Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, λιμάνι Πειραιά, Κηφισίας, Αττική Οδό – Πού έχει μποτιλιάρισμα
Κηφισός, Αττική Οδός και Κηφισίας βρίσκονται στο «βαθύ κόκκινο» ακόμη ένα πρωινό
Άλλη μία μέρα υπομονής για τους οδηγούς, με την κίνηση των οχημάτων στο Λεκανοπέδιο να είναι και πάλι ιδιαίτερα αυξημένη. Φυσικά, συνηγορεί το γεγονός ότι είναι η τελευταία Παρασκευή πριν από τα Χριστούγεννα, με αρκετό κόσμο να αφήνει την πόλη για μερικές μέρες ξεκούρασης.
Οι δρόμοι πέριξ του λιμανιού του Πειραιά, η Λεωφόρος Κηφισίας, όπως και ο Κηφισός βρίσκονται στο «κόκκινο», ενώ στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες και συγκεκριμένα:
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15’ – 20’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας και 10’ – 15’ στην έξοδο για Λαμία.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων, τη Λεωφόρο Αθηνών (στον Ασπρόπυργο) αλλά και τη Βασιλίσσης Σοφίας, με το κέντρο της Αθήνας ταυτόχρονα να παραμένει κλασσικά μπλοκαρισμένο.