Κραν Μοντανά: Η ώρα των απαντήσεων για το ζευγάρι των ιδιοκτητών του μοιραίου μπαρ

Στο γραφείο του εισαγγελέα στη Σιόν βρίσκεται το ζευγάρι των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο του Κραν Μοντανά, όπου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ξέσπασε φωτιά, σκοτώνοντας 40 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 100.

Ο Ζακ Μορέτι, 49 ετών, και η σύζυγός του Τζέσικα, 40 ετών, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματική βλάβη από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια.

??Crans-Montana : Le criminel Moretti, propriétaire du bar "Le Constellation", se présente au parquet du Valais à Sion.#CransMontana pic.twitter.com/fkEqasKjAa — ????????? ?? ?? (@Lune_Calme) January 9, 2026

Η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη θα επιδιώξει να ρίξει φως στις ευθύνες των αρχών, αλλά και των ιδιοκτητών μπαρ Ζακ και Τζέσικα Μορέτι. Την Τρίτη, οι δημοτικές αρχές αναγνώρισαν ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί επιθεωρήσεις πυρασφάλειας στο Le Constellation από το 2019, προκαλώντας οργή.

Το ζευγάρι των Γάλλων, που δεν έχει τεθεί υπό κράτηση, ανέφερε σε δήλωσή του την ότι ήταν «συντετριμμένοι και κυριευμένοι από θλίψη» και δεσμεύτηκαν για την «πλήρη συνεργασία» τους με τους ερευνητές.

Θα χρειαστεί να απαντήσουν σε πολλές ερωτήσεις σχετικά με το γιατί τόσοι πολλοί ανήλικοι βρίσκονταν στο μπαρ και εάν τηρήθηκαν τα πρότυπα πυρασφάλειας.

Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στον ηχομονωτικό αφρό, ο οποίος, σύμφωνα με φωτογραφίες που τράβηξαν οι ιδιοκτήτες, είχε προστεθεί κατά τη διάρκεια ανακαινίσεων το 2015.

Ένα βίντεο, που προβλήθηκε τη Δευτέρα από τον ελβετικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTS, έδειξε ότι ο κίνδυνος ήταν γνωστός πριν από χρόνια.

«Προσοχή στον αφρό!», είπε ένας υπάλληλος του μπαρ κατά τη διάρκεια των εορτασμών της παραμονής της Πρωτοχρονιάς του 2019, καθώς έβγαιναν μπουκάλια σαμπάνιας με βεγγαλικά.

⚠️FLASH : MOUSSE MORTELLE : DANGER CONNU ! Vidéo choc d'il y a 6 ans refait surface. Le bar Le Constellation savait pour les mousses au plafond ! Scandale révélé. (Selon RTS) #Sécurité #Incendie pic.twitter.com/TPwJkqLI4O — Le Média Politique (@LeMediaPolitiFR) January 5, 2026

«Αυτό το βίντεο είναι συγκλονιστικό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρομέν Τζόρνταν, δικηγόρος που εκπροσωπεί πολλές πληγείσες οικογένειες, λέγοντας ότι έδειξε ότι «υπήρχε επίγνωση αυτού του κινδύνου - και ότι πιθανώς αυτός ο κίνδυνος έγινε αποδεκτός».

Πρώην υπάλληλος ισχυρίστηκε ότι τα πρότυπα ασφαλείας στο κλαμπ ήταν ανύπαρκτα, υποστηρίζοντας ότι οι πυροσβεστήρες, αλλά και η έξοδος κινδύνου του μπαρ ήταν κλειδωμένα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, πολλά μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία και το Βέλγιο ανέφεραν ότι ο Μορέτι, ο οποίος κατάγεται από την Κορσική, είναι πολύ γνωστός στις γαλλικές αρχές.

Το 2005 ενεπλάκη σε σχέδιο απαγωγής στη Σαβοΐα, και φυλακίστηκε, ενώ είναι γνωστός και για υποθέσεις μαστροπείας.

Η Ελβετίδα γενική εισαγγελέας Beatrice Pilloud δήλωσε: «Όλα δείχνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε με κεριά πυρακτώσεως τοποθετημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία φέρθηκαν πολύ κοντά στο ταβάνι, προκαλώντας μια γρήγορη και εκτεταμένη πυρκαγιά».

Ο Μορέτι ισχυρίστηκε ότι το μπαρ του «ακολούθησε όλους τους κανονισμούς ασφαλείας», παρά το γεγονός ότι επιθεωρήθηκε μόνο «τρεις φορές σε δέκα χρόνια» από αξιωματούχους υγείας και ασφάλειας.

