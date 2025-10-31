ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν σε όλη την Ελλάδα – Μεγαλώνουν οι αντιδράσεις

Αναστάτωση και θυμό έχει προκαλέσει η απόφαση των Ελληνικών Ταυχρομείων να κλείσουν 204 ταχυδρομεία σε όλη την επικράτεια και οι τοπικές κοινωνίες διαμαρτύρονται για την ξαφνική απόφαση της Διοίκησης και των Μετόχων.

Εκατοντάδες εργαζόμενοι αλλά και απλοί πολίτες διαμαρτύρονται στη Βόρεια Ελλάδα, τις Ράχες Ικαρίας, τη Ρόδο, τον Τύρναβο, τη Λάρισα και άλλες περιοχές της Ελλάδας, μία ημέρα έπειτα από την ανακοίνωση της εταιρείας «Ελληνικά Ταχυδρομεία», στην οποία γίνεται λόγος για «στοχευμένη αναδιάρθρωση με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα», υποστηρίζοντας ακόμη πως «η αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων με ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα, με την οποία ολοκληρώνεται ο εξορθολογισμός του δικτύου, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα συνολικά των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία επενδύουν σε νέες υπηρεσίες, την τεχνολογική αναβάθμιση και καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και πελάτες».

«“Όχι” στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ και των ζωών μας», γράφουν πανό στις Ράχες. Από την ερχόμενη Δευτέρα (03/11), το κατάστημα θα είναι κλειστό, μαζί και αυτό του Αγίου Κηρύκου στην Ικαρία.

elta-louketo-4-1024x576-1.jpg

Οι κάτοικοι θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τα ΕΛΤΑ Ευδήλου, που απέχει πολλά χιλιόμετρα, χωρίς να υπάρχουν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Ικαρία.

elta-louketo-5-1024x576.jpg

Αντίστοιχη συγκέντρωση, μπροστά από το υποκατάστημα Τυρνάβου των ΕΛΤΑ, διοργάνωσαν το πρωί οι φορείς της πόλης, με τη στήριξη και τη συμμετοχή της δημοτικής αρχής, ζητώντας από τη διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για το ξαφνικό κλείσιμο του υποκαταστήματος που θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποψίλωση των υπηρεσιών στην περιοχή και γιγάντωση των ιδιωτικοποιήσεων, όπως μεταδίδει το paidis.com.

Τις κινητοποιήσεις είχε προαναγγείλλει ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Αστέριος Τσικριτσής, μιλώντας στο Newsbomb.

elta-1.jpg

Όλη η λίστα των καταστημάτων που κλείνουν

Σύμφωνα με τη λίστα με τα καταστήματα ΕΛΤΑ που κλείνουν, παρατηρείται ότι και στην Αθήνα είναι αρκετά και συγκεκριμένα:

  • Αλίμου.
  • Αμαρουσίου (2) (Carrefour).
  • Αναβύσσου.
  • Άνω Λιοσίων.
  • Αρτέμιδος.
  • Ασπροπύργου.
  • Βούλας.
  • Γαλατσίου.
  • Γέρακα.
  • Δάφνης.
  • Δάφνης Αγίου Όρους.
  • Δραπετσώνας.
  • Θησείου (ΑΘ 18).
  • Θρακομακεδόνων.
  • Καλαμακίου.
  • Καματερού.
  • Καπανδριτίου.
  • Κουμουνδούρου (ΑΘ 49).
  • Κυψέλης (ΑΘ 13).
  • Μάνδρας.
  • Μαραθώνα.
  • Μεταμόρφωσης Αττικής.
  • Μητροπόλεως (ΑΘ 54).
  • Νεάπολης Αθηνών (ΑΘ 14).
  • Νέας Ερυθραίας.
  • Νέας Φιλαδελφείας.
  • Νίκαιας.
  • Παλλήνης.
  • Περάματος Πειραιά.
  • Πλατείας Καισαριανής.
  • Χαϊδαρίου.
  • Χολαργού.

Ακολουθεί η αναλυτική λίστα (με αλφαβητική σειρά)

