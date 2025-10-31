ΕΛΤΑ: Πώς θα δίνονται συντάξεις και επιδόματα σε απομακρυσμένες περιοχές

Αντιδράσεις και ερωτήματα έχει προκαλέσει το λουκέτο σε 204 καταστήματα ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα. Πολίτες ειδικά των πιο απομακρυσμένων περιοχών ανησυχούν για το πώς και εάν θα μπορούν να λαμβάνουν τις συντάξεις και τα επιδόματά τους, με την εταιρεία να απαντά ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Βέβαια, ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων ΕΛΤΑ, Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας χθες στο Newsbomb.gr, μίλησε για 1.500 χαμένες θέσεις εργασίας έως το τέλος του 2025. Στους δρόμους όμως βγήκαν αρκετοί πολίτες σε περιοχές που τα ΕΛΤΑ κλείνουν διαμαρτυρόμενοι για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα.

Το λουκέτο στα ΕΛΤΑ δεν έχει περάσει καθόλου στα «ψιλά» και στην πολιτική ατζέντα, αφού ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανέφερε ότι «πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις. Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα, υπάρχουν πολλά ζητήματα στην αναδιάρθρωση, που πρέπει να λυθούν».

ΕΛΤΑ: Πώς θα λειτουργούν τα ταχυδρομεία στη νέα εποχή

Διευκρινίσεις για το θέμα που έχει προκύψει έσπευσε να δώσει πάντως το πρωί της Παρασκευής ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γιώργος Σκλήκας. Μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε χαρακτηριστικά πως σε κάθε κατάστημα που θα κλείσει, θα τοποθετείται μια αφίσα, η οποία θα δίνει τα στοιχεία του αγροτικού ταχυδρόμου της περιοχής για να μπορούν να επικοινωνούν μαζί του οι πολίτες που επιθυμούν εξυπηρέτηση κατ’ οίκον.

Σημείωσε επίσης πως σήμερα εξυπηρετείται από τα φυσικά καταστήματα ένας πολύ μικρός αριθμός πολιτών και ότι σύντομα θα ανακοινωθεί μια τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης για τον προγραμματισμό ραντεβού.

Γιατί αποφασίστηκε «λουκέτο» σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ

Τα συγκεκριμένα καταστήματα είχαν ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα με χαμηλά έσοδα και σημαντικά υψηλότερες δαπάνες. Αρκετά από αυτά λειτουργούσαν με ζημίες που ξεπερνούσαν τις 150.000 ευρώ ετησίως. Με την αναστολή λειτουργίας των συγκεκριμένων καταστημάτων ολοκληρώνεται ο εξορθολογισμός του δικτύου των ΕΛΤΑ και εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα συνολικά των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία επενδύουν σε νέες υπηρεσίες και στην τεχνολογική τους αναβάθμιση. Σήμερα, λιγότερο από το 10% των συνολικών εσόδων των ΕΛΤΑ συνδέεται με τη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων, ενώ το κόστος λειτουργίας τους αντιστοιχεί στο περίπου 45% του συνολικού κόστους της εταιρείας. Ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διασφαλιστεί το μέλλον και οι προοπτικές τους, των εργαζομένων και του κοινωνικού τους ρόλου, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είναι θέμα επιβίωσης για τα ίδια τα ΕΛΤΑ.

Τι θα αλλάξει στις ταχυδρομικές υπηρεσίες των ΕΛΤΑ

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες θα παρέχονται αδιάλειπτα σε κάθε περιοχή της χώρας, ανεξάρτητα από τη λειτουργία φυσικού καταστήματος, μέσα από 1.400 ταχυδρόμους, 500 συνεργάτες, 400 πράκτορες couriers και αγροτικούς διανομείς, σε εκατοντάδες συνεργαζόμενα σημεία και με χρήση σύγχρονων εργαλείων. Έτσι διασφαλίζεται ότι η περιφέρεια θα εξυπηρετείται με πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά.

Πώς θα εξυπηρετούνται οι ηλικιωμένοι και οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών

Οι ταχυδρόμοι και οι συνεργάτες των ΕΛΤΑ θα καλύπτουν κάθε περιοχή, διασφαλίζοντας ότι καμία κοινότητα δεν μένει χωρίς πρόσβαση στις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ειδικά για τους ηλικιωμένους και τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, τα ΕΛΤΑ τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου. Οι διανομείς των ΕΛΤΑ διαθέτουν πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, όπως POS και φορητές συσκευές PDA, που τους επιτρέπουν να πραγματοποιούν συναλλαγές και να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον. Ο στόχος είναι να διατηρηθεί η ανθρώπινη επαφή και η προσωπική εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα για όσους έχουν περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης, με τρόπο οργανωμένο, ασφαλή και σταθερό.

