ΕΛΤΑ: Πώς θα δίνονται συντάξεις και επιδόματα σε απομακρυσμένες περιοχές

Αναταράξεις έχει προκαλέσει και σε πολιτικό επίπεδο η απόφαση για λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ ανά την Ελλάδα - «Πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις», το μήνυμα Πιερρακάκη 

Newsbomb

ΕΛΤΑ: Πώς θα δίνονται συντάξεις και επιδόματα σε απομακρυσμένες περιοχές

Υποκατάστημα των ΕΛΤΑ 

Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντιδράσεις και ερωτήματα έχει προκαλέσει το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα. Πολίτες ειδικά των πιο απομακρυσμένων περιοχών ανησυχούν για το πώς και εάν θα μπορούν να λαμβάνουν τις συντάξεις και τα επιδόματά τους, με την εταιρεία να απαντά ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Βέβαια, ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων ΕΛΤΑ, Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας χθες στο Newsbomb.gr, μίλησε για 1.500 χαμένες θέσεις εργασίας έως το τέλος του 2025. Στους δρόμους όμως βγήκαν αρκετοί πολίτες σε περιοχές που τα ΕΛΤΑ κλείνουν διαμαρτυρόμενοι για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα.

Το λουκέτο στα ΕΛΤΑ δεν έχει περάσει καθόλου στα «ψιλά» και στην πολιτική ατζέντα, αφού ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανέφερε ότι «πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα, υπάρχουν πολλά ζητήματα στην αναδιάρθρωση, που πρέπει να λυθούν».

ΕΛΤΑ: Πώς θα λειτουργούν τα ταχυδρομεία στη νέα εποχή

Διευκρινίσεις για το θέμα που έχει προκύψει έσπευσε να δώσει πάντως το πρωί της Παρασκευής ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γιώργος Σκλήκας. Μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε χαρακτηριστικά πως σε κάθε κατάστημα που θα κλείσει, θα τοποθετείται μια αφίσα, η οποία θα δίνει τα στοιχεία του αγροτικού ταχυδρόμου της περιοχής για να μπορούν να επικοινωνούν μαζί του οι πολίτες που επιθυμούν εξυπηρέτηση κατ’ οίκον.

Σημείωσε επίσης πως σήμερα εξυπηρετείται από τα φυσικά καταστήματα ένας πολύ μικρός αριθμός πολιτών και ότι σύντομα θα ανακοινωθεί μια τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης για τον προγραμματισμό ραντεβού.

Γιατί αποφασίστηκε «λουκέτο» σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ

Τα συγκεκριμένα καταστήματα είχαν ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα με χαμηλά έσοδα και σημαντικά υψηλότερες δαπάνες. Αρκετά από αυτά λειτουργούσαν με ζημίες που ξεπερνούσαν τις 150.000 ευρώ ετησίως. Με την αναστολή λειτουργίας των συγκεκριμένων καταστημάτων ολοκληρώνεται ο εξορθολογισμός του δικτύου των ΕΛΤΑ και εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα συνολικά των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία επενδύουν σε νέες υπηρεσίες και στην τεχνολογική τους αναβάθμιση. Σήμερα, λιγότερο από το 10% των συνολικών εσόδων των ΕΛΤΑ συνδέεται με τη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων, ενώ το κόστος λειτουργίας τους αντιστοιχεί στο περίπου 45% του συνολικού κόστους της εταιρείας. Ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί το μέλλον και οι προοπτικές τους, των εργαζομένων και του κοινωνικού τους ρόλου, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι θέμα επιβίωσης για τα ίδια τα ΕΛΤΑ.

Τι θα αλλάξει στις ταχυδρομικές υπηρεσίες των ΕΛΤΑ

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες θα παρέχονται αδιάλειπτα σε κάθε περιοχή της χώρας, ανεξάρτητα από τη λειτουργία φυσικού καταστήματος, μέσα από 1.400 ταχυδρόμους, 500 συνεργάτες, 400 πράκτορες couriers και αγροτικούς διανομείς, σε εκατοντάδες συνεργαζόμενα σημεία και με χρήση σύγχρονων εργαλείων. Έτσι διασφαλίζεται ότι η περιφέρεια θα εξυπηρετείται με πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά.

