Ολυμπιακός: Χωρίς Ποντένσε και Ροντινέι η αποστολή για το ματς με τον Ατρόμητο

Ο Ολυμπιακός το απόγευμα του Σαββάτου (10/1) δίνει στο Περιστέρι τον πρώτο του αγώνα Super League για το 2026. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη νίκη λίγες μέρες πριν το ματς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Σε αυτή την προσπάθεια δεν θα βοηθήσουν οι Ποντένσε και Ροντινέι που είναι εκτός αποστολής και δεν θα αγωνιστούν με τον Ατρόμητο. Ο Πορτογάλος έχει ενοχλήσεις στους προσαγωγούς και ο Βραζιλιάνος ίωση.

Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.