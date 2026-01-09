Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Ναύπλιο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου, στο Ναύπλιο και συγκεκριμένα σε τρίτο Όροφο Διαμερίσματος στην οδό Μπουμπουλίνας απέναντι από το Σούπερ Μάρκετ ΑΒ ξέσπασε πυρκαγιά.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκαν επίγειες δυνάμεις με τρία οχήματα με δέκα πυροσβέστες, όπου μπήκαν στο διαμέρισμα και έσβησαν την φωτιά.

Τα αίτια της Πυρκαγιάς δεν είναι γνωστά. Το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου διενεργεί έρευνα.