Πώς θα εξυπηρετούνται οι ηλικιωμένοι και οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών

Οι ταχυδρόμοι και οι συνεργάτες των ΕΛΤΑ θα καλύπτουν κάθε περιοχή, διασφαλίζοντας ότι καμία κοινότητα δεν μένει χωρίς πρόσβαση στις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ειδικά για τους ηλικιωμένους και τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, τα ΕΛΤΑ τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου. Οι διανομείς των ΕΛΤΑ διαθέτουν πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, όπως POS και φορητές συσκευές PDA, που τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν συναλλαγές και να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η ανθρώπινη επαφή και η προσωπική εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα για όσους έχουν περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης, με τρόπο οργανωμένο, ασφαλή και σταθερό.

Πώς θα προγραμματίζουν τα ραντεβού τους με τους ταχυδρόμους οι πολίτες

Με ένα τηλεφώνημα στο 212 0000 700, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία του ταχυδρόμου της περιοχής τους και να προγραμματίζουν ραντεβού για εξυπηρέτηση στο σπίτι τους. Οι περισσότεροι ταχυδρόμοι και συνεργάτες είναι εξοπλισμένοι με ψηφιακά μέσα ενώ οι αγροτικοί διανομείς, όπως και οι ψηφιακοί ταχυδρόμοι διαθέτουν εξοπλισμό που τους επιτρέπει να παρέχουν πλήθος υπηρεσιών στους πελάτες χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα. Έτσι τα ΕΛΤΑ πετυχαίνουν να παρέχουν κατ’ οίκον εξυπηρέτηση και να εξασφαλίζουν κάλυψη ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Τι θα γίνει με το προσωπικό των ΕΛΤΑ στα καταστήματα που κλείνουν;

Με την αναπροσαρμογή του δικτύου, το προσωπικό των ΕΛΤΑ μεταφέρεται σε παραγωγικές λειτουργίες, ενισχύοντας την παρουσία ταχυδρόμων και την επιχειρησιακή δυναμική στην περιφέρεια

Πώς θα λειτουργούν πλέον τα ΕΛΤΑ

Το ενιαίο δίκτυο ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier θα αριθμεί πάνω από 800 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα, διασφαλίζοντας την κάλυψη κάθε περιοχής και την αδιάλειπτη παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Στρατηγική των ΕΛΤΑ είναι να υπάρχει η καλύτερη δυνατή κάλυψη. Τα ΕΛΤΑ είναι ανώνυμη εταιρεία που δεν ανήκει στις εταιρείες της γενικής κυβέρνησης. Από το 2017, το σύνολο των μετοχών τους ανήκει στο Υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί ως θεσμικός μέτοχος. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθύνοντα Σύμβουλο που λαμβάνουν τις επιχειρησιακές αποφάσεις με βάση μόνο αντικειμενικά οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα.

Όλη η λίστα των καταστημάτων που κλείνουν

Σύμφωνα με τη λίστα με τα καταστήματα ΕΛΤΑ που κλείνουν, παρατηρείται ότι και στην Αθήνα είναι αρκετά και συγκεκριμένα:

  • Αλίμου.
  • Αμαρουσίου (2) (Carrefour).
  • Αναβύσσου.
  • Άνω Λιοσίων.
  • Αρτέμιδος.
  • Ασπροπύργου.
  • Βούλας.
  • Γαλατσίου.
  • Γέρακα.
  • Δάφνης.
  • Δάφνης Αγίου Όρους.
  • Δραπετσώνας.
  • Θησείου (ΑΘ 18).
  • Θρακομακεδόνων.
  • Καλαμακίου.
  • Καματερού.
  • Καπανδριτίου.
  • Κουμουνδούρου (ΑΘ 49).
  • Κυψέλης (ΑΘ 13).
  • Μάνδρας.
  • Μαραθώνα.
  • Μεταμόρφωσης Αττικής.
  • Μητροπόλεως (ΑΘ 54).
  • Νεάπολης Αθηνών (ΑΘ 14).
  • Νέας Ερυθραίας.
  • Νέας Φιλαδελφείας.
  • Νίκαιας.
  • Παλλήνης.
  • Περάματος Πειραιά.
  • Πλατείας Καισαριανής.
  • Χαϊδαρίου.
  • Χολαργού.

