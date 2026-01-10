Θεσσαλονίκη: Αφγανός βίαζε 13χρονη που είχε εξαφανιστεί - Της έδινε ναρκωτικά

Στιγμές φρίκης έζησε ένα 13χρονο κορίτσι στα χέρια ενός 24χρονου Αφγανού στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αναζήτησης της 13χρονης με καταγωγή από το Πακιστάν -έπειτα από δήλωση εξαφάνισης-, εντοπίστηκε στο κέντρο της πόλης να συνοδεύεται από τον 24χρονο δράστη.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η ανήλικη διέμεινε στην οικία του, ενώ φαίνεται πως πραγματοποιήθηκαν μεταξύ τους γενετήσιες πράξεις. Παράλληλα, καταγγέλθηκε ότι ο 24χρονος της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Η επισταμένη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, οδήγησε στην εξιχνίαση περίπτωσης αρπαγής ανήλικης και τέλεσης γενετήσιων πράξεων.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 24χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αναζήτησης 13χρονης αλλοδαπής έπειτα από δήλωση εξαφάνισης, συγκροτήθηκε από την ανωτέρω Υπηρεσία ειδική ομάδα για την ανεύρεσή της, μέλη της οποίας την εντόπισαν στο κέντρο της πόλης, συνοδευόμενη από τον 24χρονο.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η ανήλικη διέμεινε στην οικία του ανωτέρω και ότι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ τους γενετήσιες πράξεις, ενώ επιπλέον καταγγέλθηκε ότι ο 24χρονος της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Διαβάστε επίσης