Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τι δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της χρονιάς

Οι πολίτες διαπιστώνουν ακρίβεια και ζητούν ενίσχυση εισοδήματος - Πού βρίσκονται τα υπό δημιουργία «νέα κόμματα» Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Όλγα Τρέμη

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τι δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της χρονιάς
MEETING POINT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πώς «κλείνει» το 2025 για την κυβέρνηση και τα κόμματα σχολιάζει ο διευθύνων σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, παρουσιάζοντας τα ευρήματα της τελευταίας δημοσκόπησης στο Meeting Point του Newsbomb.

Κύριο χαρακτηριστικό των δεικτών της δημοσκόπησης είναι η δυσαρέσκεια του κόσμου ειδικά όσον αφορά την ακρίβεια, καθώς – όπως σχολιάζει ο Δημήτρης Μαύρος – οι πολίτες ζητούν πλέον εντονότερα ενίσχυση του εισοδήματός τους, παρά περιορισμό των τιμών στην αγορά, καθώς διαπιστώνουν πως στον τομέα αυτό υπάρχουν μικρά περιθώρια – αν όχι και καθόλου.

Την ίδια ώρα, παρόλο που νέα κόμματα δεν έχουν προς το παρόν ανακοινωθεί -με πρωταγωνιστές τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού- καταγράφεται σαφώς μια δυναμική που συνεπάγεται απώλειες για τα υπάρχοντα κόμματα.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση των πολιτών απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις που συνεχίζονται με ένταση σε όλη τη χώρα.

Δείτε την εκπομπή Meeting Point με την Όλγα Τρέμη και καλεσμένο τον Δημήτρη Μαύρο:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:06ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δύο ακόμη αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα: Πού και πότε θα αρχίσει να χιονίζει

21:02MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τι δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της χρονιάς

21:00WHAT THE FACT

Όλη η ζωή στη γη προέρχεται από έναν πρόγονο - Παλαιότερο από όσο νομίζαμε

20:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Βραβεία ΠΣΑΤ: Κορυφαίος ο Εμμανουήλ Καραλής - Οι πρώτοι σ’ όλες τις κατηγορίες

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Χριστουγεννιάτικη επίσκεψη φλαμίνγκο στη Λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου - Εντυπωσιακό βίντεο

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν γυμνάζεται με Γάλλους στρατιώτες στο Άμπου Ντάμπι – Ανακοίνωσε αγορά νέου αεροπλανοφόρου

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «χτύπημα» της Άγκυρας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Δεν «βλέπει» χριστουγεννιάτικη εκεχειρία - Κρίσιμες ημερομηνίες 23, 24 και 25 Δεκεμβρίου

20:38ΕΛΛΑΔΑ

myBusinessSupport: Άνοιξε για τον Β κύκλο στήριξης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Daniel

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός οδηγός ηλεκτρικού πατινιού - Τον παρέσυρε αυτοκίνητο

20:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια επίθεση με μαχαιριές στα Κάτω Πατήσια: Δύο νεαροί στο νοσοκομείο - Βίντεο ντοκουμέντο

20:25TRAVEL

Χριστούγεννα σαν παραμύθι στα Καλάβρυτα – Ο απόλυτος προορισμός για μικρούς και μεγάλους

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους των φορέων οδικών μεταφορών - Οι δεσμεύσεις του

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με τους γονείς του Ιωνά Καρούση συναντήθηκε στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης - «Θαυμάζω την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίσατε την ανείπωτη τραγωδία»

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στο Ντουμπάι: Ο ζηλιάρης πρώην πίστευε ότι ήταν συνοδός πολυτελείας - Ακολούθησε την αεροσυνοδό χιλιάδες χιλόμετρα

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα καλύτερα χωριά της Κρήτης για διακοπές Χριστουγέννων

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο δικυκλιστής έπειτα από τροχαίο

19:54ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι να προσέξουν οι αγρότες στις ενστάσεις τους για τα αγροτεμάχια χωρίς ΚΑΕΚ και το Μέτρο 23

19:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή τέσσερα άτομα με ποινές κάθειρξης έως 12 έτη για λαθρεμπορία τσιγάρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «χτύπημα» της Άγκυρας για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη «Γαλάζια Πατρίδα»

19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Οι δηλώσεις των ηγετών

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης «Είναι ένα παιδάκι που δεν ξέρει τι του γίνεται» λέει ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Στέφανος Παπαδόπουλος

21:02MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τι δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της χρονιάς

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανό είναι να δούμε χιόνια χαμηλά μέσα στις γιορτές - Τι έδειξε το πρωί το ECMWF

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηχηρή απάντηση της κυβέρνησης: Εκτός πραγματικότητας η ανάρτηση της Καρυστιανού - Δεν υπάρχουν πολίτες υπεράνω ελέγχων

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πώς θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς όπου έχουν συγκεντρωθεί τα τρακτέρ - Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ για τις Εθνικές Οδούς

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή στο διάλειμμα – Δείτε βίντεο

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

12:41ΚΟΣΜΟΣ

James Ransone: Από τη σεξουαλική κακοποίηση καθηγητή του στο τραγικό τέλος - Ποιος ήταν ο 46χρονος ηθοποιός που αυτοκτόνησε

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ασλανίδης για Μαρία Καρυστιανού: «Να παραιτηθεί, φούσκωσαν τα μυαλά της»

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Η ανεξιχνίαστη εξαφάνιση Βελγίδας τουρίστριας στην Αυστραλία - Δύο χρόνια μετά βρήκαν το κινητό της στη ζούγκλα

18:26LIFESTYLE

«Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία» - Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δημοσίευσε χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν την χαμένη πόλη της Εποχής του Χαλκού με όνομα «Επτά Χαράδρες»

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Chris Rea

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