Ακολουθεί η αναλυτική λίστα (με αλφαβητική σειρά)

  • Αγιάς.
  • Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου ΚΡ.
  • Αγίας Τριάδας (ΘΕΣ 11).
  • Αγιάσου.
  • Αγίου Αθανασίου.
  • Αγίου Βλασίου.
  • Αγίου Ιεροθέου.
  • Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
  • Αγίου Κηρύκου.
  • Αγίου Στεφάνου.
  • Αγίων Θεοδώρων.
  • Αγνάντερου.
  • Αερολιμένα Αθήνας.
  • Αιτωλικού.
  • Ακράτας – Αιγείρας.
  • Ακροπόλεως (ΑΘ 171).
  • Αλεξάνδρειας.
  • Αλιβερίου.
  • Αλικιανού.
  • Αλίμου.
  • Αμαρίου.
  • Αμαρουσίου (2) (Carrefour).
  • Αναβύσσου.
  • Ανδρίτσαινας.
  • Αντιπάρου.
  • Άνω Λιοσίων.
  • Αργαλαστής.
  • Άργος Ορεστικού.
  • Αρεόπολης.
  • Αριδαίας.
  • Αρκαλοχωρίου.
  • Αρναίας.
  • Αρτέμιδος.
  • Αρχαιολογικός Χώρος Μυκηνών.
  • Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου.
  • Αρχανών.
  • Ασβεστοχωρίου.
  • Ασπροπύργου.
  • Άστρους.
  • Αταλάντης.
  • Αφάντου.
  • Αχιλλείου (Καστελλανών).
  • Βασιλικού Ευβοίας.
  • Βελβεντού.
  • Βελεστίνου.
  • ΒΙ.ΠΕ.Θ.
  • Βόνιτσας.
  • Βούλας.
  • Βραχατίου.
  • Βραχναίων.
  • Βριλησσίων.
  • Βρύσων Αποκορώνου.
  • Γαβάλους.
  • Γαζίου.
  • Γαλατσίου.
  • Γαστούνης.
  • Γαυρίου.
  • Γέρακα.
  • Γκούρας.
  • Δάφνης.
  • Δάφνης Αγίου Όρους.
  • Δάφνης Καλαβρύτων.
  • Δελφών.
  • Δεσκάτης.
  • Δημητσάνας.
  • Δικαστικού Μεγάρου Θεσ.
  • Διστόμου.
  • Δραπετσώνας.
  • Ελευθερούπολης.
  • Ελούντας.
  • Ερεσού.
  • Ερέτριας.
  • Ευλάλου.
  • Εφύρας.
  • Ζαγοράς.
  • Ζίτσας.
  • Θέρμου.
  • Θησείου (ΑΘ 18).
  • Θουρίας.
  • Θρακομακεδόνων.
  • Ιαλύσου.
  • Ιεράπετρας.
  • Ιερισσού.
  • Ιτέας Φωκίδας.
  • Ιωαννίνων 2.
  • Ιωνίας Θεσσαλονίκης.
  • Κ. Ε. Μ. Π. Παραδείσου Αμαρουσίου.
  • Καινουργίου.
  • Καλαμακίου.
  • Καλαμπακίου.
  • Καλαμώτης.
  • Καλλιπόλης.
  • Καλοχωρίου.
  • Καματερού.
  • Καναλλάκιου.
  • Καπανδριτίου.
  • Κασσανδρείας.
  • Κατασταρίου.
  • Κάτω Τιθορέας.
  • Κιάτου.
  • Κλείτοριας.
  • Κολυμβαρίου.
  • Κουμουνδούρου (ΑΘ 49).
  • Κρεστένων.
  • Κρηνίδων.
  • Κυπαρισσίας.
  • Κυψέλης (ΑΘ 13).
  • Λάλα.
  • Λεβιδίου.
  • Λενορμάν.
  • Λεπτοκαρυάς.
  • Λεχαινών.
  • Ληξουρίου.
  • Λιμένα Χερσονήσου.
  • Λιμεναρίων.
  • Λίμνης Ευβοίας.
  • Λιτοχώρου.
  • Λούρου.
  • Λουτρακίου.
  • Λυγουρίου.
  • Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας.
  • Μαλίων.
  • Μάνδρας.
  • Μανταμάδου.
  • Μαραθώνα.
  • Μαχαιράδου.
  • Μεθάνων.
  • Μελιγάλας.
  • Μεταμόρφωσης Αττικής.
  • Μεταξαδών.
  • Μέτσουβου.
  • Μήθυμνας.
  • Μητροπόλεως (ΑΘ 54).
  • Μονεμβασίας.
  • Μούδρου.
  • Μυτικά.
  • Ναούσας Πάρου.
  • Νεάπολης Αθηνών (ΑΘ 14).
  • Νεάπολης Κοζάνης.
  • Νεάπολης Κρήτης.
  • Νέας Ερυθραίας.
  • Νέας Ζίχνης.
  • Νέας Καλλικράτειας.
  • Νέας Μηχανιώνας.
  • Νέας Αλικαρνασσού.
  • Νέας Άρτακης.
  • Νέας Φιλαδελφείας.
  • Νεοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας.
  • Νεοχωρίου Άρτας.
  • Νίκαιας.
  • Νικήτης.
  • Νυδρίου.
  • Ξυλαγάνης.
  • Οίας.
  • Ορχομενού.
  • Παλαιάς Επιδαύρου.
  • Παλλήνης.
  • Πανεπιστημιούπολης (ΘΕΣ 17).
  • Πανοράματος.
  • Παραμυθιάς.
  • Παρανεστίου.
  • Πάτρας 3.
  • Περάματος Πειραιά.
  • Περάματος Ρεθύμνου.
  • Πεταλιδίου.
  • Πλατανιά.
  • Πλατείας Καισαριανής.
  • Πλωμαρίου.
  • Πραμάντων.
  • Προσοτσάνης.
  • Πυθαγορείου.
  • Πυλαίας.
  • Πύλης.
  • Ραχών.
  • Ρόδου 2.
  • Σερβίων.
  • Σιάτιστας.
  • Σιδηροκάστρου Σερρών.
  • Σκάλας.
  • Σκύδρας.
  • Σούδας.
  • Σουφλίου.
  • Σοφάδων.
  • Σοφικού.
  • Σταυρούπολης Ξάνθης.
  • Στυλίδας.
  • Συκίων Θεσσαλονίκης.
  • Συκουρίου.
  • Σχηματαρίου.
  • Τζαβρού (Σκριπερού).
  • Τσεπελόβου.
  • Τυρνάβου.
  • Τυχερού.
  • Φιλιατών.
  • Φιλιππιάδας.
  • Φιλότιου (Χαλκείου).
  • Φισκάρδου.
  • Φυτειών.
  • Χαϊδαρίου.
  • Χαλανδρίτσας.
  • Χαλάστρας.
  • Χανίων (Κ.Δ.).
  • Χολαργού.
  • Ψαχνών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βαριές ποινές για τη φωτιά σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου - 78 άνθρωποι, ανάμεσά τους 36 παιδιά, σκοτώθηκαν στην τραγωδία

