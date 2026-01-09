Απίστευτο σκηνικό με θύμα τον Γιώργο Κούτσια – Του επιτέθηκε συμπαίκτης του

Ένα περιστατικό που δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς και δεν τιμά τον θύτη, έλαβε χώρα στο Βικτόρια Πλζεν -Λουγκάνο. Οι δύο ομάδες έδιναν φιλικό και ο Έλληνας επιθετικός, Γιώργος Κούτσιας, ήταν το θύμα της υπόθεσης.

Ο Κούτσιας πέρασε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό του αγώνα. Μόλις άρχισε να παίζεται το ματς κι ενώ προσπαθούσε να πιέσει την αντίπαλη άμυνα, δέχτηκε επίθεση απ’ τον συμπαίκτη του, Κέβιν Μπέρενς.

Τον έριξε στον αγωνιστικό χώρο και του μιλούσε εκνευρισμένα. Ο Κούτσιας προς τιμήν του δεν αντέδρασε, ενώ είναι φανερό πως σάστισε από την αντίδραση του συμπαίκτη του.

Οι ψυχραιμότεροι έσπευσαν να ηρεμήσουν την κατάσταση και ο παίκτης που έκανε την επίθεση ζήτησε αλλαγή, με τον Κούτσια να συνεχίζει να απορεί για το τι ακριβώς συνέβη.