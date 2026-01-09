Γάζα: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ισραηλινές επιδρομές, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά

Αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας και μέλη των οικογενειών των θυμάτων ανέφεραν ότι τουλάχιστον τέσσερα παιδιά βρίσκονται μεταξύ των νεκρών

Γάζα: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ισραηλινές επιδρομές, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά

Ο Μοχάμεντ Αλ-Αμπντουλάχ θρηνεί τον ανιψιό του, Αμπντουλάχ Αλ-Αμπντουλάχ, 7 ετών, που σκοτώθηκε σε ισραηλινή στρατιωτική επίθεση, στο νοσοκομείο Νάσερ στην Χαν Γιούνις, στη Λωρίδα της Γάζας, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.

AP
Τουλάχιστον 13 άτομα σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ανακοινώσει τη σύσταση του «Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα», που θα επιβλέπει την εύθραυστη αυτή εκεχειρία.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας και μέλη των οικογενειών των θυμάτων ανέφεραν ότι τουλάχιστον τέσσερα παιδιά βρίσκονται μεταξύ των νεκρών.

Israel Palestinians Gaza

Παλαιστίνιοι παρευρίσκονται σε κηδεία στο νοσοκομείο Νάσερ στην Χαν Γιούνις της Λωρίδας της Γάζας, μετά από ισραηλινή στρατιωτική επίθεση, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.

AP

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι επιτέθηκε σε υποδομές και μαχητές της Χαμάς στο νότιο και βόρειο τμήμα της Γάζας, ως απάντηση σε μια αποτυχημένη εκτόξευση πυραύλου από μαχητές της περιοχής.

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς παραμένει στο αρχικό της στάδιο, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ανάκτηση της σορού του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου, που βρίσκεται στη Γάζα.

Israel Palestinians Gaza

Παλαιστίνιοι παρευρίσκονται σε κηδεία στο νοσοκομείο Νάσερ στην Χαν Γιούνις της Λωρίδας της Γάζας, μετά από ισραηλινή στρατιωτική επίθεση, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.

AP

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα τους διορισμούς του για το «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα», το οποίο θα ηγηθεί, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη για το σχέδιο ειρήνης του στη Μέση Ανατολή, το οποίο κάνει αργά βήματα προς τα μπρος από την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, πριν από σχεδόν τρεις μήνες. Οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης.

Γενικός διευθυντής του Συμβουλίου ο Βούλγαρος διπλωμάτης, Νικολάι Μλάντενοφ

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Βούλγαρος διπλωμάτης, Νικολάι Μλάντενοφ, θα είναι ο «διορισμένος από τον Τραμπ» γενικός διευθυντής του Συμβουλίου.

Ο Μλάντενοφ είναι πρώην υπουργός Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλγαρίας, ο οποίος υπηρέτησε ως απεσταλμένος του ΟΗΕ στο Ιράκ πριν διοριστεί απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή από το 2015 έως το 2020. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είχε καλές σχέσεις συνεργασίας με το Ισραήλ και ήταν συχνά μέρος των συνομιλιών για την άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Nikolay Mladenov

Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή, Νικολάι Μλάντενοφ, παρευρίσκεται σε συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του (UNSCO) στην πόλη της Γάζας, στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.

AP

Ποιος θα είναι ο ρόλος του «Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα»

Σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, το «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα» θα εποπτεύει μια νέα τεχνοκρατική παλαιστινιακή κυβέρνηση, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την ανάπτυξη μιας «διεθνούς δύναμης ασφαλείας», την περαιτέρω απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Την Πέμπτη, ηγέτες της Αιγύπτου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν στο Κάιρο και ζήτησαν την ανάπτυξη μιας «διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης» . Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, δήλωσε ότι η Χαμάς εξακολουθεί να αρνείται τον αφοπλισμό της και χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά σοβαρή».

Israel Palestinians Gaza

Πενθούντες μεταφέρουν τις σορούς Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή στρατιωτική επίθεση, στο νοσοκομείο Νάσερ στην Χαν Γιούνις, στη Λωρίδα της Γάζας, την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.

AP

Ένα 11χρονο κορίτσι που ονειρευόταν να γίνει γιατρός ανάμεσα στους νεκρούς

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου. Οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα έχουν σκοτώσει περισσότερους από 400 Παλαιστινίους, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι όλες οι εχθρικές ενέργειες από την έναρξη της εκεχειρίας ήταν αντίδραση σε παραβιάσεις της συμφωνίας.

Σύμφωνα με συγγενείς και υγειονομικούς αξιωματούχους, μεταξύ των θυμάτων της πιο πρόσφατης ισραηλινής επίθεσης, ήταν ένα 11χρονο κορίτσι που ονειρευόταν να γίνει γιατρός, μια έφηβη και δύο αγόρια που ζούσαν σε καταυλισμό. Τουλάχιστον δώδεκα άλλα άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με αξιωματούχους του νοσοκομείου.

«Ποια ασφάλεια; Ποια εκεχειρία;», είπε στο Associated Press η Rudaina al-Qedra, μητέρα και γιαγιά των νεκρών.

Άλλοι Παλαιστίνιοι, στους οποίους το Ισραήλ ζήτησε να εκκενώσουν την περιοχή πριν από τις επιθέσεις, επέστρεψαν στις σκηνές τους στην πόλη της Γάζας προσπαθώντας να σώσουν τα υπάρχοντά τους. Κάποιοι έσκαβαν το χώμα με φτυάρια και άλλοι με γυμνά χέρια.

«Επιστρέψαμε και δεν μπορούσαμε να βρούμε τις σκηνές μας, τα ρούχα μας ή τα τρόφιμά μας», είπε ο Abu Tareq Erouq. «Σκάβουμε από το πρωί και δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα».

