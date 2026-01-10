Θεσσαλονίκη: Αφγανός βίαζε 13χρονη που είχε εξαφανιστεί - Της έδινε ναρκωτικά

Η 13χρονη με καταγωγή από το Πακιστάν εντοπίστηκε στο κέντρο της πόλης να συνοδεύεται από τον 24χρονο δράστη

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Αφγανός βίαζε 13χρονη που είχε εξαφανιστεί - Της έδινε ναρκωτικά
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στιγμές φρίκης έζησε ένα 13χρονο κορίτσι στα χέρια ενός 24χρονου Αφγανού στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αναζήτησης της 13χρονης με καταγωγή από το Πακιστάν -έπειτα από δήλωση εξαφάνισης-, εντοπίστηκε στο κέντρο της πόλης να συνοδεύεται από τον 24χρονο δράστη.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η ανήλικη διέμεινε στην οικία του, ενώ φαίνεται πως πραγματοποιήθηκαν μεταξύ τους γενετήσιες πράξεις. Παράλληλα, καταγγέλθηκε ότι ο 24χρονος της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Η επισταμένη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, οδήγησε στην εξιχνίαση περίπτωσης αρπαγής ανήλικης και τέλεσης γενετήσιων πράξεων.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 24χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αναζήτησης 13χρονης αλλοδαπής έπειτα από δήλωση εξαφάνισης, συγκροτήθηκε από την ανωτέρω Υπηρεσία ειδική ομάδα για την ανεύρεσή της, μέλη της οποίας την εντόπισαν στο κέντρο της πόλης, συνοδευόμενη από τον 24χρονο.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η ανήλικη διέμεινε στην οικία του ανωτέρω και ότι πραγματοποιήθηκαν μεταξύ τους γενετήσιες πράξεις, ενώ επιπλέον καταγγέλθηκε ότι ο 24χρονος της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατηγορίες για διαφθορά σε υψηλό επίπεδο συγκλονίζουν την Κύπρο καθώς αναλαμβάνει την προεδρία της Ε.Ε.

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου στο Ρίο-Αντίρριο λόγω ισχυρών ανέμων - Βίντεο

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Ετοιμάζομαι να επιστρέψω» λέει ο γιος του Σάχη - Καλεί τους πολίτες να καταλάβουν τα κέντρα των πόλεων

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιοδεία Μητσοτάκη στο Μοσχάτο - Συνάντηση, συζητήσεις και φωτογραφίες με πολίτες

13:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ της ΠΑΕ για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό (βίντεο)

13:11ΚΑΙΡΟΣ

«Πολική φωτοβολίδα»: Χιόνια ακόμη και δίπλα στη θάλασσα - Έως 75% πιθανότητα για αξιόλογες χιονοπτώσεις στην Αττική, εκτιμά ο Μαρουσάκης

13:04LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Παραμένει στο νοσοκομείο - Τα νεότερα για την υγεία της

12:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Συμφωνία του Ντραγκόφσκι με τη Βίντζεφ Λοτζ - «Αύριο περνάει ιατρικά»

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη: Έως 9 μποφόρ σε Νότιο Ιόνιο και Αιγαίο - Απαγορευτικό απόπλου

12:48LIFESTYLE

Γλυκερία: «Είναι λάθος να φεύγουν χώρες από τη Eurovision λόγω του Ισραήλ»

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έκρηξη σε υποσταθμό στο Αλιβέρι - Επί ώρες χωρίς ρεύμα σπίτια και επιχειρήσεις

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 27χρονος κυνηγός στο Καστρί - Γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Αφγανός βίαζε 13χρονη που είχε εξαφανιστεί - Την είχε στο σπίτι του και της έδινε ναρκωτικά

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Κύμα διαδηλώσεων στο Ιράν: Ο στρατός ορκίστηκε να υπερασπίσει τα «εθνικά συμφέροντα» - Εξαπλώνονται οι διαμαρτυρίες

12:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί το A.I. δεν θα «μας πάρει τις δουλειές»: Το καλύτερο μοντέλο μπορεί να ολοκληρώσει μόνο το 2,5% των εργασίων χωρίς βοήθεια

12:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Η ατμόσφαιρα είναι διαφορετική, όλοι έχουν μεγαλύτερο κίνητρο» - Οι δηλώσεις Μπενίτεθ

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση on air: Η Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού - Αποχώρησε ο Λαζαρίδης

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζήτησε όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για ένα χρόνο

11:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: «Μπες και δείξε ποιος είσαι» - Ο Ηλιόπουλος καλωσόρισε τον Βάργκα, ο οποίος θέλει πρωτάθλημα!

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για κατοχή όπλων και διακίνηση ναρκωτικών - Κατασχέθηκε ξίφος, περίστροφο και μαχαίρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:11ΚΑΙΡΟΣ

«Πολική φωτοβολίδα»: Χιόνια ακόμη και δίπλα στη θάλασσα - Έως 75% πιθανότητα για αξιόλογες χιονοπτώσεις στην Αττική, εκτιμά ο Μαρουσάκης

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Αφγανός βίαζε 13χρονη που είχε εξαφανιστεί - Την είχε στο σπίτι του και της έδινε ναρκωτικά

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση on air: Η Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού - Αποχώρησε ο Λαζαρίδης

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 27χρονος κυνηγός στο Καστρί - Γλίστρησε και έπεσε σε χαράδρα

20:44LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα - Tι συνέβη

16:56LIFESTYLE

Μία νύχτα μόνο: Πότε επιστρέφει η σειρά του MEGA - Τα πάνω κάτω στα νέα επεισόδια

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

11:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ: Παρατείνονται οι θητείες των Αρχηγών

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mega συμφωνία ΕΕ - Mercosur: Το μεγάλο παζάρι - Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι - Ποιοι πανηγυρίζουν και ποιοι πληρώνουν το τίμημα

09:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία Ε.Ε. - Mercosur: Πράσινο φως στις εξαγωγές - Τα προϊόντα που «ταξιδεύουν» χωρίς δασμούς στη Λατινική Αμερική

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

11:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας παρουσία Μητσοτάκη

18:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανοικτό παράθυρο» από Μαρινάκη για νέα μείωση της προκαταβολής φόρου - Η δήλωση στο Newsbomb

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζήτησε όριο 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για ένα χρόνο

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

11:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας πάνω από 10 βαθμούς - Παγετός ακόμη και στα πεδινά

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

13:04LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Παραμένει στο νοσοκομείο - Τα νεότερα για την υγεία της

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: «Αυτό το πρότυπο προσδοκούμε για τους Υπαξιωματικούς» – Η φωτογραφία από το «Fort Sill» που έδειξε στη Βουλή

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Αιματηρή καταστολή στο Ιράν: 217 νεκροί από πυρά του καθεστώτος, αναφέρει γιατρός στην Τεχεράνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