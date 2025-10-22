Τσιάρας για ευλογιά: Οι αποζημιώσεις για θανατώσεις ζώων έχουν δρομολογηθεί, θα καταβληθούν άμεσα

Επιστημονική τεκμηρίωση, αυτή τη στιγμή, ότι ο εμβολιασμός ζώων κατά της ευλογιάς είναι ασφαλής, δεν υπάρχει, δήλωσε κατηγορηματικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Ο ίδιος συμπλήρωσε πως οι αποζημιώσεις για τις θανατώσεις των ζώων έχουν δρομολογηθεί και τα ποσά αναμένεται να καταβληθούν αυτές τις ημέρες.

Ο υπουργός σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για την πορεία εφαρμογής και εντατικοποίηση των μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς, ανέφερε πως τα ποσά των αποζημιώσεων για τις θανατώσεις ζώων έχουν ήδη καταβληθεί στις περιφέρειες, συνολικού ύψους 9,5-10 εκατ. ευρώ και ο ίδιος εκτιμά πως θα καταβληθούν στους δικαιούχους τις επόμενες ημέρες.

Εξηγώντας γιατί η χώρα μας δεν προχώρησε σε εμβολιασμό ζώων κατά της ευλογιάς, ο υπουργός τόνισε πως δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση για το εμβόλιο, ενώ ο καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, εξειδικευμένος στη διαχείριση νοσημάτων όπως η ευλογιά, τόνισε πως στην περίπτωση που κάποιοι έχουν χρησιμοποιήσει εμβόλια, το έχουν κάνει παράνομα: «Τα εμβόλια αυτά είναι είναι μειωμένης ρυπογόνου δύναμης, που σημαίνει ότι το ζώο μπορεί να μεταδώσει την ασθένεια σε άλλο ζώο», τόνισε ο ίδιος. Μπορεί, αν έχουν γίνει παράνομα εμβόλια, τα ζώα που βρίσκονται θετικά και οδηγούνται στη θανάτωση, να μην έχουν νοσήσει, αλλά να είναι εμβολιασμένα, συμπλήρωσε.

Επισήμανε δε πως στην περίπτωση που εφαρμοστεί καθολικός εμβολιασμός, η Ελλάδα θα μπει σε καθεστώς ενδημικής χώρας και «θα χρειαστούν πάνω από 10-12 χρόνια για να ξεμπερδέψουμε», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσιάρας στάθηκε στο μεγάλο ύψος της αποζημίωσης ανά ζώο που καταβάλλει η χώρα μας σε σχέση με τις χώρες της ΕΕ, λέγοντας πως «επιχειρούμε με αυτό το μεγαλύτερο ποσό αποζημίωσης να καταβάλλουμε ένα μέρος από το απολεσθέν ποσό εισοδήματος στους κτηνοτρόφους».

Σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα αποφασιστούν και τα κατάλληλα μέτρα από την κυβέρνηση προς γενικότερη αποζημίωση στους πληγέντες, πρόσθεσε ο ίδιος.

Σχολιάζοντας τις σημερινές 37 νέες συλλήψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός ανέφερε πως η αστυνομική έρευνα δεν έχει καμία σχέση με το έργο του υπουργείου, «δείχνει όμως ότι είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε μέχρι τέλους το θέμα της κάθαρσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης