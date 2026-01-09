Μια ιδιαίτερα ελκυστική επαγγελματική ευκαιρία ανοίγει για όσους πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, καθώς η Πρεσβεία της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε την πρόσληψη Προσωπικού/ής Βοηθού του Πρέσβη με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και μισθό που αγγίζει τα 4.000 ευρώ τον μήνα.

Η θέση συνοδεύεται από ανανεώσιμη σύμβαση διάρκειας δύο ετών, με τις αποδοχές να καταβάλλονται σε δολάρια ΗΠΑ, γεγονός που την καθιστά ακόμη πιο ελκυστική για όσους διαμένουν μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 60 ετών, να διαθέτουν αμερικανική υπηκοότητα ή μόνιμη άδεια παραμονής στις ΗΠΑ, ενώ για τους Έλληνες άνδρες απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Απαραίτητη θεωρείται η άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και η πολύ καλή εξοικείωση με τις εφαρμογές Microsoft Office. Παράλληλα, τυχόν προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία θα αξιολογηθεί ως σημαντικό πλεονέκτημα.

Η «σούπερ δουλειά» αυτή απευθύνεται σε άτομα με οργανωτικές ικανότητες, επαγγελματισμό και διακριτικότητα, που επιθυμούν να εργαστούν σε ένα υψηλού επιπέδου διπλωματικό περιβάλλον. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2026, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά εδώ: gremb.was@mfa.gr.