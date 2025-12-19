Αίγιο: Την νάρκωσαν και τη λήστεψαν οι συγγενείς, την βίασε ο ξάδελφος

Εφιαλτικές στιγμές βίωσε μία 22χρονη γυναίκα στο Αίγιο.

Πρόκειται για μια 22χρονη Ρομά η οποία βρέθηκε στην Καλαμάτα με τη συνομήλικη ξαδέλφη της, τον άντρα της και έναν ξάδελφό του που όλοι μαζί συμφώνησαν να μεταβούν οδικώς στο Αίγιο για διασκέδαση.

Όπως κατήγγειλε το θύμα στις Αρχές, όταν έφτασαν στον προορισμό τους και κάθισαν στο κατάστημα η ξαδέλφη της τη νάρκωσε με φάρμακο που της έριξε στο ποτό της.

Η συνέχεια ήταν εφιαλτική για την κοπέλα, καθώς ο ένας άνδρας την βίασε, ενώ παράλληλα το ζευγάρι της αφαίρεσε ποσό 10.000 ευρώ που είχε μαζί της και χρυσαφικά που φορούσε.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των δραστών έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, ενώ σε βάρος τους έχει σχηματισθεί και δικογραφία.

Με πληροφορίες από patrisnews.com

