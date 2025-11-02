Ευλογιά στα αιγοπρόβατα: Ολοκληρωτική καταστροφή κτηνοτρόφου στα Φάρσαλα - «Έχασε» πάνω από 800 ζώα

«Η μονάδα είναι άδεια, μπαίνεις μέσα και σε πιάνει η καρδιά σου», είπε ο κτηνοτρόφος

Ευλογιά στα αιγοπρόβατα: Ολοκληρωτική καταστροφή κτηνοτρόφου στα Φάρσαλα - «Έχασε» πάνω από 800 ζώα
Αρχείου - Eurokinissi
Απεγνωσμένοι δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, με πολλούς να έχουν αναγκαστεί να θανατώσουν ολόκληρα τα κοπάδια τους, λόγω της ευλογιάς των προβάτων.

Ο κτηνοτρόφος, Βάιος Ξυνογαλάς, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega για την καταστροφή που υπέστη η μονάδα του.

«Είμαι από τα άτομα που επλήγησαν από την ευλογιά. Θανάτωσα τα ζώα μου στις 30 Σεπτεμβρίου. Ήταν 525 μεγάλα και 340 αρνιά. Η μονάδα είναι άδεια, μπαίνεις μέσα και σε πιάνει η καρδιά σου. Τα ζώα μας ήταν σαν μέλη της οικογένειάς μας. Δεν ήταν απλά ένα επάγγελμα για μένα είναι πολύ δύσκολο όχι μόνο για μένα και για όλους όσοι έχουν πληγεί από τη ζωονόσο», ανέφερε.

«Ακόμα δεν έχω αποζημιωθεί και δεν ξέρω αν έχουν ελεγχθεί τα χαρτιά μου. είμαστε σε αναμονή. Δυστυχώς ζούμε δύσκολα, πολύ δύσκολα. Είμαι από τα άτομα που ήμουν και λίγο τυχερός γιατί δεν είχα προλάβει να πάρω όλες τις ζωοτροφές και είχα λίγα χρήματα για να μπορώ να ζήσω τώρα. Οι υποχρεώσεις τρέχουν, μας κυνηγάνε οι τράπεζες, είναι πάρα πολλά. Θα πρέπει να περάσουν 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα στην περιοχή για να μπορέσουμε να βάλουμε ξανά ζώα στη μονάδα. Τα ζώα που θα μπουν στη μονάδα, θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος για να γίνουν ξανά παραγωγικά και να μπορέσω να έχω εισόδημα. Μιλάμε για τουλάχιστον 1,5 χρόνο για να μπορέσουμε να ξαναμπούμε στην παραγωγή. Έχουν θανατωθεί περί τα 3.000 ζώα μόνο στα Φάρσαλα», υπογράμμισε στην συνέχεια ο κ. Ξυνογαλάς.

«Έχουν πάρει αναβολή οι πληρωμές. Δεν έχουμε πάρει χρήματα. Μόνο πήραμε κάποια χρήματα για τις ζωοτροφές. Πήραμε 14 ευρώ/ζώο. Τα χρήματα ήταν μόνο για τα θηλυκά ζώα, και όχι για τα αρσενικά».

