Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τι δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της χρονιάς

Πώς «κλείνει» το 2025 για την κυβέρνηση και τα κόμματα σχολιάζει ο διευθύνων σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, παρουσιάζοντας τα ευρήματα της τελευταίας δημοσκόπησης στο Meeting Point του Newsbomb.

Κύριο χαρακτηριστικό των δεικτών της δημοσκόπησης είναι η δυσαρέσκεια του κόσμου ειδικά όσον αφορά την ακρίβεια, καθώς – όπως σχολιάζει ο Δημήτρης Μαύρος – οι πολίτες ζητούν πλέον εντονότερα ενίσχυση του εισοδήματός τους, παρά περιορισμό των τιμών στην αγορά, καθώς διαπιστώνουν πως στον τομέα αυτό υπάρχουν μικρά περιθώρια – αν όχι και καθόλου.

Την ίδια ώρα, παρόλο που νέα κόμματα δεν έχουν προς το παρόν ανακοινωθεί -με πρωταγωνιστές τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού- καταγράφεται σαφώς μια δυναμική που συνεπάγεται απώλειες για τα υπάρχοντα κόμματα.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση των πολιτών απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις που συνεχίζονται με ένταση σε όλη τη χώρα.

Δείτε την εκπομπή Meeting Point με την Όλγα Τρέμη και καλεσμένο τον Δημήτρη Μαύρο: