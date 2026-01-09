Καιρός: Προ των πυλών η πρώτη ψυχρή εισβολή του 2026 - Πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 12 βαθμούς

Προ των πυλών βρίσκεται η πρώτη σημαντική ψυχρή εισβολή για το 2026, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του Γιώργου Τσατραφύλλια.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για τις επόμενες τέσσερις ημέρες, από το Σάββατο μέχρι και την Τρίτη δηλαδή, είναι οι θυελλώδεις άνεμοι, η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και οι χιονοπτώσεις.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει ο κ. Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του:

«Σάββατο:

Θυελλώδεις άνεμοι σε θάλλασα και σε στεριά (και Αττική).

Καταιγίδες στα δυτικά. Χιονια σε ορεινά και σε χαμηλά υψόμετρα στην Ήπειρο (650 μέτρα)

Κυριακή-Τρίτη:

Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 12 βαθμούς.

Θυελλώδεις βοριάδες

Χιόνια σε ορεινά - ημιορεινά και σε χαμηλά υψόμετρα. (0-600 μέτρα), σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες, νησιά βορείου Αιγαίου.

Αττική: κυρίως τη Δευτερα χιόνια στα ορεινά της.Για χαμηλότερα υψόμετρα είναι νωρίς ακόμη για ασφαλή συμπεράσματα».

