Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Σημαντικές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Μία ακόμη δύσκολη ημέρα για τους οδηγούς που κινούνται στο λεκανοπέδιο Αττικής καθώς παρατηρείται σημαντική κίνηση σε αρκετές από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα στο τμήμα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως και την Αττική Οδό.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στο μεγαλύτερο τμήμα της Λ. Κηφισίας, στη Λ. Μεσογείων καθώς επίσης και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας Αττικής κίνηση παρατηρείται επίσης στους παρακάτω δρόμους:

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Λιμάνι Πειραιά

