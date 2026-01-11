Θεσσαλονίκη: Δώρο ζωής από 64χρονο δότη που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του «Παπανικολάου»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών από δότη 64 ετών που νοσηλευόταν στη Β’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» το πρωί της 11ης Ιανουαρίου 2026, κατά τις οποίες ολοκληρώθηκε το χειρουργείο.

Με ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής, πραγματοποιήθηκε η λήψη ήπατος, νεφρού και κερατοειδών, χάρη στη γενναία και ανιδιοτελή απόφαση της οικογένειας του εκλιπόντος. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Οι μεταμοσχευτικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις εξειδικευμένες ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», του Λαϊκού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, και της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Η Διοίκηση του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β’ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού, Παθολογοανατομικού, Κυτταρολογικού Εργαστηρίου, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας.