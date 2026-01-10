Θεσσαλονίκη: Έπεσε οροφή καταστήματος μέσα σε εμπορικό κέντρο - Στο νοσοκομείο μία 45χρονη
Το ατύχημα σημειώθηκε την ώρα που στους διαδρόμους υπήρχε πλήθος κόσμου
Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν οροφή καταστήματος έπεσε την ώρα που στους διαδρόμους υπήρχε πλήθος κόσμου.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (10/1), σε κατάστημα εστίασης εντός του εμπορικού κέντρου, ενώ τραυματίστηκε μία 45χρονη, που διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.
