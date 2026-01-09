Κατέρρευσε γέφυρα στον Έβρο: Πλημμυρικά φαινόμενα απειλούν καλλιέργειες, μονάδες και αντλιοστάσια

Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα πλήττουν από το πρωί την περιοχή του Διδυμοτείχου στον Έβρο, έπειτα από την κατάρρευση θυροφράγματος στον Ερυθροπόταμο, κοντά στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού.

Η μαζική εισροή υδάτων προκάλεσε πλημμύρα στην πεδιάδα έκτασης 4.500 στρεμμάτων, προκαλώντας συναγερμό σε αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις με σιτηρά και τριφύλλι καλύφθηκαν από τα νερά, ενώ απειλούνται κτηνοτροφικές μονάδες και μικρά κτήματα. Οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη ενημερωθεί για ενδεχόμενη άμεση εκκένωση.

Σύμφωνα με το pameevro, η καταστροφή δεν περιορίζεται στο θυρόφραγμα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Διδυμοτείχου, Ρωμύλο Χατζηγιάννογλου, σημειώθηκε πτώση παλιάς γέφυρας στην ίδια περιοχή. Οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες προγραμματίζουν έλεγχο κοντινού αντλιοστασίου, μόλις υποχωρήσουν τα νερά.

«Είμαστε σε συνεχή επιφυλακή. Η στάθμη του νερού είναι αυξημένη, αλλά όχι ακόμη σε κρίσιμο σημείο. Παρόλα αυτά, η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί γρήγορα», δήλωσε ο Δήμαρχος.

Η Δημοτική Αρχή εξέδωσε επίσημη προειδοποίηση, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις στην πλημμυρισμένη περιοχή λόγω σοβαρού κινδύνου ατυχήματος. Παράλληλα, γίνονται συνεχείς εκτιμήσεις της κατάστασης για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και να περιοριστούν οι ζημιές στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες.

Η αποστράγγιση των υδάτων δεν μπορεί να γίνει άμεσα, καθώς η περιοχή επηρεάζεται από τη στάθμη του ποταμού Έβρου. Η πλήρης υποχώρηση των νερών εκτιμάται ότι θα χρειαστεί ημέρες, πιθανόν και εβδομάδες, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και των απορροών του ποταμού.

Η ζημιά που έχει ήδη προκληθεί στις καλλιέργειες και τις εκμεταλλεύσεις αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την τοπική οικονομία. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για δεκάδες στρέμματα παραγωγής που έχουν πληγεί, ενώ ο κίνδυνος ολοκληρωτικής καταστροφής σε ορισμένες περιοχές παραμένει υψηλός.

