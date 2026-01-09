Κραν Μοντανά: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ελβετικού μπαρ λόγω κινδύνου να διαφύγει εκτός Ελβετίας

Σαράντα άτομα πέθαναν στο Constellation στο Κρανς-Μοντάνα, από πυρκαγιά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Κραν Μοντανά: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ελβετικού μπαρ λόγω κινδύνου να διαφύγει εκτός Ελβετίας
Ο Ζακ Μορέτι, συνιδιοκτήτης του ελβετικού μπαρ Le Constellation, συνελήφθη μετά την κατάθεσή του στη Σιόν λόγω ενδεχόμενου κινδύνου να διαφύγει εκτός Εβλετίας, μετέδωσε την Παρασκευή η τοπική εφημερίδα 24 Heures.

Μετά τη σημερινή ανάκριση έξιμιση ωρών, η σύζυγός του, Τζέσικα Μορέτι, έφυγε από το γραφείο του εισαγγελέα συνοδευόμενη από τους δικηγόρους της. Η γυναίκα, κλαίγοντας, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και όσους αγωνίζονται. Αυτή είναι μια αδιανόητη τραγωδία. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το φανταστούμε. Συνέβη στο μπαρ μας και επιμένω να ζητήσω συγγνώμη», είπε κλαίγοντας. Οι ιδιοκτήτες του Le Constellation έφτασαν σήμερα το πρωί στις 8:00 π.μ., στο γραφείο του εισαγγελέα, πιασμένοι χέρι-χέρι, συνοδευόμενοι από τρεις δικηγόρους.

Σύμφωνα με πολλές συγκλίνουσες πηγές, ο ιδιοκτήτης του Bar Constellation στο Κραν-Μοντάνα, όπου η πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους, τέθηκε σε κράτηση την Παρασκευή στη Σιόν, μετά το πέρας πολύωρης κατάθεσης ενώπιον του Εισαγγελικού Γραφείου του καντονιού Βαλέ. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να επικυρωθεί εντός 48 ωρών από το Δικαστήριο Μέτρων Αναγκαστικής Εκτέλεσης του Βαλέ.

Η αστυνομία του καντονιού Βαλέ αρνήθηκε να σχολιάσει, παραπέμποντας στην εισαγγελία, η οποία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν τους Γάλλους ιδιοκτήτες του μπαρ για υποψίες τέλεσης αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων έχουν καταθέσει μηνύσεις για την πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation» στο Κρανς-Μοντάνα, στο καντόνι Βαλέ.

Πρόκειται για σημαντική ανατροπή στην υπόθεση: στις 4 Ιανουαρίου, οι εισαγγελείς του Βαλέ αρνούνταν ακόμη να οδηγήσουν στη φυλακή τον 49χρονο Κορσικανό. Ωστόσο, η εισαγγελέας Κατρίν Σεπέ εκτίμησε ότι η υπηκοότητα του Ζακ Μορέτι – η Γαλλία δεν εκδίδει τους υπηκόους της - καθώς και η μεγάλη κινητικότητά του όλα αυτά τα χρόνια (έχει εργαστεί στην Κορσική, στην Άνω Σαβοΐα και στην Ελβετία) δικαιολογούν την κράτησή του.

Πριν από πέντε ημέρες, η συλλογιστική ήταν εντελώς διαφορετική. «Δεν διατάχθηκαν μέτρα αναγκαστικού χαρακτήρα σε βάρος των κατηγορουμένων, καθώς τα απαιτούμενα κριτήρια για την επιβολή προσωρινής κράτησης δεν πληρούνται επί του παρόντος», ανέφερε τότε ανακοίνωση της αστυνομίας του Βαλέ.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία υποψία ότι οι κατηγορούμενοι επιθυμούν να αποφύγουν την ποινική διαδικασία ή την προβλεπόμενη ποινή διαφεύγοντας. Τα άλλα κριτήρια, δηλαδή ο κίνδυνος υποτροπής ή συμπαιγνίας, δεν συντρέχουν».

Οι ιδιοκτήτης του μπαρ Constellation, Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του Τζέσικα, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, πρόκληση σωματικών βλαβών εξ αμελείας και εμπρησμό από αμέλεια, μετά τη φωτιά που κατέστρεψε το κατάστημά τους τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς.

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι η οροφή του μπαρ Constellation, κατασκευασμένη από ηχομονωτικό αφρώδες υλικό, πήρε φωτιά το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, όταν άναψε από φιάλες με πυροτεχνήματα που κρατούσε προσωπικό του καταστήματος. Μέσα σε μόλις ένα λεπτό, το υπόγειο του καταστήματος τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας τον θάνατο 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό 116.

Σε δηλώσεις της στο Léman Bleu, κατά την έξοδό της από την κατάθεσή της, η συνιδιοκτήτρια του Constellation, Τζέσικα Μορέτι, ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα υποχρεωθεί να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι και να παρουσιάζεται κάθε τρεις ημέρες στην αστυνομία, μέτρα που θα πρέπει επίσης να επικυρωθούν από το Δικαστήριο Μέτρων Αναγκαστικής Εκτέλεσης.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει τις κατηγορίες για φόνο, επίθεση και εμπρησμό.

