Mercosur: Η συμφωνία ΕΕ με 4 χώρες της Λατινικής Αμερικής - Explainer

Τι σημαίνει για την ΕΕ η έγκριση της συμφωνίας - Τι είναι η Mercosur και ποια είναι τα επόμενα βήματα - Ποιοι αντιδρούν

Newsbomb

Mercosur: Η συμφωνία ΕΕ με 4 χώρες της Λατινικής Αμερικής - Explainer
ANSA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–Mercosur έδωσαν σήμερα οι πρέσβεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίσημη υπογραφή της – πιθανότατα στις 12 Ιανουαρίου – και καθιστώντας πράξη μία από τις πιο σημαντικές εμπορικές συμφωνίες που έχουν διαπραγματευτεί οι Βρυξέλλες τα τελευταία 25 χρόνια, όπως συμφωνούν ειδικοί αναλυτές.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της ΕΕ να δημιουργήσει μια από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο, συνδέοντας την ευρωπαϊκή αγορά με τις οικονομίες τεσσάρων χωρών της Λατινικής Αμερικής: της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Ουρουγουάης και της Παραγουάης, με συνολικό πληθυσμό άνω των 700 εκατομμυρίων ανθρώπων και μεγάλο μέρος του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Τι είναι η Mercosur

Η Mercosur (Southern Common Market) αποτελεί τον βασικό εμπορικό συνασπισμό της Νότιας Αμερικής. Δημιουργήθηκε το 1991 με στόχο την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων μεταξύ των κρατών-μελών της. Με πληθυσμό που ξεπερνά τα 260 εκατομμύρια και με ισχυρές οικονομίες όπως η Βραζιλία και η Αργεντινή, η Mercosur θεωρείται στρατηγικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία ΕΕ–Mercosur

Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur προβλέπει κατάργηση ή μείωση των δασμών σε μεγάλο μέρος των εμπορικών ροών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό μεταφράζεται σε καλύτερη πρόσβαση σε αγορές της Λατινικής Αμερικής για προϊόντα όπως αυτοκίνητα και μηχανήματα, φάρμακα και χημικά, αλλά και τρόφιμα και ποτά.

Από την άλλη, οι χώρες της Mercosur αναμένεται να ενισχύσουν τις εξαγωγές των αγροτικών τους προϊόντων, όπως το βόειο κρέας, τα πουλερικά, η ζάχαρη και η σόγια.

Η συμφωνία καλύπτει ζώνη περίπου 780 εκατομμυρίων ανθρώπων, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ, καθιστώντας την μία από τις στρατηγικότερες εμπορικές συμμαχίες στον πλανήτη.

Πολιτικά και γεωπολιτικά οφέλη

Οι υποστηρικτές της συμφωνίας στην ΕΕ υποστηρίζουν ότι μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, να μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης από άλλες αγορές, ιδιαίτερα την Κίνα, και να ενισχύσει τη γεωπολιτική παρουσία της ΕΕ στη Λατινική Αμερική.

Με προσεκτικά ρυθμισμένες ρήτρες, οι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές ισχυρίζονται ότι προστατεύονται τα υψηλά πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος που διέπουν τα ευρωπαϊκά προϊόντα και διαδικασίες.

Παρά τα ενδεχόμενα οφέλη, η συμφωνία έχει γίνει εστία έντονου πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου. Έχει συναντήσει σφοδρή αντίδραση από αγροτικές οργανώσεις και ορισμένες κυβερνήσεις εντός της ΕΕ, που φοβούνται ότι οι φθηνότερες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τη Νότια Αμερική θα πλήξουν την παραγωγή και τα εισοδήματα των Ευρωπαίων αγροτών.

Στη Γαλλία, μάλιστα, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει δηλώσει ότι η χώρα του θα ψηφίσει κατά της συμφωνίας, επικαλούμενος την ανάγκη προστασίας των εθνικών παραγωγών.

Αγρότες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν καλέσει σε διαδηλώσεις και μπλόκα δρόμων, με ιδιαίτερη ένταση να παρατηρείται στο Παρίσι, όπου τρακτέρ έκλεισαν μεγάλους οδικούς άξονες διαμαρτυρόμενοι ενάντια στην εμπορική συμφωνία.

Στην Ελλάδα, τα μπλόκα συνεχίζονται επίσης, με αγρότες να εκφράζουν ανησυχίες για περιθώρια εισαγωγών και τις επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγή, αν και πολλές από τις ελληνικές εξαγωγές προς Mercosur θα ωφεληθούν από την κατάργηση δασμών.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις και κριτικοί της συμφωνίας προειδοποιούν ότι η αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων - ιδιαίτερα κρέατος και σόγιας - μπορεί να επιταχύνει την αποψίλωση τροπικών δασών στη Λατινική Αμερική, υπονομεύοντας διεθνείς στόχους για το κλίμα.

Τι αποφασίστηκε τώρα στις Βρυξέλλες - Τι μένει να γίνει με την υπογραφή της συμφωνίας

Στη συνεδρίαση των πρεσβευτών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, η συμφωνία έλαβε την απαιτούμενη ειδική πλειοψηφία παρά την αντίθεση αρκετών κρατών-μελών, όπως της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Αυστρίας, της Ιρλανδίας και της Ουγγαρίας.

