αδιαπραγμάτευτες κόκκινες γραμμές μας είναι οι θέσεις εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα, οι αμοιβές και η αποφυγή εξοντωτικών μετακινήσεων συναδέλφων», επισημαίνεται ακόμη.

«Αν και αναγνωρίζουμε ότι δεν συνδιοικούμε, ούτε συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων, δηλώνουμε αποφασισμένοι να αντισταθούμε σε κάθε μέτρο που απειλεί τη βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι περισσότερο, αλλά δεν έχουμε τη διάθεση να συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο», καταλήγει η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών.