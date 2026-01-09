Άγγελος Συρίγος: Κάποιοι «πριονίζουν» την Κύπρο - Η Ουκρανία «αντάλλαγμα» για τη Γροιλανδία

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει παραβιαστεί το Διεθνές Δίκαιο» στη Βενεζουέλα, τονίζει ο βουλευτής της ΝΔ, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου & Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Meeting Point του Newsbomb.

«Το Διεθνές Δίκαιο φαίνεται να φεύγει πλέον από τη μέση, έστω και ως επίκληση. Δεν υπήρχε κανένα πρόσχημα (σ.σ. την περίπτωση της Βενεζουέλας), αυτή θα είναι η φάση στην οποία θα κινούμαστε εφεξής» ξεκαθαρίζει.

Οπότε, μετά τη Βενεζουέλα, τι; Ο κ. Συρίγος μιλά για το σχέδιο Τραμπ για την Κούβα, τη Γροιλανδία και τη στάση της Ευρώπης, για το ενδεχόμενο σύναψης τουρκο-συριακού μνημονίου, αλλά και τον «πολιτικό σεισμό» στην Κύπρο.

Δείτε την εκπομπή Meeting Point με την Όλγα Τρέμη και καλεσμένο τον Άγγελο Συρίγο:

Η Κούβα «τρόπαιο» για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

«Η Κούβα θεωρώ ότι είναι ο πραγματικός στόχος, όλης αυτής της ιστορίας με τη Βενεζουέλα» υποστηρίζει ο Καθηγητής και εξηγεί: «Οι ΗΠΑ επί 67 χρόνια έχουν αποτύχει να διώξουν τον ενοχλητικό γείτονα, το κομμουνιστικό καθεστώς της Κούβας, στην μπροστινή τους αυλή. Αν πετύχει κάτι τέτοιο ο Τραμπ, να ρίξει το καθεστώς, θα είναι μια τεράστια συμβολική νίκη, που θα την έχει για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου», με δεδομένο μάλιστα ότι στις ΗΠΑ ζουν 2,5 εκατομμύρια Αμερικανοί κουβανικής καταγωγής, οι οποίοι κατά τεκμήριο ψηφίζουν Τραμπ.

«Η Κούβα οικονομικά κρέμεται από μια κλωστή» προσθέτει ο κ. Συρίγος, «τα τελευταία 10 χρόνια ζούσε από πετρέλαιο που της έστελνε η Βενεζουέλα» και «η κατάσταση είναι εντελώς οριακή, εκεί βασίζεται ο Τραμπ, ότι μπορεί να καταρρεύσει εσωτερικά το καθεστώς».

Οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν αυστηρό έλεγχο στα φορτία πετρελαίου που κατευθύνονται προς την Κούβα, συνεχίζει ο κ. Συρίγος και εκεί ενδεχομένως να υπάρξει κάποιο πρόβλημα με την Κίνα. «Δεν ξέρουμε αν η Κίνα θα επιλέξει να βοηθήσει την Κούβα ή όχι. Αν επιλέξει να την βοηθήσει, θα υπάρξει σύγκρουση με τις ΗΠΑ».

Η Ευρώπη θα βάλει «νερό στο κρασί της»

Στην περίπτωση της Γροιλανδίας, ο κ. Συρίγος αποκλείει στρατιωτική επέμβαση από μεριάς ΗΠΑ, γιατί «θα διαλυθεί το ΝΑΤΟ».

Οι υπάρχουσες συμφωνίες που δίνουν τη δυνατότητα στην Αμερική να φτιάξει τις παλιές της βάσεις στη Γροιλανδία και να ελέγχουν με αυτόν τον τρόπο το τι γίνεται, δεν αρκούν, εκτιμά ο Καθηγητής. Ο Ντόνταλντ Τραμπ «θέλει να προσθέσει τη Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα είναι δύσκολο».

