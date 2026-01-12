Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός έπειτα από πυρκαγιά σε μονοκατοικία - Βίντεο

Τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής (11/01), έπειτα από φωτιά σε διώροφη μονοκατοικία στην περιοχή του Σοχού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την κατάσβεση της φωτιάς και κατά τη διάρκεια της αποκάθαρσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μια απανθρακωμένη σορό αγνώστων στοιχείων.

Η φωτιά στο σπίτι ξέσπασε χθες το απόγευμα λίγο μετά τις 7. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για να σβήσουν τις φλόγες. Επί τόπου επιχείρησαν 29 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Από τις φλόγες το σπίτι κάηκε ολοσχερώς ενώ αφού έσβησε η πυρκαγιά, οι πυροσβέστες εντόπισαν την απανθρακωμένη σορό μέσα στα αποκαΐδια, σύμφωνα με το thestival.gr.

Προανάκριση για τα αίτια της φωτιάς ενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