Με τη σημερινή έγκριση της συμφωνίας, ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή στις 12 Ιανουαρίου 2026, αλλά και για την επόμενη φάση, που απαιτεί επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατόπιν, τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-μελών πρέπει επίσης να εγκρίνουν τη συμφωνία, προτού αυτή τεθεί σε πλήρη ισχύ.

Η υπογραφή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς ολοκληρώνει μία διαπραγμάτευση που διαρκεί πάνω από 25 χρόνια και φέρνει σε πλήρη εφαρμογή έναν εμπορικό διάλογο που ξεκίνησε σχεδόν από την εποχή ίδρυσης της Mercosur.

Ωστόσο, αυτές οι διαδικασίες που ακολουθούν αναμένεται να διαρκέσουν αρκετούς μήνες και ενδέχεται να συναντήσουν επιπλέον πολιτικά εμπόδια, ειδικά εφόσον συνεχιστεί η πίεση από αντιπολιτευόμενες ομάδες εντός της ΕΕ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:59ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συνελήφθη συνιδιοκτήτης ελβετικού μπαρ λόγω κινδύνου διαφυγής

16:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Asteras Aktor – Ολυμπιακός

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο 17χρονος Άγγελος «ζει» μέσα από την αφιέρωση φίλων του στο σχολείο

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :Ήταν 15 ημερών έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

16:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mercosur: Η συμφωνία της ΕΕ με 4 χώρες της Λατινικής Αμερικής που δημιουργεί μια από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου - Explainer

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίστευτο σκηνικό με θύμα τον Γιώργο Κούτσια – Του επιτέθηκε συμπαίκτης του

16:37ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Χριστοδουλίδης για το επίμαχο βίντεο: «Όποιος έχει στοιχεία για χρηματισμό να τα καταθέσει»

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Ναύπλιο

16:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύργος: Συνελήφθη 17χρονος μαθητής με μαχαίρι – πεταλούδα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μία Λέσχη Γραφής από εφήβους καλλιεργεί τους συγγραφείς του «αύριο»

16:26LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Κάνει twerking, φοράει χιτζάμπ και προκαλεί - Το μήνυμα για τον Μαμντάνι

16:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Προς αναβολή το Asteras Aktor – Ολυμπιακός

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Μοσχάτο αύριο ο Πρωθυπουργός για να κόψει τη «μπλε» βασιλόπιτα

16:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει αύριο το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Υπ. Παιδείας: Ορκίστηκε σήμερα ο νέος Μουφτής Διδυμοτείχου - «Ιστορική μέρα για την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης»

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Ισχυρές βροχοπτώσεις, χιόνια και κρύο όλη την εβδομάδα – «Καμπανάκι» για 7 περιοχές

16:05LIFESTYLE

Eurovision: «Κλείδωσε» η νέα εκπομπή της ΕΡΤ1 – Ποιοι αναλαμβάνουν την παρουσίαση

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «'Εγκλημα πολέμου» η επίθεση με πύραυλο Oreshnik, λέει το Κίεβο - Βίντεο

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Βρέθηκαν επτά ανήλικοι να καταναλώνουν αλκοόλ - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

15:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης: Ανακοίνωσε επίσημα τον Αντετοκούνμπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κορινθία :Ήταν 15 ημερών έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε - Το έμαθαν στην ιατροδικαστική

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κορινθία: Ζευγάρι τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν - Το συγκινητικό «αντίο» των φίλων τους

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει μαρτυρία συγγενούς του πατέρα που βίαζε τις κόρες του στην Κρήτη - «Το κορίτσι το έσπαγαν στο ξύλο»

15:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η πρώτη ψυχρή εισβολή του 2026 - Πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 12 βαθμούς

14:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα – Δολοφονία 30χρονου: Καθάρισαν με χλωρίνη, «ξήλωσαν» το καταγραφικό και κλείδωσαν το κλαμπ

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Πολίτης: Πέθανε τη Δευτέρα, τον βρήκαν Τρίτη, ανακοινώθηκε Πέμπτη - Το αντίο στον Γιάγκο Δράκο

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνοτρόφος βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του στην Πιερία - Είχαν θανατωθεί 1.000 πρόβατά του την περασμένη βδομάδα

14:18ΚΟΣΜΟΣ

«Πέρασε» η συμφωνία ΕΕ - Mercosur που αλλάζει το εμπόριο

14:18WHAT THE FACT

Μια ανατριχιαστική μαθηματική εξίσωση προέβλεψε την «ακριβή ημερομηνία» για το τέλος του κόσμου

13:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μια... βόλτα στο σχεδόν πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο της Xiaomi που φτιάχνει smartphone σε 6 δευτερόλεπτα

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Δικογραφία κατά αγροτών στην Κορινθία: Έκλεισαν αιφνιδιαστικά την εθνική οδό στη Νεμέα - Βίντεο

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

15:35MEETING POINT

Άγγελος Συρίγος στο Newsbomb: Κάποιοι «πριονίζουν» την Κύπρο - Η Ουκρανία «αντάλλαγμα» για τη Γροιλανδία - Κούβα, Ιράν προς κατάρρευση

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

14:04WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν τι κρύβεται μέσα σε ένα 3.000 ετών μουμοποιημένο κροκόδειλο

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Ο παγκόσμιος χάρτης του αλκοόλ: Πόσο τα «τσούζουν» οι Έλληνες

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απίστευτο σκηνικό με θύμα τον Γιώργο Κούτσια – Του επιτέθηκε συμπαίκτης του

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