«Θα υπάρξει πολύ μεγάλη πίεση προς την Ευρώπη και την Δανία και εκεί (σ.σ. η Αμερική) θα παίξει και το χαρτί της Ουκρανίας». Σύμφωνα με τον κ. Συρίγο, «αρκετοί Ευρωπαίοι σκέφτονται ότι δεν θέλουν να χάσουν την Αμερική από το παιχνίδι της Ουκρανίας, οπότε είναι διατεθειμένοι να "βάλουν νερό στο κρασί τους"».

Εφόσον οι ΗΠΑ δεσμευθούν ότι παραμένουν μέσα στο παιχνίδι, στην Ουκρανία, θα βρεθεί μια ενδιάμεση λύση. «Όχι προσάρτηση, αλλά πρόσδεση της οικονομίας της Γροιλανδίας στην Αμερική» υποστηρίζει ο κ. Συρίγος.

Ως προς το Ιράν, ο κ. Συρίγος εκτιμά ότι βρίσκεται σε πολύ πιο δύσκολη κατάσταση σε σχέση με έξι χρόνια πριν ή το 2022, όταν το καθεστώς είχε καταφέρει να αντιμετωπίσει τις τότε διαδηλώσεις.

«Οι ηγέτες του Ιράν φοβούνται αμερικανική επέμβαση. Από την άλλη μεριά, πώς θα επέμβουν; Θα προσπαθήσουν να αλλάξουν το καθεστώς με επέμβαση τύπου Ιρακ; Αποκλείεται. Ο Τραμπ το έχει αποκλείσει. Να συλλάβουν και να απαγάγουν τον Χαμενεϊ; Δύσκολο, όχι απίθανο μετά από αυτά που είδαμε, αλλά δύσκολο. Πιστεύω περισσότερο ψυχολογικά λειτουργεί αυτό το θέμα προς την ηγεσία του Ιράν, ότι μπορούν οι Αμερικανοί να επέμβουν και αυτό τους αυτοσυγκρατεί».

Για την Τουρκία, ο κ. Συρίγος λέει ότι έχει «βαλτώσει» μέσα στη Συρία. «Βρέθηκε ξαφνικά απέναντι στο Ισραήλ», ενώ «πίστευε ότι θα δημιουργούσε μία προέκταση της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή». Ωστόσο, ο Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου δεν αποκλείει το ενδεχόμενο υπογραφής ενός τουρκο-συριακού συμφώνου -σ.σ. στη λογική του παράνομου τουρκολυβικού μνημονίου-, αν ξεπεραστεί ο «σκόπελος» της Αλεξανδρέττας.

Κάποιοι «πριονίζουν» την Κύπρο

Ως προς το βίντεο που παραπέμπει σε οικονομικό σκάνδαλο σε σχέση με το προεδρικό μέγαρο της Κύπρου, ο κ. Συρίγος εκτιμά ότι το θέμα συνδέεται με την ανάληψη της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την 1η Ιανουαρίου 2026.

«Αυτό ενοχλεί πρωτίστως την Τουρκία, υποθέτω και άλλες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο, "πριονίζουν" την Κύπρο» λέει ο βουλευτής της ΝΔ. «Η Κυπριακή Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι είναι προϊόν μοντάζ για να περνάει συγκεκριμένη εικόνα. Μένω σε αυτό και έχω κατά νου ότι ειδικά η Τουρκία, αλλά ίσως και η Ρωσία, δεν θα ήθελε μία Κύπρο ενισχυμένη ως προεδρία αυτήν την περίοδο». Σχετίζεται, δηλαδή, με το «πριόνισμα» της κυπριακής προεδρίας και τις πρωτοβουλίες που θα ήθελε να πάρει η Κύπρος το επόμενο διάστημα.

Σε σχέση, τέλος, με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, ο κ. Συρίγος αναφέρει ότι «κάποιοι επιχειρηματίες στην Κύπρο δεν θα ήθελαν να υπάρξει διασύνδεση με το ευρωπαϊκό σύστημα, διότι η τιμή θα έμπαινε στην ελεύθερη αγορά, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν κατορθώσει και έχουν συγκεκριμένες τιμές για την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος».

