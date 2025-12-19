Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, λιμάνι Πειραιά, Κηφισίας, Αττική Οδό – Πού έχει μποτιλιάρισμα

Άλλη μία μέρα υπομονής για τους οδηγούς, με την κίνηση των οχημάτων στο Λεκανοπέδιο να είναι και πάλι ιδιαίτερα αυξημένη. Φυσικά, συνηγορεί το γεγονός ότι είναι η τελευταία Παρασκευή πριν από τα Χριστούγεννα, με αρκετό κόσμο να αφήνει την πόλη για μερικές μέρες ξεκούρασης.

Οι δρόμοι πέριξ του λιμανιού του Πειραιά, η Λεωφόρος Κηφισίας, όπως και ο Κηφισός βρίσκονται στο «κόκκινο», ενώ στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες και συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15’ – 20’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας και 10’ – 15’ στην έξοδο για Λαμία.

10'-15' στην έξοδο για Λαμία.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων, τη Λεωφόρο Αθηνών (στον Ασπρόπυργο) αλλά και τη Βασιλίσσης Σοφίας, με το κέντρο της Αθήνας ταυτόχρονα να παραμένει κλασσικά μπλοκαρισμένο.