Το άρθρο 8 του τοπικού κώδικα πρόληψης πυρκαγιών ορίζει ότι οι επιθεωρήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται «κάθε χρόνο σε κτίρια ανοικτά στο κοινό ή που παρουσιάζουν ειδικούς κινδύνους».

Ο Μορέτι, ο οποίος έχει τρεις επιχειρήσεις γύρω από το Κραν Μοντανά, δεν βρισκόταν στο μπαρ τη νύχτα της πυρκαγιάς, αλλά η σύζυγός του ήταν και υπέστη έγκαυμα στο χέρι.

Το ζευγάρι έχει επίσης κατηγορηθεί για «καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων» μετά τον αποκλεισμό των λογαριασμών του μπαρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα μετά την τραγωδία στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντάνα, η οποία άφησε 40 νεκρούς και 116 τραυματίες, η Ελβετία θα σιγήσει για ένα λεπτό στις 2.00 μ.μ. (1300 GMT).

Στη συνέχεια θα ηχήσει μια χορωδία από καμπάνες εκκλησιών σε όλη τη χώρα.

Η στιγμή της σιγής θα σταθεί ως «απόδειξη της κοινής θλίψης που αισθάνεται ολόκληρο το έθνος με όλες τις οικογένειες και τους φίλους που επηρεάζονται άμεσα», ανέφερε η ελβετική κυβέρνηση σε δήλωση.

Ο Ελβετός πρόεδρος Guy Parmelin, ο οποίος χαρακτήρισε την πυρκαγιά «μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει βιώσει η χώρα μας», θα συνοδεύεται στην τελετή από τους Γάλλους και Ιταλούς ομολόγους του, των οποίων οι χώρες έχασαν εννέα και έξι υπηκόους αντίστοιχα στη φωτιά.

Αστυνομικοί μεταφέρουν το φέρετρο με τη σορό ενός από τους έξι Ιταλούς στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Σιόν, στις Ελβετικές Άλπεις, την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 AP/Antonio Calanni

Στην τελετή επρόκειτο επίσης να συμμετάσχουν κορυφαίοι αξιωματούχοι από το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Σερβία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι περισσότεροι από αυτούς που επλήγησαν από την κόλαση στο Le Constellation ήταν Ελβετοί, αλλά συνολικά 19 εθνικότητες ήταν μεταξύ των νεκρών και των τραυματιών.

Οι μισοί από αυτούς που σκοτώθηκαν στην πυρκαγιά ήταν κάτω των 18 ετών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ηλικίας 14 ετών.

Από τους τραυματίες, 83 παραμένουν στο νοσοκομείο, με τους πιο σοβαρά εγκαύματα να μεταφέρονται αεροπορικώς σε εξειδικευμένα κέντρα σε όλη την Ελβετία και στο εξωτερικό.

Ο Romain Jordan, δικηγόρος που εκπροσωπεί αρκετούς από τους 116 ανθρώπους που τραυματίστηκαν, είπε ότι οι λογαριασμοί και ο ιστότοπος του νυχτερινού κέντρου στο Facebook και στο Instagram είχαν ανασταλεί καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν τις φλόγες και να διασώσουν θύματα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στη 1.30 π.μ. και οι λογαριασμοί μπλοκαρίστηκαν «μεταξύ 3 π.μ. και 6.30 π.μ.», είπε στους Times.

«Είναι αρκετά εντυπωσιακό», πρόσθεσε. «Είναι περίεργο ότι ενώ η επιχείρηση έκτακτης ανάγκης ήταν σε εξέλιξη, κάποιος το σκεφτόταν αυτό».

Ο δικηγόρος είπε ότι οι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είχαν ανασταλεί είχαν προηγουμένως κοινοποιήσει βίντεο από το πάρτι της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ και από προηγούμενες γιορτές.

«Έδειξαν πώς ήταν ο πήχης και [η αναστολή] δείχνει ότι το ζήτημα της ασφάλειας ήρθε αμέσως στο μυαλό των διευθυντών», είπε.

Ένα διαφημιστικό βίντεο για το Le Constellation δείχνει σερβιτόρες να περνούν γύρω από μπουκάλια σαμπάνιας εξοπλισμένα με βεγγαλικά και να κουβαλούν κουβάδες γεμάτους με πολλά μπουκάλια επίσης με βεγγαλικά μέσα.