Πώς θα προγραμματίζουν τα ραντεβού τους με τους ταχυδρόμους οι πολίτες

Με ένα τηλεφώνημα στο 212 0000 700, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία του ταχυδρόμου της περιοχής τους και να προγραμματίζουν ραντεβού για εξυπηρέτηση στο σπίτι τους. Οι περισσότεροι ταχυδρόμοι και συνεργάτες είναι εξοπλισμένοι με ψηφιακά μέσα ενώ οι αγροτικοί διανομείς, όπως και οι ψηφιακοί ταχυδρόμοι διαθέτουν εξοπλισμό που τους επιτρέπει να παρέχουν πλήθος υπηρεσιών στους πελάτες χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα. Έτσι τα ΕΛΤΑ πετυχαίνουν να παρέχουν κατ’ οίκον εξυπηρέτηση και να εξασφαλίζουν κάλυψη ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Τι θα γίνει με το προσωπικό των ΕΛΤΑ στα καταστήματα που κλείνουν;

Με την αναπροσαρμογή του δικτύου, το προσωπικό των ΕΛΤΑ μεταφέρεται σε παραγωγικές λειτουργίες, ενισχύοντας την παρουσία ταχυδρόμων και την επιχειρησιακή δυναμική στην περιφέρεια

Πώς θα λειτουργούν πλέον τα ΕΛΤΑ

Το ενιαίο δίκτυο ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier θα αριθμεί πάνω από 800 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα, διασφαλίζοντας την κάλυψη κάθε περιοχής και την αδιάλειπτη παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Στρατηγική των ΕΛΤΑ είναι να υπάρχει η καλύτερη δυνατή κάλυψη. Τα ΕΛΤΑ είναι ανώνυμη εταιρεία που δεν ανήκει στις εταιρείες της γενικής κυβέρνησης. Από το 2017, το σύνολο των μετοχών τους ανήκει στο Υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί ως θεσμικός μέτοχος. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθύνοντα Σύμβουλο που λαμβάνουν τις επιχειρησιακές αποφάσεις με βάση μόνο αντικειμενικά οικονομικά και λειτουργικά δεδομένα.

Όλη η λίστα των καταστημάτων που κλείνουν

Σύμφωνα με τη λίστα με τα καταστήματα ΕΛΤΑ που κλείνουν, παρατηρείται ότι και στην Αθήνα είναι αρκετά και συγκεκριμένα:

Αλίμου.

Αμαρουσίου (2) (Carrefour).

Αναβύσσου.

Άνω Λιοσίων.

Αρτέμιδος.

Ασπροπύργου.

Βούλας.

Γαλατσίου.

Γέρακα.

Δάφνης.

Δάφνης Αγίου Όρους.

Δραπετσώνας.

Θησείου (ΑΘ 18).

Θρακομακεδόνων.

Καλαμακίου.

Καματερού.

Καπανδριτίου.

Κουμουνδούρου (ΑΘ 49).

Κυψέλης (ΑΘ 13).

Μάνδρας.

Μαραθώνα.

Μεταμόρφωσης Αττικής.

Μητροπόλεως (ΑΘ 54).

Νεάπολης Αθηνών (ΑΘ 14).

Νέας Ερυθραίας.

Νέας Φιλαδελφείας.

Νίκαιας.

Παλλήνης.

Περάματος Πειραιά.

Πλατείας Καισαριανής.

Χαϊδαρίου.

Χολαργού.

Ακολουθεί η αναλυτική λίστα (με αλφαβητική σειρά)

Αγιάς.

Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου ΚΡ.

Αγίας Τριάδας (ΘΕΣ 11).

Αγιάσου.

Αγίου Αθανασίου.

Αγίου Βλασίου.

Αγίου Ιεροθέου.

Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Αγίου Κηρύκου.

Αγίου Στεφάνου.

Αγίων Θεοδώρων.

Αγνάντερου.

Αερολιμένα Αθήνας.

Αιτωλικού.

Ακράτας – Αιγείρας.

Ακροπόλεως (ΑΘ 171).

Αλεξάνδρειας.

Αλιβερίου.

Αλικιανού.

Αλίμου.

Αμαρίου.

Αμαρουσίου (2) (Carrefour).

Αναβύσσου.

Ανδρίτσαινας.

Αντιπάρου.

Άνω Λιοσίων.

Αργαλαστής.

Άργος Ορεστικού.

Αρεόπολης.

Αριδαίας.

Αρκαλοχωρίου.

Αρναίας.

Αρτέμιδος.

Αρχαιολογικός Χώρος Μυκηνών.

Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου.

Αρχανών.

Ασβεστοχωρίου.

Ασπροπύργου.

