Ατύχημα με τραυματισμό γυναίκας σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης: Η ανακοίνωση της εταιρείας

Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία LAMDA MALLS σχετικά με το ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (10/01) στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 45χρονης πελάτισσας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το περιστατικό συνέβη έπειτα από μερική αποκόλληση τμήματος της ψευδοροφής στο κατάστημα εστίασης «ΤΟ ΧΡΥΣΟ», το οποίο βρίσκεται εντός του χώρου πολυεστίασης (food court) του εμπορικού κέντρου. Από τη μερική υποχώρηση της ψευδοροφής τραυματίστηκε μία επισκέπτρια.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, σύμφωναμε το thestival.gr.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος διεκόπη άμεσα, ενώ το Mediterranean Cosmos έχει ήδη προχωρήσει στη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ελέγχων. Παράλληλα, η εταιρεία δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στο περιστατικό.

Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στους επισκέπτες του εμπορικού κέντρου, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν άλλοι τραυματισμοί. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας του κοινού.

Δείτε βίντεο λίγο μετά την κατάρρευση της οροφής:

«Η γυναικά ήταν αιμόφυρτη, ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος»

«Περπατούσα και ξαφνικά στο χώρο που βρίσκονται τα εστιατόρια, έπεσε η οροφή. Χτύπησε μια γυναίκα. Ήταν αιμόφυρτη. Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος. Άνδρες σεκιούριτι που ήταν εκεί έστησαν ένα παραβάν και καλύψανε την τραυματία. Το έδαφος ήταν γεμάτο αίματα. Είχαν βάλει και κορδέλα να μην πλησιάζει κανείς τον χώρο», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

