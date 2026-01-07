Κραν Μοντανά: Πλάνα ασφαλείας θέλουν την ιδιοκτήτρια να φεύγει από τη φωτιά με την ταμειακή αγκαλιά

Κάμερες ασφαλείας από την πλατεία όπου βρίσκεται το Le Constellation φέρεται να κατέγραψαν την ιδιοκτήτρια του μπαρ, να φεύγει με την ταμειακή μηχανή λίγα λεπτά μετά τη φονική πυρκαγιά, στο χειμερινό τουριστικό θέρετρο Κραν Μοντανά σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται το ιταλικό Mattino5, κάτι που αν ευσταθεί τότε περιπλέκει τη θέση της και την ποινική μεταχείρισή της.

Σύμφωνα με αυτόν τον Ιταλό δημοσιογράφο, υπάρχει ένα βίντεο και φέρεται να δείχνει την ιδιοκτήτρια του μπαρ Constellation, Τζέσικα Μορέτι, να τρέπεται σε φυγή λίγα λεπτά αφότου ξεκίνησε η πυρκαγιά με τα έσοδα της ημέρας.

Το ρεπορτάζ του ιταλικού καναλιού

Des caméras de surveillance auraient immortalisé Jessica Moretti s’enfuir avec la caisse dès les premières minutes de l’incendie.



Si cela était avéré, cela pourrait déboucher sur une omission de prêter secours et aggraver les soupçons de négligence.

Η Τζέσικα Μορέτι, συνιδιοκτήτρια του μπαρ Le Constellation βρισκόταν μέσα στον χώρο όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά, σκοτώνοντας 40 άτομα και τραυματίζοντας 119, ενώ ο σύζυγός της, Ζακ βρισκόταν σε άλλο κατάστημά τους. Και οι δύο βρίσκονται υπό έρευνα. Η γυναίκα υπέστη εγκαύματα στο χέρι της και φέρεται να καταγράφηκε από δύο κάμερες παρακολούθησης να διαφεύγει με την ταμειακή μηχανή. Έχει ήδη εκφράσει την προθυμία της να συνεργαστεί και να λογοδοτήσει για οποιαδήποτε ευθύνη στο περιστατικό.

Μέσα στο μπαρ βρίσκονταν 400 άτομα, διπλάσια χωρητικότητα , όπως έχει ήδη ισχυριστεί ο δήμαρχος του Κραν Μοντανά.

Ανάμεσά τους ήταν και ο γιος της Τζέσικα από προηγούμενο γάμο, επικεφαλής του προσωπικού του κλαμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτός προσπάθησε να σπάσει τα πάνελ από πλεξιγκλάς που περικλείουν τη βεράντα σε μια προσπάθεια να απεγκλωβίσει τους ανθρώπους που ήταν παγιδευμένοι μέσα.