Τραγωδία στην Κορινθία:Ήταν 15 ημερών έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

Δεν μπορεί να χωρέσει ανθρώπου νους τις διαστάσεις της τραγωδίας

Δημήτρης Δρίζος

Τραγωδία στην Κορινθία:Ήταν 15 ημερών έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια αποκάλυψη που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο σοκ από τον χαμό των δυο νεαρών στα Εξαμίλια Κορινθίας μετά από τροχαίο έκανε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε η 17χρονη ήταν έγκυος μόλις 15 ημερών!

Όπως σημείωσε ο τηλεοπτικός σταθμός η αποκάλυψη έγινε από τους συγγενείς του άτυχου κοριτσιού και μάλιστα, όπως ισχυρίζονται, το έμαθαν κατά τη διάρκεια της ιατροδικαστικής εξέτασης που έγινε στη σορό της!

Το συγκινητικό «αντίο» των φίλων τους

Ζευγάρι και νεαρά παιδιά μόλις 17 και 18 χρονών ήταν οι δύο νεκροί του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε την Πέμπτη στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Τα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σπίτι.

Οι φίλοι των δύο νέων παιδιών τους αποχαιρέτισαν μέσω των κοινωνικών δικτύων, με τις αναρτήσεις τους να ραγίζουν καρδιές.

Δείτε τις αναρτήσεις

troxaio31.jpg
troxaio32.jpg
troxaio33.jpg

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το τροχαίο

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα εξετράπη της πορείας του, πέρασε μέσα από ένα πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στο σημείο και κατάληξε με σφοδρότητα στην αυλή παρακείμενου σπιτιού, λίγα μέτρα πιο κάτω.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ τα δύο νεαρά άτομα που επέβαιναν στο όχημα εγκλωβίστηκαν μέσα στα συντρίμμια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο παιδιών καθώς επίσης αστυνομικοί της Τροχαίας αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega τα παιδιά ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια χωρίς τις αισθήσεις τους και διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι αρμόδιες Αρχές που ερευνούν το τραγικό συμβάν έχουν πάρει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι κάνουν λόγο ότι στο σημείο την ώρα του μοιραίου κινούνταν τρία ακόμη οχήματα τα οποία έκαναν «κόντρες» μεταξύ τους πριν συμβεί το μοιραίο.

Δείτε φωτογραφίες του δυστυχήματος

troxaio-korinthos4.jpg
troxaio-korinthos3.jpg
troxaio-korinthos2.jpg
troxaio-korinthos.jpg

Η στιγμή που το μοιραίο όχημα «καρφώθηκε» στο σπίτι

Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο νεαρά παιδιά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:30 το μεσημέρι της Πέμπτης στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Τα δύο νεαρά παιδιά επέβαιναν σε όχημα το οποίο για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» με σφοδρότητα σε σπίτι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega πρόκειται για δύο νεαρά παιδιά 18 και 19 ετών.

Το Newsbomb αποκάλυψε ένα βίντεο που έχει καταγραφεί η στιγμή που το όχημα που επέβαιναν τα δύο νεαρά παιδιά, περνά με πλαγιολίσθηση και με μεγάλη ταχύτητα μέσα από πρατήριο υγρών καυσίμων προτού καταλήξει με σφοδρότητα σε παρακείμενο σπίτι.

Δείτε στο βίντεο ντοκουμέντο:

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το όχημα κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα εξετράπη της πορείας του, πέρασε μέσα από ένα πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στο σημείο και κατάληξε με σφοδρότητα στην αυλή παρακείμενου σπιτιού, λίγα μέτρα πιο κάτω.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από το σημείο του δυστυχήματος:

troxaio-korinthos.jpg
troxaio-korinthos1.jpg
troxaio-korinthos2.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:59ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συνελήφθη συνιδιοκτήτης ελβετικού μπαρ λόγω κινδύνου διαφυγής

16:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Asteras Aktor – Ολυμπιακός

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο 17χρονος Άγγελος «ζει» μέσα από την αφιέρωση φίλων του στο σχολείο

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :Ήταν 15 ημερών έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

16:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mercosur: Η συμφωνία της ΕΕ με 4 χώρες της Λατινικής Αμερικής που δημιουργεί μια από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου - Explainer

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίστευτο σκηνικό με θύμα τον Γιώργο Κούτσια – Του επιτέθηκε συμπαίκτης του

16:37ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Χριστοδουλίδης για το επίμαχο βίντεο: «Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό να τα καταθέσει»

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Ναύπλιο

16:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύργος: Συνελήφθη 17χρονος μαθητής με μαχαίρι – πεταλούδα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μία Λέσχη Γραφής από εφήβους καλλιεργεί τους συγγραφείς του «αύριο»

16:26LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Κάνει twerking, φοράει χιτζάμπ και προκαλεί - Το μήνυμα για τον Μαμντάνι

16:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Προς αναβολή το Asteras Aktor – Ολυμπιακός

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Μοσχάτο αύριο ο Πρωθυπουργός για να κόψει τη «μπλε» βασιλόπιτα

16:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει αύριο το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Υπ. Παιδείας: Ορκίστηκε σήμερα ο νέος Μουφτής Διδυμοτείχου - «Ιστορική μέρα για την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης»

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Ισχυρές βροχοπτώσεις, χιόνια και κρύο όλη την εβδομάδα – «Καμπανάκι» για 7 περιοχές

16:05LIFESTYLE

Eurovision: «Κλείδωσε» η νέα εκπομπή της ΕΡΤ1 – Ποιοι αναλαμβάνουν την παρουσίαση

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «'Εγκλημα πολέμου» η επίθεση με πύραυλο Oreshnik, λέει το Κίεβο - Βίντεο

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Βρέθηκαν επτά ανήλικοι να καταναλώνουν αλκοόλ - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

15:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης: Ανακοίνωσε επίσημα τον Αντετοκούνμπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :Ήταν 15 ημερών έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κορινθία: Ζευγάρι τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν - Το συγκινητικό «αντίο» των φίλων τους

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει μαρτυρία συγγενούς του πατέρα που βίαζε τις κόρες του στην Κρήτη - «Το κορίτσι το έσπαγαν στο ξύλο»

15:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η πρώτη ψυχρή εισβολή του 2026 - Πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 12 βαθμούς

14:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα – Δολοφονία 30χρονου: Καθάρισαν με χλωρίνη, «ξήλωσαν» το καταγραφικό και κλείδωσαν το κλαμπ

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Πολίτης: Πέθανε τη Δευτέρα, τον βρήκαν Τρίτη, ανακοινώθηκε Πέμπτη - Το αντίο στον Γιάγκο Δράκο

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνοτρόφος βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του στην Πιερία - Είχαν θανατωθεί 1.000 πρόβατά του την περασμένη βδομάδα

14:18ΚΟΣΜΟΣ

«Πέρασε» η συμφωνία ΕΕ - Mercosur που αλλάζει το εμπόριο

14:18WHAT THE FACT

Μια ανατριχιαστική μαθηματική εξίσωση προέβλεψε την «ακριβή ημερομηνία» για το τέλος του κόσμου

13:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μια... βόλτα στο σχεδόν πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο της Xiaomi που φτιάχνει smartphone σε 6 δευτερόλεπτα

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Δικογραφία κατά αγροτών στην Κορινθία: Έκλεισαν αιφνιδιαστικά την εθνική οδό στη Νεμέα - Βίντεο

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

15:35MEETING POINT

Άγγελος Συρίγος στο Newsbomb: Κάποιοι «πριονίζουν» την Κύπρο - Η Ουκρανία «αντάλλαγμα» για τη Γροιλανδία - Κούβα, Ιράν προς κατάρρευση

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

14:04WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν τι κρύβεται μέσα σε ένα 3.000 ετών μουμοποιημένο κροκόδειλο

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ο παγκόσμιος χάρτης του αλκοόλ: Πόσο τα «τσούζουν» οι Έλληνες

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίστευτο σκηνικό με θύμα τον Γιώργο Κούτσια – Του επιτέθηκε συμπαίκτης του

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