  • Αγιάς.
  • Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου ΚΡ.
  • Αγίας Τριάδας (ΘΕΣ 11).
  • Αγιάσου.
  • Αγίου Αθανασίου.
  • Αγίου Βλασίου.
  • Αγίου Ιεροθέου.
  • Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
  • Αγίου Κηρύκου.
  • Αγίου Στεφάνου.
  • Αγίων Θεοδώρων.
  • Αγνάντερου.
  • Αερολιμένα Αθήνας.
  • Αιτωλικού.
  • Ακράτας – Αιγείρας.
  • Ακροπόλεως (ΑΘ 171).
  • Αλεξάνδρειας.
  • Αλιβερίου.
  • Αλικιανού.
  • Αλίμου.
  • Αμαρίου.
  • Αμαρουσίου (2) (Carrefour).
  • Αναβύσσου.
  • Ανδρίτσαινας.
  • Αντιπάρου.
  • Άνω Λιοσίων.
  • Αργαλαστής.
  • Άργος Ορεστικού.
  • Αρεόπολης.
  • Αριδαίας.
  • Αρκαλοχωρίου.
  • Αρναίας.
  • Αρτέμιδος.
  • Αρχαιολογικός Χώρος Μυκηνών.
  • Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου.
  • Αρχανών.
  • Ασβεστοχωρίου.
  • Ασπροπύργου.
  • Άστρους.
  • Αταλάντης.
  • Αφάντου.
  • Αχιλλείου (Καστελλανών).
  • Βασιλικού Ευβοίας.
  • Βελβεντού.
  • Βελεστίνου.
  • ΒΙ.ΠΕ.Θ.
  • Βόνιτσας.
  • Βούλας.
  • Βραχατίου.
  • Βραχναίων.
  • Βριλησσίων.
  • Βρύσων Αποκορώνου.
  • Γαβάλους.
  • Γαζίου.
  • Γαλατσίου.
  • Γαστούνης.
  • Γαυρίου.
  • Γέρακα.
  • Γκούρας.
  • Δάφνης.
  • Δάφνης Αγίου Όρους.
  • Δάφνης Καλαβρύτων.
  • Δελφών.
  • Δεσκάτης.
  • Δημητσάνας.
  • Δικαστικού Μεγάρου Θεσ.
  • Διστόμου.
  • Δραπετσώνας.
  • Ελευθερούπολης.
  • Ελούντας.
  • Ερεσού.
  • Ερέτριας.
  • Ευλάλου.
  • Εφύρας.
  • Ζαγοράς.
  • Ζίτσας.
  • Θέρμου.
  • Θησείου (ΑΘ 18).
  • Θουρίας.
  • Θρακομακεδόνων.
  • Ιαλύσου.
  • Ιεράπετρας.
  • Ιερισσού.
  • Ιτέας Φωκίδας.
  • Ιωαννίνων 2.
  • Ιωνίας Θεσσαλονίκης.
  • Κ. Ε. Μ. Π. Παραδείσου Αμαρουσίου.
  • Καινουργίου.
  • Καλαμακίου.
  • Καλαμπακίου.
  • Καλαμώτης.
  • Καλλιπόλης.
  • Καλοχωρίου.
  • Καματερού.
  • Καναλλάκιου.
  • Καπανδριτίου.
  • Κασσανδρείας.
  • Κατασταρίου.
  • Κάτω Τιθορέας.
  • Κιάτου.
  • Κλείτοριας.
  • Κολυμβαρίου.
  • Κουμουνδούρου (ΑΘ 49).
  • Κρεστένων.
  • Κρηνίδων.
  • Κυπαρισσίας.
  • Κυψέλης (ΑΘ 13).
  • Λάλα.
  • Λεβιδίου.
  • Λενορμάν.
  • Λεπτοκαρυάς.
  • Λεχαινών.
  • Ληξουρίου.
  • Λιμένα Χερσονήσου.
  • Λιμεναρίων.
  • Λίμνης Ευβοίας.
  • Λιτοχώρου.
  • Λούρου.
  • Λουτρακίου.
  • Λυγουρίου.
  • Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας.
  • Μαλίων.
  • Μάνδρας.
  • Μανταμάδου.
  • Μαραθώνα.
  • Μαχαιράδου.
  • Μεθάνων.
  • Μελιγάλας.
  • Μεταμόρφωσης Αττικής.
  • Μεταξαδών.
  • Μέτσουβου.
  • Μήθυμνας.
  • Μητροπόλεως (ΑΘ 54).
  • Μονεμβασίας.
  • Μούδρου.
  • Μυτικά.
  • Ναούσας Πάρου.
  • Νεάπολης Αθηνών (ΑΘ 14).
  • Νεάπολης Κοζάνης.
  • Νεάπολης Κρήτης.
  • Νέας Ερυθραίας.
  • Νέας Ζίχνης.
  • Νέας Καλλικράτειας.
  • Νέας Μηχανιώνας.
  • Νέας Αλικαρνασσού.
  • Νέας Άρτακης.
  • Νέας Φιλαδελφείας.
  • Νεοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας.
  • Νεοχωρίου Άρτας.
  • Νίκαιας.
  • Νικήτης.
  • Νυδρίου.
  • Ξυλαγάνης.
  • Οίας.
  • Ορχομενού.
  • Παλαιάς Επιδαύρου.
  • Παλλήνης.
  • Πανεπιστημιούπολης (ΘΕΣ 17).
  • Πανοράματος.
  • Παραμυθιάς.
  • Παρανεστίου.
  • Πάτρας 3.
  • Περάματος Πειραιά.
  • Περάματος Ρεθύμνου.
  • Πεταλιδίου.
  • Πλατανιά.
  • Πλατείας Καισαριανής.
  • Πλωμαρίου.
  • Πραμάντων.
  • Προσοτσάνης.
  • Πυθαγορείου.
  • Πυλαίας.
  • Πύλης.
  • Ραχών.
  • Ρόδου 2.
  • Σερβίων.
  • Σιάτιστας.
  • Σιδηροκάστρου Σερρών.
  • Σκάλας.
  • Σκύδρας.
  • Σούδας.
  • Σουφλίου.
  • Σοφάδων.
  • Σοφικού.
  • Σταυρούπολης Ξάνθης.
  • Στυλίδας.
  • Συκίων Θεσσαλονίκης.
  • Συκουρίου.
  • Σχηματαρίου.
  • Τζαβρού (Σκριπερού).
  • Τσεπελόβου.
  • Τυρνάβου.
  • Τυχερού.
  • Φιλιατών.
  • Φιλιππιάδας.
  • Φιλότιου (Χαλκείου).
  • Φισκάρδου.
  • Φυτειών.
  • Χαϊδαρίου.
  • Χαλανδρίτσας.
  • Χαλάστρας.
  • Χανίων (Κ.Δ.).
  • Χολαργού.
  • Ψαχνών.