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Η ταπείνωση της νύφης στους γαμήλιους όρκους - Η κακόκουστη on line φάρσα του Youtuber σύζυγου

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Αιματηρές διαδηλώσεις στην Τανζανία: 700 νεκροί σε κινητοποιήσεις κατά του καθεστώτος - Βίντεο

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Ο αιματηρός εμφύλιος πόλεμος του Σουδάν - Τι συμβαίνει στο Ελ Φασέρ;

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: «Διαχρονική υποτίμηση» των κινδύνων κλοπής αποκάλυψε η διοικητική έρευνα - Νέα μέτρα ασφαλείας έως το τέλος του έτους

14:41ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Υπεύθυνος τρόπος αποτροπής» η επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών, λέει ο υπουργός Άμυνας

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα γιατρός έκανε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταμόσχευση ήπατος - Ποια είναι η Ελένη Καρακάση

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Η κρυφή διάρρηξη στο μουσείο της Καλιφόρνια, 4 ημέρες πριν του Λούβρου - Έκαναν «φτερά» πάνω από 1.000 αντικείμενα 

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Διάσωση 85 μεταναστών στην περιοχή Χαλή - 4.000 ευρώ το «εισητήριο» για Ελλάδα

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου προς συγγενείς για την κηδεία και την ταφή