Ερωτηθείς σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη για το γεγονός ότι το μπαρ δεν είχε ελεγχθεί εδώ και πέντε χρόνια, ο δήμαρχος του Κραν Μοντανά Nicolas Feraud είπε: «Δεν έχω καμία απάντηση για εσάς σήμερα».

«Λυπούμαστε βαθιά γι' αυτό και ξέρω πόσο δύσκολο θα είναι αυτό για τις οικογένειες», πρόσθεσε.

Είπε ότι «εναπόκειται στους δικαστές να μάθουν αν θα είμαστε μέρος αυτής της υπόθεσης ή όχι», αναφερόμενος στο εάν οι σύμβουλοι θα ανακριθούν στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας που έχουν ξεκινήσει οι Ελβετοί εισαγγελείς.

Πρόσθεσε ότι «η πόλη του Κραν Μοντανά, πιστεύουμε ότι είμαστε και εμείς θύμα σε αυτή την υπόθεση».

Είπε στους δημοσιογράφους ότι οι αξιωματούχοι θα είχαν «ενεργήσει αμέσως» εάν είχαν ενημερωθεί για τυχόν ανησυχίες για την ασφάλεια γύρω από το μπαρ.

«Θα προτιμούσα πολύ αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν και να φωνάξουν στην πόρτα μου και να πουν: «Αυτό είναι ένα ερώτημα όχι αν αλλά πότε».

Και πρόσθεσε: «Είναι πολύ εύκολο να έρθεις και να κλάψεις και να ουρλιάξεις τώρα, αλλά τι θα έλεγες πριν;»

Οι έφηβες αδερφές που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά ταυτοποιήθηκαν ως δύο από τα 40 θύματα που σκοτώθηκαν καθώς ξέσπασε φωτιά σε μπαρ στην Ελβετία - μαζί με έναν μουσικό που έπαιζε ένα DJ set καθώς οι φλόγες έπιαναν.

Οι Ελβετοί υπήκοοι Alicia και Diana Gunst, 15 και 14 ετών, πέθαναν στην κόλαση στο μπαρ Le Constellation τα ξημερώματα της 1ης Ιανουαρίου, μαζί με τον Γάλλο παραγωγό Matéo Lesguer και άλλα 37 άτομα.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν η 15χρονη Charlotte Niddam, η οποία είχε περάσει χρόνο μεγαλώνοντας στη Βρετανία, φοιτώντας στο ιδιωτικό κολέγιο Immanuel στο Bushey του Hertfordshire και στο Jewish Free School στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

Ο έφηβος είχε βρετανική, ισραηλινή και γαλλική υπηκοότητα και ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια της ισραηλινής οργάνωσης υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης Zaka.

Ο ιστότοπος του Crans-Montana την ανέφερε ως μπέιμπι σίτερ διαθέσιμη προς ενοικίαση στο θέρετρο.

Η οικογένειά της επιβεβαίωσε τον θάνατό της σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή, γράφοντας: «Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της όμορφης κόρης και αδελφής μας Charlotte. Λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις της κηδείας θα ακολουθήσουν σύντομα».

Η ανάρτηση ανέφερε ότι η κηδεία της Charlotte αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Παρίσι αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Σε ένα αφιέρωμα, η Bushey United Synagogue Rebbetzen Jacqueline Feldman είπε: «Ο κόσμος απλά δεν θα είναι τόσο φωτεινός και όμορφος χωρίς τη Charlotte και το υπέροχο χαμόγελό της και θα μας λείψει πολύ σε όλους».

Ο Ελβετός υπήκοος Arthur Brodard, 16 ετών, επιβεβαιώθηκε ότι είναι μεταξύ των νεκρών από τη συντετριμμένη μητέρα του Laetitia σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Laetitia είχε ακούσει για τελευταία φορά νέα του γιου της καθώς πλησίαζαν τα μεσάνυχτα, καθώς της έστειλε ένα μήνυμα που έγραφε: «Καλή χρονιά, μαμά».

Ήταν μεταξύ των ανήσυχων γονέων που εθεάθησαν στο Κραν Μοντανά να δείχνει φωτογραφίες του γιου της στους δημοσιογράφους, διατηρώντας την ελπίδα ότι μπορεί να βρεθεί ζωντανός.

«Ο Άρθουρ μας έφυγε τώρα για να διασκεδάσει στον παράδεισο», είπε, εμφανώς ταραγμένη, στο βίντεο που κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο το Σάββατο.

«Μπορούμε να αρχίσουμε το πένθος μας, γνωρίζοντας ότι είναι εν ειρήνη και στο φως».

