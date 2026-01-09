Τραγωδία στην Κορινθία :Ήταν 15 ημερών έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

Μια αποκάλυψη που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο σοκ από τον χαμό των δυο νεαρών στα Εξαμίλια Κορινθίας μετά από τροχαίο έκανε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε η 17χρονη ήταν έγκυος μόλις 15 ημερών!

Όπως σημείωσε ο τηλεοπτικός σταθμός η αποκάλυψη έγινε από τους συγγενείς του άτυχου κοριτσιού και μάλιστα, όπως ισχυρίζονται, το έμαθαν κατά τη διάρκεια της ιατροδικαστικής εξέτασης που έγινε στη σορό της!

Το συγκινητικό «αντίο» των φίλων τους

Ζευγάρι και νεαρά παιδιά μόλις 17 και 18 χρονών ήταν οι δύο νεκροί του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε την Πέμπτη στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Τα δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σπίτι.

Οι φίλοι των δύο νέων παιδιών τους αποχαιρέτισαν μέσω των κοινωνικών δικτύων, με τις αναρτήσεις τους να ραγίζουν καρδιές.

Δείτε τις αναρτήσεις

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το τροχαίο

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα εξετράπη της πορείας του, πέρασε μέσα από ένα πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στο σημείο και κατάληξε με σφοδρότητα στην αυλή παρακείμενου σπιτιού, λίγα μέτρα πιο κάτω.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών, ενώ τα δύο νεαρά άτομα που επέβαιναν στο όχημα εγκλωβίστηκαν μέσα στα συντρίμμια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των δύο παιδιών καθώς επίσης αστυνομικοί της Τροχαίας αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega τα παιδιά ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια χωρίς τις αισθήσεις τους και διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Οι αρμόδιες Αρχές που ερευνούν το τραγικό συμβάν έχουν πάρει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι κάνουν λόγο ότι στο σημείο την ώρα του μοιραίου κινούνταν τρία ακόμη οχήματα τα οποία έκαναν «κόντρες» μεταξύ τους πριν συμβεί το μοιραίο.

Δείτε φωτογραφίες του δυστυχήματος

Η στιγμή που το μοιραίο όχημα «καρφώθηκε» στο σπίτι

Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο νεαρά παιδιά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:30 το μεσημέρι της Πέμπτης στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Τα δύο νεαρά παιδιά επέβαιναν σε όχημα το οποίο για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εξετράπη της πορείας του και «καρφώθηκε» με σφοδρότητα σε σπίτι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega πρόκειται για δύο νεαρά παιδιά 18 και 19 ετών.

Το Newsbomb αποκάλυψε ένα βίντεο που έχει καταγραφεί η στιγμή που το όχημα που επέβαιναν τα δύο νεαρά παιδιά, περνά με πλαγιολίσθηση και με μεγάλη ταχύτητα μέσα από πρατήριο υγρών καυσίμων προτού καταλήξει με σφοδρότητα σε παρακείμενο σπίτι.

Δείτε στο βίντεο ντοκουμέντο:

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το όχημα κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα εξετράπη της πορείας του, πέρασε μέσα από ένα πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στο σημείο και κατάληξε με σφοδρότητα στην αυλή παρακείμενου σπιτιού, λίγα μέτρα πιο κάτω.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από το σημείο του δυστυχήματος:

Διαβάστε επίσης