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA απάντησε στη θεωρία συνωμοσίας της Κιμ Καρντάσιαν: «Έχουμε πάει στη Σελήνη έξι φορές»

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΑ: Πώς θα δίνονται συντάξεις και επιδόματα σε απομακρυσμένες περιοχές - Η επόμενη μέρα από το λουκέτο σε 204 καταστήματα

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Επανεξοπλίζεται η Χεζμπολάχ, αντιστέκεται η Χαμάς: Ο φαύλος κύκλος της Μέσης Ανατολής και οι προκλήσεις του Ισραήλ

14:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Εκτός Έσε και Ορτέγκα για το ντέρμπι με Άρη - Επιστροφή Ζέλσον Μάρτινς

14:09ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πρωτοφανές περιστατικό: Εξώδικο στην Εκκλησία της Κρήτης έστειλε ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τρίτη ημέρα ισραηλινών επιθέσεων στον θύλακα - Νέα δοκιμασία για την εύθραυστη εκεχειρία

13:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

YouTube: Πώς να αποτρέψετε την αναβάθμιση των βίντεό σας από την Τεχνητή Νοημοσύνη

13:47LIFESTYLE

Μπίλι Άιλις: «Αν είσαι δισεκατομμυριούχος, γιατί είσαι; Δώσε τα χρήματά σου»

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Τζέσι Άιζενμπεργκ: Ο ηθοποιός δωρίζει το νεφρό του σε άγνωστο λήπτη - «Είναι ουσιαστικά ακίνδυνο και τόσο απαραίτητο»

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Τι θα οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας; Η κλιματική αλλαγή δεν είναι η απάντηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου προς συγγενείς για την κηδεία και την ταφή

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΑ: Πώς θα δίνονται συντάξεις και επιδόματα σε απομακρυσμένες περιοχές - Η επόμενη μέρα από το λουκέτο σε 204 καταστήματα

11:48ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω να έρθεις να τα βρούμε από κοντά και όλα καλά»: Τα μηνύματα που έστειλαν οι δράστες στον 13χρονο μετά τον ξυλοδαρμό στο Μοσχάτο - Αποκάλυψη Newsbomb.gr

11:36ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν σε όλη την Ελλάδα – Αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για τον εκπαιδευτικό στη Ζάκυνθο: «Με ενόχλησε το ξεντύσιμό του» - Η ερώτηση για τον Χριστόδουλο που τον έβγαλε εκτός εαυτού

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα γιατρός έκανε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταμόσχευση ήπατος - Ποια είναι η Ελένη Καρακάση

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη για τη «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο: Οι δράστες προσπάθησαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο Darknet - Tι αποκάλυψε ισραηλινή εταιρεία

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Σε τέσσερις μέρες έφερε 40 ιερόδουλες σε πεντάστερο ξενοδοχείο - Οι φορολογούμενοι πλήρωσαν τον λογαριασμό

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Η μεγάλη επιστροφή των λύκων: Πόσοι υπάρχουν, οι πραγματικοί κι οι «παρεξηγημένοι» κίνδυνοι και το πρώτο «υβρίδιο» - Ειδικός εξηγεί

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή της ρήξης του Ουίλιαμ με τον Άντριου: Τα παγερά βλέμματα και η απόπειρα «κουβεντούλας» σε κηδεία, αποκάλυψαν την έχθρα

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Εxplainer: Ο αιματηρός εμφύλιος πόλεμος του Σουδάν - Τι συμβαίνει στο Ελ Φασέρ;

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Τρεις δισεκατομμυριούχοι «τα «ήπιαν» σε φαστφουντάδικο και κέρασαν όλο το μαγαζί - Η έξοδος που έγινε viral

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

10:15ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Πότε θα έχουμε βροχές στην Αττική - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Τεκτονικές αλλαγές στο Μπάκιγχαμ: Μετά την «αποκαθήλωση» του πρίγκιπα Άντριου έρχεται η σειρά του Χάρι και της Μέγκαν - «Ο ήλιος δύει πάνω από το Μοντεσίτο»

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η οικία στο Κολωνάκι, οι αλλαγές στη διακόσμηση και ο Κωνσταντίνος Αργυρός

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA απάντησε στη θεωρία συνωμοσίας της Κιμ Καρντάσιαν: «Έχουμε πάει στη Σελήνη έξι φορές»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