Άστρους.

Αταλάντης.

Αφάντου.

Αχιλλείου (Καστελλανών).

Βασιλικού Ευβοίας.

Βελβεντού.

Βελεστίνου.

ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Βόνιτσας.

Βούλας.

Βραχατίου.

Βραχναίων.

Βριλησσίων.

Βρύσων Αποκορώνου.

Γαβάλους.

Γαζίου.

Γαλατσίου.

Γαστούνης.

Γαυρίου.

Γέρακα.

Γκούρας.

Δάφνης.

Δάφνης Αγίου Όρους.

Δάφνης Καλαβρύτων.

Δελφών.

Δεσκάτης.

Δημητσάνας.

Δικαστικού Μεγάρου Θεσ.

Διστόμου.

Δραπετσώνας.

Ελευθερούπολης.

Ελούντας.

Ερεσού.

Ερέτριας.

Ευλάλου.

Εφύρας.

Ζαγοράς.

Ζίτσας.

Θέρμου.

Θησείου (ΑΘ 18).

Θουρίας.

Θρακομακεδόνων.

Ιαλύσου.

Ιεράπετρας.

Ιερισσού.

Ιτέας Φωκίδας.

Ιωαννίνων 2.

Ιωνίας Θεσσαλονίκης.

Κ. Ε. Μ. Π. Παραδείσου Αμαρουσίου.

Καινουργίου.

Καλαμακίου.

Καλαμπακίου.

Καλαμώτης.

Καλλιπόλης.

Καλοχωρίου.

Καματερού.

Καναλλάκιου.

Καπανδριτίου.

Κασσανδρείας.

Κατασταρίου.

Κάτω Τιθορέας.

Κιάτου.

Κλείτοριας.

Κολυμβαρίου.

Κουμουνδούρου (ΑΘ 49).

Κρεστένων.

Κρηνίδων.

Κυπαρισσίας.

Κυψέλης (ΑΘ 13).

Λάλα.

Λεβιδίου.

Λενορμάν.

Λεπτοκαρυάς.

Λεχαινών.

Ληξουρίου.

Λιμένα Χερσονήσου.

Λιμεναρίων.

Λίμνης Ευβοίας.

Λιτοχώρου.

Λούρου.

Λουτρακίου.

Λυγουρίου.

Μακρύ Γιαλού Ιεράπετρας.

Μαλίων.

Μάνδρας.

Μανταμάδου.

Μαραθώνα.

Μαχαιράδου.

Μεθάνων.

Μελιγάλας.

Μεταμόρφωσης Αττικής.

Μεταξαδών.

Μέτσουβου.

Μήθυμνας.

Μητροπόλεως (ΑΘ 54).

Μονεμβασίας.

Μούδρου.

Μυτικά.

Ναούσας Πάρου.

Νεάπολης Αθηνών (ΑΘ 14).

Νεάπολης Κοζάνης.

Νεάπολης Κρήτης.

Νέας Ερυθραίας.

Νέας Ζίχνης.

Νέας Καλλικράτειας.

Νέας Μηχανιώνας.

Νέας Αλικαρνασσού.

Νέας Άρτακης.

Νέας Φιλαδελφείας.

Νεοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Νεοχωρίου Άρτας.

Νίκαιας.

Νικήτης.

Νυδρίου.

Ξυλαγάνης.

Οίας.

Ορχομενού.

Παλαιάς Επιδαύρου.

Παλλήνης.

Πανεπιστημιούπολης (ΘΕΣ 17).

Πανοράματος.

Παραμυθιάς.

Παρανεστίου.

Πάτρας 3.

Περάματος Πειραιά.

Περάματος Ρεθύμνου.

Πεταλιδίου.

Πλατανιά.

Πλατείας Καισαριανής.

Πλωμαρίου.

Πραμάντων.

Προσοτσάνης.

Πυθαγορείου.

Πυλαίας.

Πύλης.

Ραχών.

Ρόδου 2.

Σερβίων.

Σιάτιστας.

Σιδηροκάστρου Σερρών.

Σκάλας.

Σκύδρας.

Σούδας.

Σουφλίου.

Σοφάδων.

Σοφικού.

Σταυρούπολης Ξάνθης.

Στυλίδας.

Συκίων Θεσσαλονίκης.

Συκουρίου.

Σχηματαρίου.

Τζαβρού (Σκριπερού).

Τσεπελόβου.

Τυρνάβου.

Τυχερού.

Φιλιατών.

Φιλιππιάδας.

Φιλότιου (Χαλκείου).

Φισκάρδου.

Φυτειών.

Χαϊδαρίου.

Χαλανδρίτσας.

Χαλάστρας.

Χανίων (Κ.Δ.).

Χολαργού.

Ψαχνών.

